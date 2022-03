Britannianvenäläinen Jevgeni Lebedev käyttää valtaa median ja kulttuurin kautta. Hänen isänsä on oligarkki, joka aloitti uransa 1980-luvulla KGB:n agenttina.

Lontoo

Jos on oikein hyvää pataa Britannian pääministerin kanssa, saattaa hyvässä lykyssä päästä vaikka pääriksi.

Näin kävi brittiläisvenäläiselle liikemiehelle Jevgeni Lebedeville.

Pääministeri Boris Johnson nimitti Lebedevin brittiparlamentin ylähuoneeseen vuonna 2020. Lebedevistä tuli (vapaasti suomennettuna) Lordi Lebedev, Richmondin Hamptonin ja Venäjän Siperian lordi.

Sittemmin nimitys on aiheuttanut paljon polemiikkia. Brittipolitiikkojen yhteydet venäläisiin oligarkkeihin ovat suurennuslasin alla etenkin nyt, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

The Sunday Times uutisoi jo runsas viikko sitten, että Lebedev nimitettiin ylähuoneeseen vastoin Britannian tiedusteluviranomaisten varoituksia. Myös parlamentin oman nimitysvaltiokunnan kanta oli alun perin kielteinen.

Pääministeri piti kuitenkin päänsä, ja Lebedevistä tuli pääri.

Viime sunnuntaina The Sunday Times laaja kirjoitus kertoi muun muassa, kuinka Johnson on ollut vuosien ajan vakiovieras Lebedevin huvilalla Italiassa.

Lehden mukaan Lebedev oli myös läsnä illallisilla Lontoon Islingtonissa helmikuussa 2016, kun Johnson ja brittiministeri Michael Gove sinetöivät brexit-kantansa ennen EU-kansanäänestystä.

Moskovassa syntynyt Jevgeni Lebedev, 41, kävi koulunsa Englannissa. Hänellä on nykyään Britannian kansalaisuus.

Hänen isänsä Alexander Lebedev, 62, on entinen KGB:n agentti, joka työskenteli 1980-luvulla Lontoossa Neuvostoliiton suurlähetystössä. Neuvostoliiton hajoaminen teki Lebedevistä upporikkaan oligarkin.

Alexander Lebedev kuvattiin marraskuussa 2019 hänen omaelämäkerrallisen Hunt the Banker -kirjansa julkaisutilaisuudessa. Tilaisuus pidettiin Lebedevin omistamassa Petrushka London Evening Standard -ravintolassa Moskovassa.

Kun isä-Lebedev täytti 60 vuotta joulukuussa 2019, oli paikalla myös Johnson puolisoineen. Johnson ei jättänyt juhlia väliin, vaikka vasta edellisenä päivänä oli pidetty parlamenttivaalit, ja pääministerin piti lähteä jo seuraavana päivänä Pohjois-Englantiin.

Poika-Lebedev käyttää Britanniassa vaikutusvaltaa median kautta. Hän omistaa muun muassa Lontoossa laajasti luetun ilmaislehden Evening Standardin sekä osan The Independentiä.

Jevgeni Lebedev on ollut vuosien saatossa tuttu näky myös lontoolaisjetsetin hyväntekeväisyys- ja kulttuuririennoissa.

Lebedevin aiempia kirjoituksia peranneen The Sunday Timesin mukaan mediamogulilta on löytynyt ymmärrystä Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kohtaan. Lebedevin perheellä on ollut ainakin aiemmin myös omistuksia Krimillä.

Lebedev itse vastasi mediaspekulaatioihin viime perjantaina.

”Rakastan tätä maata [Britanniaa], enkä ole sille turvallisuusriski. Isäni oli kauan sitten KGB:n agentti, mutta minä en ole mikään Venäjän vakooja”, hän kirjoitti Evening Standard -lehdessä.

Lebedevin mukaan hän on myös tuominnut Ukrainan sodan ja edistänyt lehdistönvapautta.

Ylähuoneessa Lebedev ei ole juuri profiloitunut. Äänestysmerkintöjä on nolla, suullisia puheenvuoroja yksi ja kirjallisia kaksi.

Britannia on ollut pitkään niin venäläisten kuin muualtakin tulevien oligarkkien ja kleptokraattien temmellyskenttää.

Oleskelulupa eli niin sanottu kultainen viisumi on irronnut rahalla. Rahanpesukin on ollut helppoa, sillä esimerkiksi luksuskiinteistöjä on voinut ostaa peiteyhtiöiden turvin.

Ukrainan sodan myötä kultaisille viisumeille on pantu stoppi. Maaliskuussa pikavauhtia parlamentissa käsitelty laintiukennus helpottaa puolestaan rahanpesuun puuttumista.