New Lines Magazinen haastattelussa Andrei Kozyrev sanoo, että Nato ei koskaan mennyt liian pitkälle, vaan päinvastoin jätti asiat puolitiehen.

Venäjän entinen ulkoministeri Andrei Kozyrev sanoi uudessa haastattelussa, että Vladimir Putinin rakentama hallinto- ja sortokoneisto muistuttaa enemmän totalitarismia kuin "Latinalaisen Amerikan kaltaista diktatuuria".

Kozyrev kertoi näkemyksistään verkkolehti New Lines Magazinelle. Kozyrev oli Boris Jeltsinin presidenttikauden ensimmäinen ulkoministeri, ja palveli roolissa vuodet 1990–1996.

Kozyrevin mielestä on väärin puhua uudesta kylmästä sodasta, koska Moskovan silovikeille kylmä sota ei koskaan päättynyt.

"Kukaan näistä tyypeistä, jotka ovat enimmäkseen KGB:stä, ei hyväksynyt, että Neuvostoliitto hävisi kylmän sodan Venäjän kansalaisille yhdessä demokraattisen maailman kanssa. He eivät niele sitä. He haluavat pysäyttää sen. Ja nyt he ajattelevat, että tämä on heidän viimeinen, ratkaiseva taistelu", Kozyrev sanoi lehdelle.

Ja toisin kuin varsinkin jotkut amerikkalaiset analyytikot ovat sanoneet, puolustusliitto Nato ei Kozyrevin mielestä mennyt uusien jäsenmaiden hyväksymisessä koskaan liian pitkälle, vaan päinvastoin: Nato jätti asiat puolitiehen. Kozyrevin mukaan amerikkalaiset Nato-laajentumisen arvostelijat ovat täsmälleen mitä Putinin hallinto heistä on halunnut, typeryksiä ja hyödyllisiä idiootteja.

Nato ja erityisesti Yhdysvallat epäonnistuivat Kozyrevin mielestä Venäjän orastavan ja hauraan demokratian tukemisessa. Siihen olisi pitänyt panna kaikki paukut "strategisen välttämättömyyden" nimissä, Kozyrev sanoi New Lines Magazinelle.

Yhdysvaltojen olisi pitänyt antaa kaikki mahdollinen tuki Venäjän demokratiaa ajaneille, "jotta me olisimme voittaneet sisällissodan revansistisia, kovan linjan venäläisiä kansalliskiihkoilijoita vastaan", Kozyrev sanoi.

"Olimme valmiita vähentämään ydinaseidemme määrän aivan minimiin ja lopettamaan strategisen doktriinin, jonka mukaan valmistaudumme yhteenottoon Lännen kanssa. Otollinen hetki oli olemassa vuoteen 1994 asti."

Kozyrev kehuu haastattelussa vanhemman George Bushin hallintoa, joka ymmärsi ongelman valtavuuden. Mutta Bush hävisi vaalit, ja hänen seuraajansa Bill Clintonin hallinto ja ulkoministeri Warren Christopher eivät ongelmaa enää vastaavalla tavalla tajunneet, Kozyrev sanoi lehdelle.

"En tarvinnut uradiplomaattia vastinparikseni. Tarvitsin vallankumouksellisen, niin kuin minä itse."