Toimitus kerää sodan rintamalinjojen tapahtumat päivittyvään uutisjuttuun.

Sanoma koostaa sodan rintamalinjojen tapahtumat tähän uutisjuttuun. Uusimmat uutiset Ukrainan tilanteesta löytyvät tästä seurannasta.

Tiistai 8. maaliskuuta

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Yhdysvaltain korkea puolustusvirkamies kertoi, että Venäjä on käytännössä määrännyt kaikki ennen hyökkäyksen alkua Ukrainan rajoille sijoitetut joukot Ukraina rajojen sisäpuolelle. YK:n turvallisuusneuvostossa vedottiin Venäjään, jotta tämä avaisi humanitaariselle avulle pääsyn piirittämiinsä kaupunkeihin.

■ Ukrainan puolustusministeriö väittää maan asevoimien surmanneen Venäjän maavoimien kenraalimajuri Vitali Gerasimovin taistelussa Harkovassa. Uutistoimisto Unianin arvion mukaan Gerasimov saattaisi olla korkea-arvoisin taistelussa kuollut Venäjän upseeri 24. helmikuuta alkaneen hyökkäyksen aikana.

■ Yhdysvaltain puolustusviranomaisten mukaan Venäjä on lähettänyt Ukrainan puolelle lähes kaikki joukot, jotka maa oli koonnut Ukrainan rajojen tuntumaan ennen hyökkäyksen alkua, eli noin 150 000 sotilasta.

■ Kiovassa Venäjän joukot ovat suurelta osin pysähtyneet pääkaupungin pohjoispuolelle. Noin 25 kilometrin päässä kaupungista on Venäjän 60 kilometriä pitkä sotilaskolonna, jonka eteneminen on ollut seisahduksissa jo yli kahdeksan vuorokauden ajan, myös maanantain ja tiistain välisenä yönä.

■ Ukraina ja Venäjä ovat yrittäneet saada aikaan sopua turvallisista reiteistä humanitaariselle avulle. Pyrkimykset avun saamiselle esimerkiksi jo useita päiviä eristettynä olleeseen Mariupolin kaupunkiin ovat epäonnistuneet toistuvasti. Maanantaina Venäjän Mariupoliin avaama kulkureitti oli Punaisen Ristin mukaan miinoitettu. Humanitaarinen apu puhutti yöllä myös YK:n turvallisuusneuvostossa, ja Venäjä on kertonut aikovansa avata väylän avulle tiistaina.

Maanantai 7. maaliskuuta

Maanantaiaamuna Ukrainassa takana oli useissa kaupungeissa raskaiden Venäjän pommitusten yö. Venäläisten hallussa oleva Mariupolin kaupunki on ajautumassa epätoivoiseen tilanteeseen, kun vesi ja ruoka ovat loppumassa.

■ Irpinin kaupunkia Kiovan luoteispuolella pommitettiin maanantaina aamuyöllä raskaasti. Ihmisten evakuointi romahtaneen sillan yli on jatkunut maanantaina aamupäivällä. Siviilien paetessa Venäjän joukot ovat jatkaneet tulitusta. Ainakin yksi pakoon yrittänyt äiti kahden lapsensa kanssa kuoli.

■ Mariupolissa Etelä-Ukrainassa kaupunkiin saarretut ihmiset kärsivät veden, ruuan ja sähkön loppumisesta. Jo kaksi evakuointiyritystä on epäonnistunut, koska Venäjän joukot ovat jatkaneet tulitusta.

■ Harkovassa ja Mykolajivissa jatkuivat tykistöiskut maanantaina.

■ Ukrainalaisähteiden mukaan Odessan seudulla soivat maanantaina puoliltapäivin ilmahyökkäyksestä varoittavat sireenit.

Sunnuntain ja maanantain välinen yö

Britannian yöllä julkaistun tiedusteluraportin mukaan kaikki viittaa siihen, että Venäjä on edennyt koko viikonlopun aikana tavoitteitaan kohti ”minimaalisesti” maan pinnalla, vaikka se onkin pommittanut useita suuria kaupunkeja.

■ Kiovan luoteispuolella sijaitsevan Irpinin pormestari totesi, että noin kahdeksan siviiliä kuoli sunnuntaina, kun Venäjä häiritsi evakuointiyrityksiä tulituksellaan. Kiovassa annettiin ilmahälytys maanantaina noin viideltä aamulla Suomen aikaa.

■ Ukrainan toiseksi suurinta kaupunkia Harkovaa pommitetaan yhä voimakkaasti. Kuluneen vuorokauden aikana kohteiksi ovat joutuneet tv-asema, hallintorakennukset ja asuinrakennukset.

■ Noin Helsingin kokoisessa Mariupolissa vietettiin taas yö kellareissa, kun sunnuntain evakuointiyritykset epäonnistuivat.

■ Venäjän on pelätty hyökkäävän Mustanmeren rannan miljoonakaupunki Odessaan piankin, mutta ainakaan tänä yönä hyökkäys ei alkanut. Medialle puhuneet yhdysvaltalaislähteet eivät pitäneet välitöntä hyökkäystä vielä todennäköisenä, vaikka Ranskan presidentti Emmanuel Macron ottikin huolensa asiasta esille puhuessaan Vladimir Putinin kanssa sunnuntaina lähes kahden tunnin puhelun.

Sunnuntai 6. maaliskuuta

Venäjä on Ukrainan mukaan rikkonut tulitaukosopimuksia Mariupolissa ja Volnovahassa, joista molemmista piti evakuoida siviilejä. Lääkärit ilman rajoja on kertonut, että Mariupolista ovat loppuneet juomavesi ja sähkö.

■ Mariupolin evakuointi epäonnistui lauantaina ja sunnuntaina. Avustusjärjestöjen mukaan kaupungista ei ole sähköä, ja juomavesi on vähissä.

■ Irpinin kaupunkia pommitettiin sunnuntaina raskaasti. Kaupunki sijaitsee noin 20 kilometrin päästä pääkaupunki Kiovasta. Kaupungissa on raportoitu tykistötulesta ja ilmaiskuista.

■ Vinnytsijan siviililentokentän Keski-Ukrainassa tuhoutui täysin pommituksessa.

■ Borodjankan kaupunki Kiovan kupeessa on ”lähes täysin tuhoutunut”, kertoo aluehallintojohtaja Oleksiy Kuleba. Kaupungissa ei ole enää vettä eikä sähköä.

Lauantai 5. maaliskuuta

Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiään Ukrainassa niin etelässä, idässä kuin pohjoisessakin. Siviilirakennukset ovat olleet satunnaisten osumien kohteena.

■ Venäläisjoukot ovat vallanneet Sumyn alueella sijaitsevan Trostjanetsin kaupungin, , kertovat paikallisviranomaiset BBC:n venäjänkieliselle palvelulle. Sotilaat ovat ottaneet haltuunsa muun muassa kaupungissa olevan pelastuslaitoksen.

■ Venäläisten ja ukrainalaisten väliset raskaat taistelut ovat Britannian viranomaisten mukaan jatkuneet Kiovan luoteispuolella, kertoo uutistoimisto Reuters. Taistelut ovat myös todennäköisesti ulottuneet jälleen Hostomelin lentokentän läheisyyteen.

■ Venäläisten sotajoukot on ajettu pois Mykolajivin kaupungista (tunnetaan myös nimellä Nikolajev), alueen kuvernööri Vitalij Kim on kertonut uutistoimisto Reutersin mukaan. Taistelut jatkuvat Kimin mukaan kaupungin ulkopuolella.

■ Venäläisjoukkojen saartamassa Mariupolin kaupungissa ei ole kaupungin pormestarin mukaan vettä, lämpöä tai sähkö, kertoo Reuters.

Perjantai 4. maaliskuuta

Zaporižžjan ydinvoimalassa syttyi tulipalo perjantain vastaisena yönä Venäjän tulituksessa. Perjantaina Venäjän joukot jatkoivat iskuja ainakin Kiovassa ja etelässä Mykolajivin tienoilla.

■ Perjantaina kello 11:n aikaan useat räjähdykset järisyttivät Kiovan keskustaa, kertoi The New York Times -sanomalehti. Toistaiseksi ei olla tietoisia iskujen tuhoista.

■ Venäjän joukot ovat edenneet Mykolajivin (tunnetaan myös nimellä Nikolajev) kaupunkiin, kertoivat paikallisviranomaiset perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan. Ukrainan presidentin sotilaallinen neuvonantaja Oleksi Arestovitš sanoi kuitenkin Ukrainan televisiossa vähän myöhemmin, että Venäjän eteneminen Mykolajivissa on pysäytetty toistaiseksi.

■ Tšernihivin asuinalueisiin kohdistuneissa ilmaiskuissa torstaina kuoli ainakin 47 ihmistä, alueen viranomaiset kertoivat perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

■ Virolainen rahtialus Helt upposi torstaina Ukrainan rannikolla lähellä Odessaa. Laiva upposi räjähdyksen seurauksena. Sen epäillään osuneen miinaan Mustallamerellä. Kuuden hengen miehistö saatiin pelastettua.

■ Zaporižžjan ydinvoimalassa syttyi tulipalo perjantain vastaisena yönä Venäjän tulituksessa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA tiedotti, etteivät säteilyarvot ole nousseet alueella tai elintärkeät toiminnat voimalassa vaarantuneet. Tulipalo saatiin sammutettua ennen aamuseitsemää Suomen aikaa. Myöhemmin paikallisviranomaiset kertoivat Venäjän joukkojen ottaneen ydinvoimalan haltuunsa.

Torstai 3. maaliskuuta

Torstaina Venäjän joukkojen tekemät tulitukset jatkuivat. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi torstaina Facebookissa julkaistussa videopuheessaan maan puolustuslinjojen pitävän Venäjän hyökkäyksiä vastaan.

■ Venäjän joukot piirittävät satamakaupunki Mariupolia. Tykistötuli kaupunkiin on jatkuvaa, kaupungin johto kertoo.

■ Hersonissa venäläisjoukot ovat ottaneet kaupunkia hallintaansa. Nyt venäläisjoukkojen arvioidaan suuntaavaan läheiseen Nikolajevin kaupunkiin. Kaupungin lähistöltä on raportoitu räjähdyksistä. Lue lisää tästä jutusta.

■ Pääkaupunki Kiovassa havaittiin yöllä useita räjähdyksiä. Britannian puolustusministeriön mukaan Kiovaan matkalla oleva valtava venäläiskolonna ei ole edennyt käytännössä lainkaan kolmeen päivään.

Keskiviikko 2. maaliskuuta

Sodan seitsemännen päivän aamuna Venäjän joukot yrittivät edetä sodan kaikilla rintamilla. Ukrainan puolustusministeriön yleisesikunnan mukaan Venäjän joukot ovat kohdanneet ukrainalaisten kovaa vastarintaa. Keskiviikkoaamuna saatiin myös tarkempia tietoja tiistain tapahtumista.

■ Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa käytiin kovia taisteluita. Paikan päältä raportoitiin pommeista ja ohjusiskuista. Aluehallinnon mukaan Harkovan alueella kuoli tiistaina 21 ihmistä ja loukkaantui 112. Luvut ovat vahvistamattomia.

■ Kaakkois-Ukrainassa sijaitseva satamakaupunki Mariupol on ollut venäläisten jatkuvan tykistötulen alla, eikä kaupungista voida evakuoida loukkaantuneita, kertoi Mariupolin pormestari Vadim Boitšenko.

■ Pääkaupunkia Kiovaa kohti liikkuneen, noin 65 kilometrin pituisen Venäjän sotilasajoneuvojen letkan eteneminen näytti seisahtuneen myöhään tiistaina. Yhdysvaltalaislähteen mukaan letka kärsi huolto-ongelmista. Lue juttu letkasta täältä.

Tiistai 1. maaliskuuta

Sodan kuudentena päivänä nähtiin venäläisjoukkojen ukrainalaiskaupunkeihin kohdistuneita pommituksia.

■ Vähintään kaksi ihmistä kuoli ja kolme loukkaantui Žytomyrin kaupungissa Ukrainan pohjoisosassa Venäjän ilmaiskun osuttua kymmeneen asuinrakennukseen, kertoo Ukrainan sisäministeriö. Tietoja ei ole vielä vahvistettu riippumattomista lähteistä, mutta iskusta ovat kertoneet muun muassa Nexta, Unian ja The Guardian.

■ Venäjä iski tiistaina kahteen asuinrakennukseen Borodjankan taajamassa, kertovat muun muassa The Guardian ja The New York Times.