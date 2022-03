Lääkkeet eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden kohteena, mutta pankkipakotteet, ruplan kurssin sukellus ja logistiset ongelmat voivat vaikeuttaa lääketoimituksia.

Pelko länsimaisten lääkeyhtiöiden toimitusten katkoksista on saanut venäläiset hamstraamaan lääkkeitä.

Lääkkeet eivät ole lännen Venäjälle asettamien pakotteiden kohteena, mutta usea länsimainen lääkeyhtiö on tällä viikolla ilmoittanut toimintansa supistamisesta Venäjällä maan aloittaman Ukrainan sodan takia.

Muun muassa GSK, Merck ja Pfizer ajavat alas kliiniset testit ja lopettavat investoinnit Venäjällä, mutta kertovat jatkavansa kriittisten lääkkeiden ja rokotteiden toimittamista. Myös Eli Lilly, Novartis ja Bayer jatkavat elintärkeiden lääkkeiden vientiä Venäjälle humanitaarisista syistä.

Venäläiset eivät vaikuta uskovan länsiyhtiöiden linjauksia. Apteekkien hyllyt ovat tyhjentymässä tai jo tyhjentyneet länsimaalaisista lääkkeistä, toimitukselle arvioidaan.

”Venäjällä on aikaisemminkin ollut puutteita muun muassa reuma- ja syöpälääkkeiden kanssa, mutta tilanne on nyt vielä huonontunut ulkomaalaisten lääkkeiden kanssa. Ne ovat alkaneet hävitä apteekeista”, kertoo eläkkeellä oleva farmaseutti Nadja Tikkanen.

Lappeenrannassa työskennellyt Tikkanen tuntee muun muassa Sahalinin saaren ja Viipurin lääketilannetta entisen työnsä ja venäläisten opiskelukavereidensa kautta. Sahalin sijaitsee Tyynellämerellä, Venäjän itärannikolla.

Sahalinin saarella on pahoja saatavuusongelmia esimerkiksi reumalääkkeistä ja kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa käytetystä tyroksiinista.

Myös Pietarissa on toimituksen tietojen mukaan kova pula sekä kilpirauhaslääkkeistä että diabeteksen hoidossa käytetystä insuliinista.

Insuliinia oli HS:n tietojen mukaan viikolla saatavilla Pietarissa ainoastaan yhdestä apteekista vain kaksi lääkepakkausta, ja ne myytiin kymmenessä minuutissa.

Tilanne on samantyyppinen tyroksiinissa: lääkettä oli saatavilla vain 4-6 apteekissa ja yleensä ainoastaan 1-2 lääkepakkausta.

Ongelmana on se, että venäläiset ostavat aina kaikki saatavilla olevat lääkkeet ja siksi muille ei jää mitään. Länsimaisia alkuperäislääkkeitä pidetään parempilaatuisina kuin kotimaisia.

”Pääsyy on paniikki. Ihmiset hankkivat lääkkeitä varmuuden vuoksi, koska heillä on kroonisia sairauksia, joihin he tarvitsevat jatkuvasti lääkkeitä”, Tikkanen sanoo.

Venäjällä ei rajoiteta lääkkeiden kertaostojen määrää, kuten Suomessa, joten potilaat voivat itse maksamalla ostaa lääkkeitä niin paljon kuin haluavat.

Ihmisillä on varaa ostaa kerralla isojakin määriä lääkkeitä, koska esimerkiksi insuliini maksaa toimituksen tietojen mukaan keskimäärin 350 ruplaa eli noin 2,50 euroa ja tyroksiini noin 100-150 ruplaa eli noin 0,75-1,10 euroa.

Kovasta kysynnästä huolimatta hinnat pysyvät alhaalla, koska Venäjällä on käytössä elintärkeitä lääkkeitä koskeva hintasääntely. Näiden lääkkeiden hintoja tarkistetaan kerran puolessa vuodessa.

Vaikka länsimaiset lääkeyhtiöt ovat ilmoittaneet jatkavansa diabetes-, syöpä- ja muiden elintärkeiden lääkkeiden toimituksia venäläispotilaille, toimituksissa saattaa olla häiriöitä Venäjän taloustilanteen takia.

Pankkisektoria koskevat pakotteet, ruplan kurssin heikkeneminen ja logistiset ongelmat hankaloittavat Lääketeollisuus ry:n arvion mukaan selvästi yritysten toimintaa Venäjällä.

Valtio yrittää helpottaa lääkkeiden saatavuusongelmia. Maan presidentti Vladimir Putin allekirjoitti aiemmin tällä viikolla lain talouden kriisipaketista, joka muun muassa pyrkii lisäämään lääkkeiden tuotantoa Venäjällä.

Kaikkia lääkkeitä Venäjälle ei viedä humanitaarisin perustein. Esimerkiksi Abbvie on ilmoittanut lopettavansa Botox-ryppyhoitovalmisteen ja muiden esteettisten tuotteiden toimitukset. Eli Lilly puolestaan kertoi uutistoimisto Reutersille, että esimerkiksi Cialis-erektiohäiriölääke ei kuulu Venäjälle toimitettaviin elintärkeisiin lääkkeisiin.