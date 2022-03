EU:n Borrellin mukaan ukrainalaisen Mariupolin synnytyssairaalan tulitus on vakava sotarikos

Kiovan kaupungista on paennut puolet asukkaista - pormestari kuvaili kaupunkiaan ”linnoitukseksi”.

Kiova/Moskova

Ukrainalaisen synnytyssairaalan tulitus Mariupolissa on vakava sotarikos, sanoi EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell torstaina. Hän myös vaati Venäjää sallimaan avustuskuljetukset piiritettyyn kaupunkiin.

Borrellin mukaan Venäjän joukkojen on välittömästi lopetettava ilmaiskut asutusalueille ja lakattava estämästä avustuskuljetusten eteneminen. Turvakäytäviä tarvitaan, nyt, Borrell sanoi Twitterissä.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan hyökkäys oli ”epäinhimillinen, julma ja järkyttävä”.

”Olen vakuuttunut, että tämä voi olla sotarikos. Tarvitsemme perinpohjaisen tutkimuksen, von der Leyen tviittasi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvasi sairaalan pommitusta häpeälliseksi.

Synnytys- ja lastensairaalaa vastaan hyökättiin keskiviikkona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän ilmaisku oli sotarikos.

Ukrainalaisten viranomaisten mukaan sairaalan tulituksessa kuoli kolme ihmistä, joiden joukossa oli nuori tyttö. Aiempien viranomaistietojen mukaan sairaalaiskussa haavoittui ainakin 17 ihmistä.

YK:n väestörahasto UNFPA kertoi torstaina että Mariupolin synnytyssairaalan lisäksi kahta muutakin ukrainalaista synnytyssairaalaa vastaan on hyökätty.

Venäjän armeija väitti torstaina, että Mariupolin sairaalahyökkäys oli Ukrainan ”lavastama provokaatio”.

Mariupolin tilanne on ”riipaiseva”

Kansainvälinen Punainen Risti on kuvannut piiritetyn Mariupolin oloja riipaiseviksi. Järjestön paikalla oleva edustaja Sasha Volkov kertoi tiedoista, joiden mukaan ruoka- ja vesivarastot ovat vaarallisen alhaisella tasolla, kertoo BBC.

Keskiviikkona nauhoitetussa ääniviestissä Volkov sanoi, että monissa perheissä ruokavarastot lasten ruokkimiseksi ovat huvenneet. Joillakin alueilla tilanne on niin paha, että ”ihmiset ovat alkaneet käydä toistensa kimppuun ruuan takia”.

Myös lääkkeet ovat käymässä vähiin. Volkovin mukaan kaupungin apteekit ryöstettiin joitakin päiviä sitten. Kaikesta huolimatta jotkut kaupungin sairaaloista jatkavat toimintaansa. Volkov kertoi, että ilmankosteuden ja kylmyyden takia kaupunkilaiset ovat alkaneet sairastella.

Mariupolin viranomaisten mukaan kaupungissa on tähän mennessä kuollut 1 207 siviiliä. He kertoivat asiasta Telegram-viestipalvelussa.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk kertoi Ukrainan televisiossa, että evakuoinnit Mariupolista eivät edenneet torstaina lainkaan. Asiasta uutisoi The Guardian.

Vereštšukin mukaan Mariupolista ei päässyt lähtemään koko päivänä yhtäkään ihmistä, koska Venäjän joukot eivät kunnioittaneet sovittua tulitaukoa.

Pari miljoonaa Kiovan asukasta paennut

Ukrainan pääkaupungin Kiovan asukkaista puolet on paennut kodeistaan Venäjän hyökkäyksen alettua, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitshko. Tämä merkitsee hänen mukaansa sitä, että hieman vajaat kaksi miljoonaa ihmistä on jättänyt kaupungin. Klitshkon mukaan Kiova on samalla muuttunut ”linnoitukseksi” jokaista rakennusta, katua ja tarkastuspistettä myöten.

AFP:n toimittajien mukaan Venäjän panssaroidut ajoneuvot ovat kaupungin laitamilla sen koillispuolella. Ukrainalaissotilaat kertovat lisäksi, että Kiovaan johtavan tärkeimmän valtatien hallinnasta oli käyty yöllä raskaita taisteluja.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Ukrainan sotaa on ulkomaille paennut noin 2,3 miljoonaa ihmistä. Heistä Puolassa on nyt noin 1,4 miljoonaa.

Puolan rajavartijoiden mukaan 140 000 ihmistä on myös ylittänyt Puolan ja Ukrainan rajan vastakkaiseen suuntaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Osa Ukrainaan palanneista on maata puolustamaan lähteneitä ukrainalaismiehiä, osa palaavia siirtotyöläisiä ja osa perhesyistä palaavia pakolaisia.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba tapasivat torstaina Turkin Antalyassa. Neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen yleisen tulitauon aloittamisesta Ukrainassa, kertoi Kuleba.