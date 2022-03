Tv-kanava Pervyi väittää, että suorassa uutislähetyksessä sodanvastaista kylttiä näyttänyt toimittaja Marina Ovsjannikova on ”ulkopuolinen”. Häntä voidaan syyttää Venäjän uuden lain nojalla armeijan julkisesta häpäisemisestä.

Maanantai-iltana Venäjän valtiontelevision ykköskanavan Pervyin suorassa uutislähetyksessä tapahtui jotain poikkeuksellista, kun kanavan tuottaja Marina Ovsjannikova ryntäsi yllättäen uutislähetykseen ja protestoi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

”Ei sotaa. Lopettakaa sota, älkää uskoko propagandaa, he valehtelevat teille täällä. Venäläiset sotaa vastaan”, hänen pitelemässään kyltissä luki.

Illan parhaaseen katseluaikaan esitettävää Vremja-ohjelmaa katsovat miljoonat ihmiset eri puolilla Venäjää, ja sen yleisöön kuuluu erityisesti vanhempaa väestöä. Brittilehti The Guardian kirjoittaa, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjän valtion median työntekijä on julkisesti vastustanut sotaa.

Sen seuraukset voivat olla Ovsjannikovalle hyvin vakavat. Tiistaiaamuna hänen olinpaikastaan ei ollut tietoa.

Poliittisista pidätyksistä uutisoivan OVD-infon mukaan Ovsjannikova on pidätetty. Eri medialähteiden mukaan hänet olisi viety kuulusteluihin Moskovaan Ostankinon poliisiasemalle, mutta hänen kerrotaan olleen myös Ostankinon tv-keskuksessa.

Mediatietojen mukaan poliisiasemalle kerääntyi maanantai-iltana Ovsjannikovaa puolustavia toimittajia, mutta heidän käskettiin poistua paikalta.

Venäjänkielisen uutissivusto Meduzan mukaan poliisi kuitenkin kiistää, että Ovsjannikova olisi viety asemalle. Asianajajat eivät olleet onnistuneet tavoittamaan Ovsjannikovaa yli kymmeneen tuntiin tv-lähetyksen tapahtumien jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti toissa viikolla lakimuutokset, joiden nojalla armeijaa koskevan ”valheellisen tiedon” levittämisestä voi saada jopa 15 vuoden vankilatuomion.

Venäläisen uutistoimisto Tassin siteeraaman lähteen mukaan Ovsjannikovaa voidaan syyttää uuden lain nojalla armeijan julkisesta häpäisemisestä. Venäläisen Agora-ihmisoikeusjärjestön asianajaja Pavel Tšikov arvioi Telegramissa, että Ovsjannikova voisi saada korkeintaan kymmenen vuoden tuomion.

Ovsjannikova on Pervyin tuottaja ja toimittaja. Ukraina-myönteisiä uutisia julkaisevan Ostorožno novostin Telegram-kanavan mukaan Ovsjannikova työskentelee Pervyin kansainvälisessä toimituksessa ja ilmeisesti myös hänen miehensä on töissä kanavalla.

Aiemmin kerrottiin myös, että Pervyi-kanava on aloittanut oman selvityksensä tapahtumista. Erikoisen tapauksesta tekee se, että tv-kanava väittää naisen olevan ulkopuolinen tai asiaton tunkeutuja.

Tassin mukaan kanava kertoi aloittaneensa toimituksessa ”sisäisen tarkastuksen”, jossa on yritetty selvittää, kuinka nainen onnistui pääsemään suoraan lähetykseen.

Ovsjannikova on Tassin mukaan syntynyt vuonna 1978 Odessassa. Nainen on itse kertonut, että hänen isänsä on ukrainalainen ja hänen äitinsä venäläinen. Ukrainalaismedia ZN:n mukaan Ovsjannikovalla on kaksi lasta.

Tv-toimittaja Marina Ovsjannikova esiintyi videolla, jolla hän perusteli protestielettään suorassa tv-lähetyksessä. Hänellä oli yllään kaulakoru, jonka hän kertoi symboloivan Venäjän ja Ukrainan yhtenäisyyttä.

Ovsjannikovan Facebook-profiilikuvan kommenttikenttä on nopeasti täyttynyt kymmenistätuhansista viesteistä, joissa kiitellään hänen toimintaansa. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Ovsjannikovaa totuuden puolustamisesta.

Ovsjannikova on julkaissut myös etukäteen nauhoitetun videon, jossa hän perustelee tekoaan. Hän sanoi median pysyneen vaiti, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan. Ovsjannikova kertoi häpeävänsä työskentelyään Kremlin propagandan hyväksi.

”Nyt häpeän. Häpeän, että olen sallinut valheiden kertomisen televisioruuduilla. Häpeän, että annoin tehdä venäläisistä zombeja.”

Ovsjannikova päätti videonsa kutsumalla ihmiset kaduille.

”Älkää pelätkö. He eivät voi pidättää meitä kaikkia.”