Senaattori Chuck Schumer esitteli Mig-29 -hävittäjän kuvaa New Yorkissa viime sunnuntaina.

Puola voi luovuttaa vanhoja Mig-29-hävittäjiään Yhdysvalloille, kertoo Puolan ulkoministeriö. Hävittäjät voitaisiin myöhemmin luovuttaa edelleen Ukrainalle.

Puolan ulkoministeriön mukaan maa on valmis toimittamaan hävittäjät viipymättä ja veloituksetta Ramsteinin lentotukikohtaan Saksassa. Puola kehotti muitakin Nato-maita seuraamaan esimerkkiään.

Yhdysvallat kertoi yllättyneensä Puolan ilmoituksesta. Yhdysvaltojen hallinnon edustaja kertoi maan senaatin kuulemisessa, ettei asiaa ollut koordinoitu Yhdysvaltain ja Puolan välillä etukäteen.

Aikaisemmin on puhuttu ehdotuksesta, jonka mukaan Puola saisi mahdollisesti Yhdysvalloilta korvaukseksi hävittäjistään amerikkalaisia F-16-hävittäjiä.

Ukrainan lentäjät ovat tottuneet lentämään neuvostoaikaisilla Mig-hävittäjillä.

Hävittäjien toimittaminen Nato-maista Ukrainaan on ollut arkaluontoinen asia, koska jotkut Natossa pelkäävät sen tekevän Natosta sodan osapuolen. Yhdysvallat on ollut asian suhteen varovainen sanankäänteissään.

Ukraina puolestaan on vedonnut Nato-maihin, jotta nämä toimittaisivat sille hävittäjiä. Ukrainan mukaan Venäjän täysi ilmaherruus vaikeuttaisi sotaa myös maavoimien osalta. Ukrainalla on vielä hävittäjiä jäljellä, mutta sen ilmavoimat ovat huomattavasti Venäjän vastaavia pienemmät, ja se on kärsinyt tappioita pian kaksi viikkoa kestäneen sodan aikana.