Venäjän hyökkäyksen kymmenes päivä: Venäjä ilmoitti tulitauosta Mariupolin ja Volnovahan kaupunkeihin – SK seuraa

Satakunnan Kansa seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä lauantaina 5. maaliskuuta 2022.

Armottomat pommitukset kiihtyivät ympäri Ukrainaa perjantain aikana. Perjantai oli myös lukemattomien tapaamisten päivä, kun niin Nato, EU kuin Suomen ja Yhdysvaltojen presidentitkin tapasivat ja keskustelivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Suomi ja Yhdysvallat tiivistävät yhteistyötään edelleen, presidentti Sauli Niinistö totesi neuvottelujen päätteeksi.

Lauantai on sodan kymmenes päivä. Kokoamme tähän juttuun merkittävimmät käänteet.

5.3.

Paypal lopettaa palvelujen tarjoamisen Venäjällä

Kello 9.28: Maksujenvälitysjärjestelmä Paypal lopettaa palvelujen tarjoamisen Venäjällä, uutisoi muun muassa Reuters ja The Guardian.

Syynä palvelujen lopettamiseen on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Paypalin toimitusjohtajan Dan Schulmanin mukaan yhtiö tukee kansainvälisen yhteisöä ja vastustaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Aiemmin tällä viikolla Paypal lopetti uusien venäläisten käyttäjien hyväksymisen järjestelmään.

Yli 1,2 miljoonaa pakolaista

Kello 9.20: Yhdistyneiden kansakuntien mukaan yli 1,2 miljoonaa pakolaista on jättänyt Ukrainan rajan Venäjän hyökkäyksen jälkeen. YK:n mukaan tarkka luku on 1 209 976. Yli puolet pakolaisista on suunnannut Puolaan. Lisäksi heitä on matkannut Unkarin, Slovakian, Moldovan ja Romanian rajan yli. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut tänään alkavasta tulitauosta

Kello 9.11: Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut tänään alkavasta tulitauosta, jonka aikana kahden piiritetyn ukrainalaiskaupungin asukkaat voivat sen mukaan poistua kaupungeista. Ministeriö lupaa avata humanitaariset käytävät siviilien poistumiseksi satamakaupunki Mariupolista ja läheisestä Volnovahan kaupungista, kertoo muun muassa AFP.

Perjantaina ukrainalaislähteet kertoivat, etteivät Venäjän joukot ole pitäneet lupauksiaan koskien humanitääristen käytävien luomista Hersonin alueelle. Ukraina ja Venäjä sopivat käytävien luomisesta torstaina pidetyissä neuvotteluissa.

Mariupol ja Volnovah eivät sijaitse Hersonin alueella vaan idempänä Ukrainassa. Mariupol on venäläisjoukkojen saartama eikä kaupungissa ollut perjantaisen tiedon mukaan tarpeeksi vettä, sähköä tai ruokaa. Mariupolissa asuu noin 450 000 asukasta ja kaupungin valtaaminen olisi strategisesti tärkeää Venäjälle, koska se yhdistäisi sen joukot etelässä ja idässä.

Erikoistutkija: Kiova ei välttämättä valtaamisen kohde

Kello 8.39: Venäjä ei perjantainakaan edennyt kohti Kiovaa, vaan joukot pysyivät 25 kilometrin päässä kaupungin keskustassa. Kaupungissa raportoitiin kuitenkin pommituksista ja iskuista.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström sanoo, että näyttää siltä, että venäläisjoukkoja siirrellään nyt lähtöasemiin. Seuraavien päivien tavoite on onnistua saartamaan kaupunki.

Hän ei usko, että Venäjä välttämättä halua edetä taistelemaan miljoonakaupungissa, joka operaationa vaatisi isoja joukkoja, kun kysymys on useiden kymmenien neliökilometrien kaupunkialueesta.

Kiovassa voikin olla tarkoitus saartaa kaupunki ja jatkaa eteenpäin kohti etelästä vastaan tulevia joukkoja. Hän arvioi, että jos Venäjä onnistuu tavoitteissaan Ukrainassa, on todennäköistä, että se havittelee hallintaansa Dnepr-joen itäpuolista aluetta.

Naton entinen komentaja: Venäjän hyökkäys saamassa vauhtia

Kello 8.34: Naton Euroopan-joukkojen entisen komentajan Philip Breedloven mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole mennyt ollenkaan suunnitelmien mukaan ja ukrainalaiset ovat puolustautuneet urhoollisesti. Hyökkäys ei kuitenkaan ole lopussa ja huono uutinen on, että varsinkin Ukrainan eteläosassa hyökkäys on pääsemässä vauhtiin.

"En usko, että kestää kauaa ennen kuin Ukraina menettää rannikon hallinnan etelässä. Se iskee pahasti Ukrainaan ja ukrainalaisiin”, amerikkalainen kenraali (evp) sanoi perjantaina Atlantic Councilin webinaarissa.

Hänen mukaan Venäjällä on vaikeuksista huolimatta vielä paljon käyttämätöntä voimaa. Lännen onkin syytä alkaa miettiä uusia keinoja ukrainalaisten puolustustaistelun auttamiseksi. Venäjälle määrätyt talouspakotteet ovat olleet ”vaikuttavia”, mutta niillä ei ole Breedloven mukaan ollut toivottua vaikutusta.

"Ne kurittavat kyllä Venäjää ja venäläisiä, mutta eivät muuta presidentti Vladimir Putinin käyttäytymistä”, Breedlove sanoi.

Useat mediayhtiöt keskeyttävät toimintansa Venäjällä

Kello 8.23: Kansainväliset mediayhtiöt ovat laittaneet toimintaansa Venäjällä jäihin uuden, uutisointia vaikeuttavan lain vuoksi. Venäjällä duuma hyväksyi perjantaina lain, jonka mukaan Venäjän asevoimiin liittyvien "valeuutisten" levittämisestä voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

Uutistoimintansa keskeyttämisestä Venäjällä ainakin toistaiseksi ovat kertoneet tähän mennessä muun muassa uutistoimisto Bloomberg News, uutiskanava CNN ja kanadalainen CBC. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi niin ikään rajoittavansa toimintaansa Venäjällä.

Venäjä myös esti perjantaina Facebookin toiminnan maassa ja rajoitti Twitterin toimintaa. Venäläisviranomaisten mukaan Facebook suljettiin, koska se oli "syrjinyt" Venäjän hallintoon yhdistettyjä mediatoimijoita.

Zelenskyi moittii Natoa

Kello 8.18: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi moittii Natoa, koska sotilasliitto ei ole suostunut perustamaan Ukrainan ylle lentokieltoaluetta.

Nato hylkäsi perjantaina Ukrainan pyynnön lentokieltoalueen perustamisesta Venäjän ilmaiskujen pysäyttämiseksi. Länsimaiset liittolaiset sen sijaan varoittivat Venäjää mahdollisista lisäpakotteista, jos sotaa ei lopeteta.

Zelenskyin mukaan sotilasliitto on tietoinen, että Venäjän uudet iskut ja samalla myös uhrit ovat vääjäämättömiä. Zelenskyi kertoo myös uskovansa, että Nato-maat ovat itse luoneet narratiivin siitä, että taivaan sulkeminen Ukrainan yllä provosoisi Venäjää hyökkäämään suoraan Natoa vastaan.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Nato-maat ovat yhtä mieltä siitä, että Naton lentokoneita tai joukkoja ei tule olla Ukrainassa. Nato-maista on kuitenkin lähetetty Ukrainalle aseellista apua.

Zelenskyi kuitenkin arvioi Naton kokoontumisen olleen heikko ja hämmentynyt.

"Kaikki ihmiset, jotka kuolevat tästä päivästä lähtien, kuolevat teidän takianne. Teidän heikkoutenne vuoksi”, Zelenskyi sanoi.

"Tänään liittouman johto näytti vihreää valoa ukrainalaisten kaupunkien ja kylien pommittamisen jatkumiselle”, hän jatkoi viitaten lentokieltoaluetoiveiden kaatumiseen.

YK-lähettiläs: Venäläisjoukot lähestyvät toista ydinvoimalaa

Kello 8.15: Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield kertoi CNN:n mukaan perjantaina, että venäläisjoukot lähestyvät parhaillaan Ukrainan toiseksi suurinta ydinvoimalaa. YK:lle puhunut Thomas-Greenfield ei kuitenkaan kertonut tarkemmin, mistä ydinvoimalasta on kyse.

Energoatomin mukaan energiantuotantokapasiteetin perusteella Ukrainan toiseksi suurin ydinvoimala olisi maan eteläosassa Mykolajivin alueella sijaitseva Juzhnoukrajinskin ydinvoimala.

Venäläiset joukot valtasivat Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalan perjantaina. Ydinvoimalassa syttyi tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Ukrainan viranomaiset kertoivat useista uhreista.