YK:n pääsihteerin mukaan Venäjän on aika lopettaa Ukrainassa "absurdi sotansa", jota ei voi voittaa.

Kiova/Moskova

Ukrainan eteläosassa sijaitsevan Hersonin kaupungissa alkaa olla puutetta ruuasta ja lääkintätarvikkeista, sanoi Ukrainan ulkoministeriö lausunnossaan tiistaina. Ministeriön mukaan erityisen vaikeassa asemassa ovat vastasyntyneet, joiden ravinnosta ja hygieniatarvikkeista on pulaa, sekä vakavasti sairaat potilaat.

Lausunnossa todettiin, että Hersonissa on myös satakunta ulkomaista opiskelijaa, jotka ovat pääosin Afrikan maista.

Ukrainan hallituksen ja kansainvälisten avustusjärjestöjen pyrkimyksistä huolimatta Venäjä on kieltäytynyt muodostamasta humanitaarisia käytäviä siviilien evakuoimiseksi, ulkoministeriö sanoi.

Noin 300 000 asukkaan Herson on ollut Venäjän joukkojen miehittämä tämän kuun alkupuolelta lähtien.

Venäjän joukkojen piirittämässä Mariupolin kaupungissa on loukossa yli 200 000 ihmistä, sanoi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch lainaten paikallisviranomaisten antamia lukuja. Mariupolista pakoon päässeet ihmiset ovat kuvanneet kaupunkia "jäätäväksi helvetinmaisemaksi, joka on täynnä ruumiita ja tuhoutuneita rakennuksia".

Satelliittikuva näyttää savuavia asuinrakennuksia Mariupolissa tiistaina 19. maaliskuuta.

"Ukrainaa ei voi valloittaa kaupunki kaupungilta"

Venäjän on aika lopettaa Ukrainassa "absurdi sotansa", jota ei voi voittaa, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tiistaina. Guterres sanoi, että Venäjän armeija on piirittänyt Mariupolin kaupunkia yli kaksi viikkoa. Sitä on jatkuvasti pommitettu, tulitettu ja sitä vastaan on hyökätty. Ja minkä vuoksi, hän kysyi.

– Vaikka Mariupol kukistuisi, Ukrainaa ei voi valloittaa kaupunki kaupungilta, katu kadulta ja talo talolta, pääsihteeri sanoi.

Taitelujen jatkuminen tuo Guterresin mukaan vain lisää kärsimystä, hävitystä ja kauhua.

Venäläislehti poisti lukuja kaatuneista ja syytti hakkerointia

Venäläislehti Komsomolskaja Pravdan uutisessa kerrottiin maanantaina, että Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukrainan operaation aikana olisi kuollut lähes 9 900 venäläissotilasta ja haavoittunut noin 16 000.

Lehti kertoi Ukrainan asevoimien arvioineen, että Venäjä olisi menettänyt Ukrainassa 96 lentokonetta, 118 helikopteria ja 14 700 sotilasta. Venäjän puolustusministeriö olisi lehden mukaan kiistänyt Ukrainan kertomat luvut.

Myöhemmin lehti kuitenkin poisti edellä mainitut luvut uutisestaan ja kirjoitti joutuneensa hakkeroinnin kohteeksi. Uutisen loppuun on lisätty huomautus, jonka mukaan uutisessa julkaistiin Ukrainan "erityisoperaation" tilanteesta virheellisiä tietoja, jotka on nyt poistettu.

Uutisen vanhempi versio, jossa luvut ovat mukana, oli edelleen luettavissa internetsivuja arkistoivan Wayback Machinen kautta.

Ukraina sanoo vallanneensa takaisin kaupungin Kiovan lähellä

Ukrainan armeija väittää saaneensa takaisin Makarivin kaupungin Kiovan länsipuolella. Venäläiset olivat aikaisemmin vallanneet kaupungin raskaan kranaattitulituksen jälkeen. Se vaati useita siviiliuhreja.

Tietoa kaupungin takaisin valtauksesta ei ole varmistettu riippumattomista lähteistä.

Armeijan tiistaiaamun tilannekatsauksen mukaan Venäjä on lisännyt lentotoimintaa Ukrainan alueella. Armeija kertoo osuneensa yhdeksään erilaiseen ilma-alukseen vuorokauden aikana. Aluksista kuusi oli miehittämättömiä.

Ukrainan puolustusministeriö kertoi niin ikään tuhonneensa runsaasti venäläistä kalustoa ja aiheuttaneensa hyökkääjälle satojen sotilaiden tappiot. Näitäkään tietoja ei ole voitu vahvistaa.

Maan itäosassa, Donetskin ja Luhanskin alueilla Ukrainan armeija kertoi estäneensä venäläisten etenemisen.