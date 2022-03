Hillary lintonin mukaan hänellä on lieviä vilustumiseen viittaavia oireita, mutta hän voi hyvin.

Washington

Yhdysvaltain entisellä ulkoministerillä Hillary Clintonilla on todettu koronatartunta. Clinton kertoo asiasta Twitterissä.

Clintonin mukaan hänellä on lieviä vilustumiseen viittaavia oireita, mutta hän voi hyvin.

”Olen kiitollisempi kuin koskaan aiemmin siitä suojasta, jonka rokotukset tarjoavat vakavaa tautia vastaan, Clinton kirjoittaa ja kehottaa ihmisiä ottamaan rokotteen ja tehosteet”, jos eivät ole näin vielä tehneet.

Clintonin puolison, Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin, 75, koronatestin tulos on sen sijaan ollut negatiivinen. Ex-presidentti voi vaimonsa mukaan hyvin ja on eristäytyneenä, kunnes heidän kotitaloutensa on täysin selvillä vesillä tartunnan jäljiltä.

Demokraattien presidenttiehdokkaana vuoden 2016 vaaleissa ollut Hillary Clinton päättää tviittinsä pyytämällä elokuvasuosituksia.