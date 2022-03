Bayraktar-lennokit, Javelinit ja termobaariset pommit esiintyvät taajaan Ukrainan sodan uutisissa. Asiantuntija kertoo tässä jutussa, millaisista aseista on kyse.

Ukrainan sodasta kertovissa uutisissa ovat vilahdelleet niin Bayraktar-lennokit ja termobaariset pommit kuin Javelinit ja Stingerit. Mitä ne ovat ja mikä niiden merkitys Ukrainan sodassa on?

Sotilasprofessori Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo, että Ukrainan käyttämien turkkilaisvalmisteisten Bayraktar-lennokkien rooli on ollut varsin merkittävä etenkin niiden määrään suhteutettuna. ”Lennokkiyksikkö sisältää kuusi lennokkia, ja järjestelmiä on ollut kaksi kappaletta käytössä. Tosin on arvioita, että niiden todellinen määrä olisi ollut merkittävästi suurempi”, Mäkitalo sanoo. Turkki on myös luvannut toimittaa Ukrainalle lisää lennokkeja.