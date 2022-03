Taiwanilaisen Evergreenin konttilaiva jälleen jumissa noin vuosi sen jälkeen, kun Ever Given tukki Suezin kanavan useiden päivien ajaksi

Viranomaiset yrittävät saada 334-metristä Ever Forward -konttialusta irti Chesapeakenlahdella, jossa alus ajoi karille myöhään sunnuntai-iltana.

Baltimore/Helsinki

Taiwanilaisen Evergreenin konttialus Ever Forward ajanut karille Yhdysvalloissa Chesapeakenlahdella noin vuosi sen jälkeen, kun valtava Ever Given jäi poikittain jumiin keskelle Suezin kanavaa. Asiasta kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja uutistoimisto Bloomberg.

Ever Forward jumiutui paikallista aikaa myöhään sunnuntaina. Alus oli ollut matkalla Marylandin Baltimoresta Virginian Norfolkiin.

CBS Baltimoren mukaan rannikkovartiosto ja Marylandin osavaltion ympäristöviranomaiset ovat pyrkineet saamaan alusta irti karilta.

Alus oli liikkunut kanavalla, jonka arvioidaan olevan syvyydeltään reilut 15 metriä, mutta oli kuitenkin onnistunut jäämään jumiin kohtaan, jonka syvyys on vain noin puolet tuosta.

Paikallisviranomaisten mukaan tutkijat eivät edelleenkään tiedä, mistä karille ajo johtui.

Yhdysvaltain rannikkovartioston mukaan karille ajosta ei ole aiheutunut saastehaittaa, henkilövahinkoja, eikä karille ajanut aluskaan ole vaurioitunut.

Rannikkovartioston mukaan alus ei tuki kanavaa, mutta lähistöllä operoivien alusten on pyydetty muun muassa liikennöivän alennetulla nopeudella.

Päänvaiva jäänee vuoden takaista pienemmäksi

Yhteensä 334-metrinen Ever Forward on jokseenkin pienempi kuin vuosi sitten otsikoihin noussut jättimäinen 400-metrinen Ever Given. Pienemmän aluksen ei uskota myöskään aiheuttavan yhtä paljon päänvaivaa kuin vuosi sitten jumiutunut sukulaisensa.

Taiwanilaisvarustamo Evergreenillä vuokrattuna ollut Ever Given juuttui 23. maaliskuuta vinottain kiinni Suezin kanavan eteläpäässä hiekkamyrskyn aikana. Jumiin jäänyt alus tukki maailman meriliikenteelle tärkeän kanavan kuuden päivän ajaksi, kunnes se viimein saatiin irrotettua ympärivuorokautisten pelastustöiden ansiosta.

Ever Given palasi kanavaan elokuussa, mutta pääsi tuolloin sen läpi ongelmitta.

Välimeren ja Punaisenmeren yhdistävä Suezin kanava on keskeinen reitti Euroopan ja Aasian välisessä meriliikenteessä. Noin 10 prosenttia maailman merirahdista kulkee sen kautta.

Suezin kanava tuotti Egyptille viime vuonna ennätysmäärän rahaa vaikka sekä koronapandemia että kanaaliin jumittunut konttialus vaikuttivat liikennöintiin. Kanavan kautta kulki viime vuonna vajaat 20 700 alusta eli keskimäärin 56 alusta joka päivä.