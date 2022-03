USA: Myanmarin armeija on syyllistynyt kansamurhaan

Rohingya-vähemmistöä koskeva odotettu päätös julkistetaan virallisesti myöhemmin tänään.

Noin 850 000 rohingya-vähemmistöön kuuluvaa on paennut Myanmarista väkivaltaisuuksia naapurimaa Bangladeshiin.

Washington

Myanmarin armeija on syyllistynyt kansanmurhaan ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan rohingya-muslimien kohtelussa, katsoo Yhdysvallat.

Yhdysvaltojen kannasta tulee kertomaan virallisesti ulkoministeri Anthony Blinken maanantai-iltana Washingtonissa, kertoivat virkamieslähteet uutistoimisto AFP:lle. Blinken sanoi jo joulukuussa vieraillessaan Malesiassa, että Yhdysvallat tutkii, onko rohingya-muslimeita vastaan syyllistytty kansanmurhaan.

Noin 850 000 rohingya-vähemmistöön kuuluvaa on paennut Myanmarista väkivaltaisuuksia naapurimaa Bangladeshiin. Rakhinen maakunnassa Myanmarin länsiosassa on edelleen noin 600 000 rohingya-muslimia. Maakunnasta on saatu toistuvia raportteja muun muassa joukkoraiskauksista ja väkivaltaisuuksista.

YK:n alaisessa Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) on vuodesta 2019 ollut käsittelyssä Gambian nostama juttu, jossa Myanmarin hallintoa syytetään rohingya-vähemmistön julmasta kohtelusta.

Jutun käsittely on mutkistunut sen jälkeen kun sotilasjuntta kaappasi vallan Myanmarissa viime vuonna.