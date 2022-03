Jo yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta – Venäjä teki taas ilmaiskuja asutusalueille

Kiovaan on määrätty 35 tuntia kestävä ulkonaliikkumiskielto iltakahdeksasta alkaen.

Kiova

Venäjä on tehnyt kolme ilmaiskua asutusalueille pääkaupungissa Kiovassa, uutistoimisto AFP kertoo.

BBC:n mukaan ainakin neljä ihmistä on kuollut aamuisissa pommituksissa. Yksi iskuista osui Sviatoshynskin alueella sijaitsevaan asuinkerrostaloon. Tuhoutuneesta talosta pelastettiin 27 ihmistä. Myös toinen kerrostalo Podilskin alueella syttyi palamaan tulituksen seurauksena. Lisäksi yksi iskuista osui asuintaloon Osokorkyn alueella Kiovan kaakkoisosassa.

Yölliset pommitukset aiheuttivat myös ”massiivista” tuhoa Dnipron lentokentällä, paikallisviranomaiset kertoivat AFP:n mukaan. Iskuissa tuhoutui kentän kiitorata ja terminaali vahingoittui, alueen kuvernööri kertoi.

BBC kirjoittaa, että ilmaiskuista varoittavat sireenit ovat soineet Kiovan lisäksi Odessassa, Umanissa ja Hmelnytskyin alueella.

Iskujen jälkeen Kiovaan on määrätty uusi, 35 tuntia kestävä ulkonaliikkumiskielto tiistaina iltakahdeksasta alkaen.

”Tänään on vaarallinen hetki”, sanoi kaupunginjohtaja Vitali Klitshko määräyksestä kertovassa tiedotteessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

YK:n mukaan jo yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta Venäjän hyökättyä maahan lähes kolme viikkoa sitten.

YK:n mukaan paenneista lähes puolet, 1,4 miljoonaa, on lapsia. Yli puolet eli 1,7 miljoonaa paenneista on suunnannut naapurimaahan Puolaan. Moni on myös päätynyt Romaniaan, Moldovaan, Unkariin ja Slovakiaan.

”Sota on todennäköisesti ohi toukokuussa”

Ukrainan presidentinkanslian neuvonantaja arvioi ukrainalaismedioissa julkaistulla videolla, että sota olisi todennäköisesti ohi toukokuussa. Qatarilaisen al-Jazeera-kanavan mukaan neuvonantaja Oleksi Arestovytsh sanoo, että tuolloin Venäjällä ei olisi enää resursseja jatkaa hyökkäystä Ukrainaan.

Presidentinkanslian neuvonantajana toimiva Arestovytsh kuvailee sodan olevan nyt tienristeyksessä: joko rauhansopimus saadaan aikaiseksi viikossa parissa tai sitten Venäjä yrittää vielä kasata joukkoja kokoon esimerkiksi Syyriasta ”toista kierrosta” varten. Hän näkee, että toisessa vaihtoehdossa rauhansopimus syntyisi huhtikuussa.

Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan Venäjä saattaa suunnitella kemiallisten tai biologisten aseiden käyttöä lavastetun iskun jälkeen. Ministeriö avaa tviitissään, että Venäjä saattaisi esimerkiksi lavastaa hyökkäyksen tai todistusaineistoa, jonka mukaan Ukraina suunnittelisi kemiallisten tai biologisten aseiden käyttöä.

Tviitissä sanotaan, että ministeriö ei ole löytänyt todisteita Venäjän syytöksille, että Ukraina aikoisi käyttää kemiallisia tai biologisia aseita.

Satelliittikuvat valottavat Mariupolin tuhoja

Tuoreissa satelliittikuvissa näkyy, millaista tuhoa sotilaalliset iskut ovat tehneet muun muassa piiritetyssä Mariupolissa, kertoo uutiskanava CNN.

Yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin maanantaina otetuista satelliittikuvista voi nähdä, kuinka Mariupolissa alueellisen tehohoidon sairaalan seinässä on reikä. Rakennuksen osia on levinnyt myös sairaalan ulkopuolelle.

CNN:n mukaan on epäselvää, kumpi osapuoli on sairaalaan kohdistuneiden vaurioiden takana.

Sairaalarakennuksen lähellä sijaitsevat asuinrakennukset näyttävät saaneen merkittäviä vaurioita ja yksi näyttää tulipalon vaurioittamalta. Toista kilometriä sairaalalta etelään lukuisat rakennukset kytevät nähtävästi jonkinlaisen iskun jäljiltä.

Lisäksi vaurioita ovat kärsineet kaupungin keskustassa sijaitsevat asuinrakennukset.

Venäjän joukkojen piirittämästä Mariupolin satamakaupungista pääsi maanantaina ajamaan pois yli 160 yksityisautoa. Viime viikkoina useat evakuointisuunnitelmat humanitaaristen käytävien kautta ovat epäonnistuneet Venäjän joukkojen tulituksen takia.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan Mariupolissa on kuollut 2 200 siviiliä, ja Venäjän pommitukset ovat jättäneet kaupungin 400 000 asukasta ilman vettä ja lämmitystä. Myös ruokavarastot ovat kaupungissa käyneet vähiin.

2 000 siviiliajoneuvoa poistui Mariupolista

AFP kertoi tiistaina iltapäivällä, että noin 2 000 siviiliajoneuvoa oli onnistunut ajamaan pois saarretusta Mariupolista evakuointireittiä pitkin.

Asiasta kertoi Mariupolin kaupunginvaltuusto Telegram-viestipalvelussa. Noin 2 000 autoa jäi vielä odottamaan pääsyä pois kaupungista.