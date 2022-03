Tshernobylin ydinvoimala irrotettu sähköverkosta – Atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan sähkönpuutteella ei ole kriittistä vaikutusta voimalan turvallisuuteen

Ukrainan energiaministerin mukaan venäläissotilaat kiduttavat Zaporizhzhjan ydinvoimalan henkilökuntaa.

Washington/Helsinki

Ukrainalaistietojen mukaan venäläisten sotilaiden valtaama Tshernobylin ydinvoimala on kokonaan irrotettu sähköverkosta.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan lähes kaksi viikkoa sitten ja valtasi ydinvoimalan, joka ei ole tuottanut sähköä yli kahteen vuosikymmeneen. Valtaosa voimalan laitteistosta on viety pois, mutta jäljelle on jäänyt mittavat määrät ydinjätettä ja muuta radioaktiivista ainesta. Tshernobylin ydinvoimalassa tapahtui vuonna 1986 yksi historian pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista, kun yksi sen neljästä reaktorista räjähti.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on vaatinut viestipalvelu Twitterissä Venäjää kiireesti suostumaan tulitaukoon ja sallimaan korjausyksiköiden palauttaa sähkönsyötön ydinvoimalaan. Kuleban mukaan voimalan varageneraattoreilla on vain 48 tunnin kapasiteetti, jonka jälkeen jäähdytysjärjestelmät pysähtyvät ja säteilyvuodot ovat välittömiä.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan sähkönpuutteesta ei ole kriittistä vaaraa. IAEA:n mukaan käytetyn polttoaineen varastoaltaan lämpökuorma ja voimalaitoksen jäähdytysveden määrä riittävät tehokkaaseen lämmönpoistoon ilman sähkönsyöttöä.

Tshernobylin ydinvoimala ei lähetä enää tilannetietoja

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoi aiemmin tänään menettäneensä yhteyden Tshernobylin ydinvoimalan järjestelmiin. Järjestön mukaan ukrainalaisydinvoimala ei enää lähetä dataa IAEA:lle.

IAEA:n johtajan Rafael Gross antoi ymmärtää järjestön tiedotteessa, että Tshernobylin ydinvoimalaan asennettuja turvaratkaisuja seuraaviin järjestelmiin ei saada enää yhteyttä. Tiedotteen mukaan järjestö selvittää muiden vastaavien järjestelmien toimintaa toisaalla Ukrainassa ja antaa lisää tietoja piakkoin.

IAEA:n voimaloihin asentamilla turvaratkaisuilla pyritään muun muassa estämään ydinaseiden leviäminen havaitsemalla materiaalien väärinkäyttö varhaisessa vaiheessa.

Vaikka Tshernobylin ydinvoimala ei ole tuottanut sähköä vuosikausiin, on siellä ollut edelleen töissä yli 2 000 ihmistä, sillä voimala vaatii jatkuvaa ylläpitoa uuden ydinonnettomuuden välttämiseksi. Venäjän otettua ydinvoimalan haltuunsa yli 200 teknisen henkilökunnan jäsentä ja vartijaa on ollut vankina voimalalla, ja he ovat joutuneet tekemään töitä 13 päivää putkeen.

Energiaministeri: Zaporizhzhjan henkilökuntaa kidutetaan

Guardianin mukaan Ukrainan energiaministeri kertoo venäläissotilaiden "kiduttavan" Zaporizhzhjan ydinvoimalan henkilökuntaa siinä toivossa, että he antaisivat jonkinlaisen lausunnon julkisuuteen.

Ministerin mukaan paikalla on noin 500 venäläissotilasta vahvasti aseistautuneina. Ydinvoimalan henkilökunnan kerrotaan olevan henkisesti ja fyysisesti hyvin uupuneita.

IAEA:n Gross on kehottanut Venäjää sallimaan työntekijöiden vuorottelun, koska lepo ja säännölliset työvuorot ovat ratkaisevan tärkeitä ydinvoimalan turvallisuuden kannalta.

"Olen syvästi huolissani Tshernobylin ydinvoimalaitoksen henkilöstön vaikeasta ja stressaavasta tilanteesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista riskeistä ydinturvallisuudelle”, Gross sanoi.

Etätiedonsiirron katkettua Gross toisti tarjouksensa matkustaa ydinvoimalaan paikan päälle varmistaakseen, että kaikki osapuolet sitoutuvat Ukrainan voimalaitosten turvallisuuteen.