Kiinassa tuhansia uusia koronatartuntoja, miljoonat ihmiset sulkujen piiriin

Kiinassa rekisteröitiin sunnuntaina liki 3 400 uutta koronatartuntaa. Määrä on merkittävä, sillä Kiinassa ei ole liki kahteen vuoteen rekisteröity näin suurta määrää tartuntoja.

Peking

Kiina on jälleen kiristänyt koronatoimiaan. Pahentuneen tautitilanteen vuoksi määrätty koronasulku koskee miljoonia ihmisiä.

Muun muassa Shanghaissa on pistetty kiinni kouluja, Jilinin kaupunki on suljettu osittain ja Yanji lähellä Pohjois-Korean rajaa kokonaan. Yanjissa on liki 700 000 asukasta.

Yhteensä omikron- ja deltavariantin tartuntoja on todettu parissakymmenessä Kiinan maakunnassa.

Tartuntojen leviämisellä on ollut myös poliittisia seurauksia: sekä Jilinin kaupunginjohtaja että Changchunin terveysviranomaisten johtaja saivat potkut jo lauantaina. Changchunin yhdeksänmiljoonainen kaupunki pantiin koronasulkuun perjantaina.

Kiina noudattaa tiukkaa nollatoleranssia koronan leviämisen estämisessä. Useat viranomaiset ovat kuitenkin esittäneet politiikan lieventämistä, koska toistuvat laajat koronasulut vahingoittavat taloutta.