Siviilien tilanne Mariupolin satamakaupungissa on avustusjärjestön mukaan epätoivoinen.

Kiova/Moskova/Helsinki

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei lauantaina vaikuttanut olevansa halukas lopettamaan Venäjän Ukrainassa aloittamaa sotaa, tulkitsi Ranskan presidentti Emmanuel Macron kansliansa mukaan. Putin, Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz kävivät lauantaina jälleen puhelinkeskustelun, jossa Macron ja Scholz toistivat vaatimuksensa tulitauosta ja vetosivat Putiniin, jotta tämä lopettaisi Mariupolin kaupungin saarron.

Kreml tiedotti puhelun jälkeen, että Putin oli esittänyt länsijohtajille syytöksiä Ukrainan joukkojen tekemistä rikoksista. Sittemmin Macronin kanslia syytti Putinin valehtelevan väittäessään Ukrainan joukkojen syyllistyneen ihmisoikeusrikkomuksiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toisti lauantaina tiedotustilaisuudessa halukkuutensa neuvotella Putinin kanssa. Hän kuvaili Venäjän ja Ukrainan neuvotteluissa tapahtuneen myönteistä kehitystä sitten neuvotteluiden alkuvaiheen, jolloin Venäjä hänen mukaansa ainoastaan esitti uhkavaatimuksia.

Mariupol tarvitsee apua

Zelenskyi sanoi noin 1 300 ukrainalaissotilaan kuolleen yli kaksi viikkoa kestäneen sodan aikana. Lukua ole voitu riippumattomasti vahvistaa, kuten ei myöskään Zelenskyin väitettä siitä, että Venäjä olisi menettänyt noin 12 000 sotilastaan.

Läntiset lähteet arvioivat perjantaina, että venäläissotilaita on kuollut noin 6 000. Venäjä kertoi maaliskuun 2. päivänä, että sen sotilaita on kuollut lähes 500, mutta maa ei ole sittemmin päivittänyt lukemaa.

Lisäksi sodan aikana on kuollut ja haavoittunut paljon siviilejä. Mariupolin satamakaupungissa Ukraina on kertonut yli 1 500 siviilin kuolleen alle kahdessa viikossa. Saarretun kaupungin tilanne on Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan epätoivoinen, sillä siviileiltä alkaa loppua ruoka ja lääkkeet ja infrastruktuuria on laajalti tuhottu.

BBC uutisoi lauantaina, että Volnovahan kaupunki on "täysin tuhoutunut" sodan alettua. Asiasta kertoi BBC:n mukaan Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko ukrainalaiselle televisiokanavalle. Kuvernööri kertoi suuren osan kaupungin väestöstä paenneen ja kaupungin infrastruktuurin tuhoutuneen niin pahasti, ettei kaupunkia käytännössä ole enää olemassa.

YK: Sotaa paenneita jo 2,6 miljoonaa

Venäjän joukot lisäsivät lauantaina painetta kohti Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa sekä iskivät siviilialueille muissa Ukrainan kaupungeissa.

Noin 40 kilometrin päässä Kiovasta sijaitsevan Vasylkivin kaupungin pormestarin mukaan kaupungin lentokenttä tuhoutui Venäjän iskuissa lauantaina aamulla. Venäjä iski myös öljyvarastoon, jossa syttyi tulipalo.

Kiovassa kuultiin aamulla useita voimakkaita räjähdyksiä, ja sitä on tulitettu raskaasti. Ilmahälytyssireenit soivat lauantain vastaisena yönä ja aamulla Ukrainan median mukaan myös ainakin Odessassa, Dniprossa ja Harkovassa. Ukrainan armeijan mukaan venäläisjoukot ovat hyökänneet Kiovan puolustusta vastaan kaupungin pohjois- ja länsilaidoilla, missä Irpinin ja Buchan lähiöitä on jo päiväkausia tulitettu raskaasti kranaateilla.

YK arvioi lauantaina, että jo 2,6 miljoonaa ihmistä on lähtenyt Ukrainasta pakoon taisteluita. Suurin osa on suunnannut Puolaan.

Tshekki vetosi lauantaina muihin EU-maihin, jotta ne auttaisivat Ukrainasta paenneita. Tshekin oman kapasiteetin kerrotaan olevan lähes täynnä ja pakolaisille voidaan kohta järjestää enää vain hätämajoitusta.