Maanantai-iltana Venäjän valtiontelevision ykköskanavan Pervyin suorassa uutislähetyksessä sotaa vastaan protestoinut toimittaja Marina Ovsjannikova on tuomittu tiistaina 30 000 ruplan sakkoihin. Euroissa summa on reilut 250 euroa.

Tuomioistuin totesi toimittajan syylliseksi protestilainsäädännön rikkomisesta, kertoi Venäjän valtion uutistoimisto RIA. Ovsjannikova nähtiin aikaisemmin tiistaina Moskovassa Ostankinon käräjäoikeudessa. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja The Guardian.

Verkkosivusto Meduzan mukaan toimittaja sai tuomion julkaisemastaan videopuheestaan, jossa hän kehotti ihmisiä protestoimaan sotaa vastaan, eikä protestistaan suorassa televisiolähetyksessä. Meduza on Venäjän hallintoon kriittisesti suhtautuva verkkolehti, joka toimii Latviasta käsin. Venäjällä Meduza on suljettu.

Aiemmin tiistaina Ovsjannikovasta julkaistiin Twitterissä kuva, jossa hänen kerrotaan esiintyvän oikeudessa yhdessä asianajajansa Anton Gashisnkyn kanssa. Kuvan on jakanut muun muassa englanninkielisen version Meduza-verkkolehden päätoimittaja Kevin Rothrock.

Maanantaina Marina Ovsjannikova ryntäsi yllättäen uutislähetykseen Venäjän ykköskanavalla ja protestoi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

”Ei sotaa. Lopettakaa sota, älkää uskoko propagandaa, he valehtelevat teille täällä. Venäläiset sotaa vastaan”, hänen pitelemässään kyltissä luki.

Illan parhaaseen katseluaikaan esitettävää Vremja-ohjelmaa katsovat miljoonat ihmiset eri puolilla Venäjää, ja sen yleisöön kuuluu erityisesti vanhempaa väestöä. Brittilehti The Guardian kirjoittaa, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjän valtion median työntekijä on julkisesti vastustanut sotaa.

Poliittisista pidätyksistä uutisoivan OVD-infon mukaan Ovsjannikova on ollut pidätettynä sunnuntaista lähtien. Eri medialähteiden mukaan hänet olisi viety kuulusteluihin Moskovaan Ostankinon poliisiasemalle, mutta hänen kerrotaan olleen myös Ostankinon tv-keskuksessa.

Mediatietojen mukaan poliisiasemalle kerääntyi maanantai-iltana Ovsjannikovaa puolustavia toimittajia, mutta heidän käskettiin poistua paikalta.

Meduzan mukaan poliisi kuitenkin kiistää, että Ovsjannikova olisi viety asemalle. Asianajajat eivät olleet onnistuneet tavoittamaan Ovsjannikovaa yli kymmeneen tuntiin tv-lähetyksen tapahtumien jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti toissa viikolla lakimuutokset, joiden nojalla armeijaa koskevan ”valheellisen tiedon” levittämisestä voi saada jopa 15 vuoden vankilatuomion.

Venäläisen uutistoimisto Tassin siteeraaman lähteen mukaan Ovsjannikovaa voidaan syyttää uuden lain nojalla armeijan julkisesta häpäisemisestä. Venäläisen Agora-ihmisoikeusjärjestön asianajaja Pavel Tšikov arvioi Telegramissa aiemmin että Ovsjannikova voisi saada korkeintaan kymmenen vuoden tuomion.

Ovsjannikova on Pervyin tuottaja ja toimittaja. Ukraina-myönteisiä uutisia julkaisevan Ostorožno novostin Telegram-kanavan mukaan Ovsjannikova työskentelee Pervyin kansainvälisessä toimituksessa ja ilmeisesti myös hänen miehensä on töissä kanavalla.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan Ovsjannikovan mielenilmaus tuli täytenä yllätyksenä hänen kollegoilleen ykköskanavalla. Ovsjannikovan tuntenut työntekijä kuvailee häntä todelliseksi ammattilaiseksi.

”Viime viikot ovat olleet kovia kaikille, mutta erityisen rankkoja ne ovat olleet Ovsjannikovalle, koska hän on Ukrainasta. Ehkä hän vain ärtyi. Emme puhuneet tapauksesta sen jälkeen kun hänet vietiin pois”, työntekijä kertoo.

Aiemmin kerrottiin myös, että Pervyi-kanava on aloittanut oman selvityksensä tapahtumista. Erikoisen tapauksesta tekee se, että tv-kanava väittää naisen olevan ulkopuolinen tai asiaton tunkeutuja.

Tassin mukaan kanava kertoi aloittaneensa toimituksessa ”sisäisen tarkastuksen”, jossa on yritetty selvittää, kuinka nainen onnistui pääsemään suoraan lähetykseen.

Ovsjannikova on Tassin mukaan syntynyt vuonna 1978 Odessassa. Nainen on itse kertonut, että hänen isänsä on ukrainalainen ja hänen äitinsä venäläinen. Ukrainalaismedia ZN:n mukaan Ovsjannikovalla on kaksi lasta.

Tv-toimittaja Marina Ovsjannikova esiintyi videolla, jolla hän perusteli protestielettään suorassa tv-lähetyksessä. Hänellä oli yllään kaulakoru, jonka hän kertoi symboloivan Venäjän ja Ukrainan yhtenäisyyttä.

Ovsjannikovan Facebook-profiilikuvan kommenttikenttä on nopeasti täyttynyt kymmenistätuhansista viesteistä, joissa kiitellään hänen toimintaansa. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Ovsjannikovaa totuuden puolustamisesta.

Ovsjannikova on julkaissut myös etukäteen nauhoitetun videon, jossa hän perustelee tekoaan. Hän sanoi median pysyneen vaiti, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan. Ovsjannikova kertoi häpeävänsä työskentelyään Kremlin propagandan hyväksi.

”Nyt häpeän. Häpeän, että olen sallinut valheiden kertomisen televisioruuduilla. Häpeän, että annoin tehdä venäläisistä zombeja.”

Ovsjannikova päätti videonsa kutsumalla ihmiset kaduille.

”Älkää pelätkö. He eivät voi pidättää meitä kaikkia.”

Tiistaina raportoitiin myös toisesta venäläisen toimittajan protestista maataan kohtaan.

Uutisankkurina yhdellä Venäjän suurimmista tv-kanavista työskennellyt Lilia Gildeyeva lopetti työnsä ja lähti Venäjältä. Gildeyeva kertoo päätöksestään tunnetun venäläisen bloggaajan Ilja Varlamovin Telegram-kanavalla. Aiheesta uutisoi myös Britannian yleisradioyhtiö BBC.

"Ensin lähdin Venäjältä, koska pelkäsin, että he eivät päästäisi minua lähtemään noin vain. Sitten toimitin eroanomukseni", Gildeyeva kertoo kanavalla.

Gildeyeva on toiminut uutisankkurina Segodnya-nimisessä uutisohjelmassa NTV-kanavalla, joka on Venäjän kolmanneksi katsotuin tv-kanava. Sen omistaa vahvasti Kreml-myönteinen Venäjän valtiollinen kaasuyhtiö Gazprom.

Gildeyeva on aiemmin saanut tunnustusta työstään presidentti Vladimir Putinilta. Vuonna 2021 hän oli Putinin listalla toimittajista, joita presidentti kiitti "saavutuksista joukkotiedotusvälineiden kehittämisessä". Vuonna 2008 Putin kiitti häntä "aktiivisuudesta kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi".