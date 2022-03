Venäläisjoukot lähestyvät hitaasti Kiovaa, Mariupoliin yritetään toimittaa apua

Ukrainan presidentti vetosi venäläisäiteihin: Älkää lähettäkö poikianne sotaan.

Kiova

Ukrainassa venäläisjoukot ovat edelleen lähestyneet maan pääkaupunkia Kiovaa. Kaupungissa on kuultu useita voimakkaita räjähdyksiä, ja sitä tulitetaan raskaasti. Ilmahälytyssireenit ovat soineet viime yönä ja aamulla myös ainakin Odessassa, Dniprossa ja Harkovassa, kertoo Ukrainan media.

Lauantaina on ollut tarkoitus niin ikään yrittää jälleen Mariupolin satamakaupungin evakuointia. Maan eteläosassa sijaitsevassa kaupungissa on edelleen satojatuhansia ihmisiä, joiden tilanne on epätoivoinen. Paikallisviranomaisten mukaan ihmisiä on jouduttu hautamaan joukkohautaan.

– Satojatuhansia ihmisiä on täysin piiritettynä. Piiritykset kuuluivat sodankäyntiin keskiajalla. Niiden käyttö on nykyisin kielletty, ja hyvästä syystä, sanoi Lääkärit ilman rajoja -järjestön Ukrainan operaatioiden johtoon kuuluva Stephen Cornish.

Useat kansainväliset järjestöt, mukaan lukien YK, ovat epäilleet Venäjän syyllistyneen Mariupolissa sotarikoksiin.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Mariupoliin yritetään jälleen lauantaina toimittaa elintarvikkeita, vettä ja lääkkeitä. Avustuskolonnan mukana kaupungista voisi päästä pois myös siviilejä.

Mariupolin aikaisemmat evakuointiyritykset ovat ukrainalaislähteiden mukaan epäonnistuneet kiivaan venäläistulituksen vuoksi.

Zelenskyi: Tilanne on huonontumassa nopeasti

Ukrainan armeijan mukaan venäläisjoukot ovat hyökänneet Kiovan puolustusta vastaan kaupungin pohjois- ja länsilaidoilla, missä Irpinin ja Buchan lähiöitä on jo päiväkausia tulitettu raskaasti kranaateilla.

Luoteesta Kiovaa lähestyy puolestaan venäläisiä panssariajoneuvoja.

Zelenskyi varoitti, että tilanne on huonontumassa nopeasti.

– Sumyn, Kiovan ja Donetskin alueilla ei ole enää sähköjä, ja lämmityksen kanssa on vaikeuksia. Kaasua ja vettä ei ole. Tämä on humanitaarinen katastrofi, presidentti kiteytti.

Venäjä kärsinyt raskaita tappioita

Varhain lauantaina pitämässään puheessa presidentti Zelenskyi vetosi venäläisäiteihin, jotta nämä eivät päästäisi poikiaan sotaan Ukrainaan.

– Haluan sanoa tämän vielä kerran venäläisäideille, varsinkin varusmiehien äideille. Älkää lähettäkö lapsianne sotaan vieraaseen maahan, presidentti vetosi.

Venäjän joukot ovat kärsineet pahoja tappioita hyökkäyksessä Ukrainaan, mutta tiedot uhrien määrästä vaihtelevat lähteestä riippuen. Zelenskyin mukaan yli 12 000 venäläissotilasta on kuollut. Amerikkalaisten arvioiden mukaan kaatuneita olisi 2 000–4 000. Venäjän puolustusministeriö kertoi viime viikolla alle 500 sotilaan kuolleen.