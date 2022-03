Itä-Ukrainan suuri ydinvoimala on venäläisten hallussa, Niinistö ja Biden tapaavat tänään illalla – SK seuraa

Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Zaporizhzhjan ydinvoimalassa on syttynyt tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Ydinvoimala on Euroopan suurin. Satakunnan Kansa seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä perjantaina 4. maaliskuuta 2022.

Ukraina ja Venäjä pääsivät torstai-illan neuvotteluissaan yhteisymmärrykseen humanitaaristen reittien järjestämisestä siviilien evakuointia varten. Neuvotteluille on luvassa jatkoa.

Samana päivänä uutisoitiin useista iskuista eri puolilla Ukrainaa. Jo yli miljoonan ukrainalaisen kerrottiin lähteneen pakoon maasta Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Perjantaina presidentti Sauli Niinistö vierailee Yhdysvalloissa Washingtonissa ja tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin.

Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa presidentit keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä yhteistyöstä, tiedotteessa jatketaan.

Seuraamme Venäjän hyökkäystä Ukrainaan perjantaina 4. maaliskuuta:

Zaporižžjan ydinvoimala on venäläisten hallussa

Kello 8.47: Venäjän joukot ovat ottaneet Zaporizhzhjan ydinvoimalan haltuunsa, paikallisviranomaiset kertoivat uutistoimisto Reutersin mukaan.

Moskovan pörssin osakekauppa pysyy kiinni myös perjantaina

Kello 8.30: Moskovan pörssin osakekauppa pysyy kiinni myös perjantaina, Venäjän keskuspankki ilmoitti perjantaiaamuna. Vain osakkeiden suorat lunastukset ruplilla sallitaan.

STUK:n apulaisjohtaja: Ukrainan ydinvoimalan reaktorit eivät ole vaarassa

Kello 8.17: Tulipalo Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimala-alueella ei ole aiheuttanut varsinaista vaaraa laitoksen reaktoreille eikä säteilyä ole vuotanut, kertoo Säteilyturvakeskuksen (STUK) apulaisjohtaja Tomi Routamo.

STUK seuraa tilannetta sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n Ukrainasta saamien tietojen kautta että eurooppalaisen mittausverkoston säteilyseurannan kautta.

Laitoksen reaktorit eivät ole samaa tyyppiä kuin Tshernobylin tuhoisaan onnettomuuteen joutunut yksikkö, vaan samankaltaisia kuin Loviisan ydinvoimalan reaktorit.

Venäjä rajoittaa pääsyä useille mediasivustoille

Kello 7.58: Venäjä rajoittaa pääsyä BBC:n venäläiseen palveluun, Meduzaan ja Radio Libertyyn, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto RIA perjantaiaamuna.

Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Venäläismedia seuraa tarkasti Suomen Nato-keskustelua

Kello 7.48: Venäjällä on uutisoitu viime päivinä poikkeuksellisen runsaasti Suomessa aktivoituneesta Nato-keskustelusta. Etenkin presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) Nato-lausuntoja on siteerattu lukuisissa venäläisviestimissä.

Venäjän hyökkäystä seuranneina päivinä venäläismedian Suomeen liittyvä Nato-uutisointi oli yhtenäistä. Tuolloin uutisoitiin, että sekä Niinistö että Marin hylkäävät ajatuksen Suomen nopeasta Natoon liittymisestä.

Tällä viikolla venäläismedia on kertonut, että suomalaisia yllytetään pyrkimään Natoon. Venäläismedia on uutisoinut myös Nato-kansalaisaloitteista ja Nato-jäsenyyden kannatusprosenteista.

Venäjällä on uutisoitu viime päivinä myös talouspakotteiden seurauksista maiden väliselle kaupalle ja liikkumiselle. Etenkin uutinen VR:n päätöksestä jäädyttää suhteitaan Venäjälle levisi laajalti.

Myös Finnairin pörssiarvon tippuminen Venäjän ylilentojen loputtua on ylittänyt uutiskynnyksen.

Viranomaiset: Ydinvoimalan tulipalo on sammutettu

Kello 6.55: Ukrainan hätäpalveluministeriön mukaan Zaporižžjan ydinvoimalan tulipalo on sammutettu. Uhreja ei alustavan tiedon mukaan ole.

Zaporižžja sijaitsee Kaakkois-Ukrainassa Dnepr-joen varrella. Kaupungissa asuu yli 700 000 ihmistä.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö täydessä valmiudessa Ukrainan tilanteen vuoksi

Kello 6.24: Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on asettanut onnettomuus- ja hätäkeskuksensa täyteen 24/7 valmiustilaan Ukrainan ydinvoimalalla tapahtuneen vakavan tilanteen vuoksi, järjestö kertooTwitterissä.

Pelastustyöntekijät ovat päässeet Zaporižžjan ydinvoimalan alueelle

Kello 6.09: Viranomaisten mukaan pelastustyöntekijät ovat nyt päässeet Zaporižžjan ydinvoimalan alueelle.

Ukrainan pelastusviranomaisten mukaan Venäjän joukot yrittävät kuitenkin estää tulipalon sammuttamisen ydinvoimalassa, kertovat the Guardian ja Reuters.

Ukrainan hätäpalveluministeriön mukaan tulipalo on ydinvoimalan koulutusrakennuksessa. Viisikerroksisen rakennuksen kolme ylintä kerrosta on tulessa.

Tulipaloa oli aamulla ennen kello kuutta sammuttamassa 44 palomiestä ja 11 paloautoa.

Johnson: Putinin holtittomuus voi uhata suoraan koko Euroopan turvallisuutta

Kello 6.05: Britannian pääministeri Boris Johnson puhui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa puhelimessa aamuyöllä perjantaina Zaporižžjan ydinvoimalan vieressä käytyjen taistelujen takia.

Pääministerinkanslian tiedotteen mukaan kumpikin oli samaa mieltä siitä, että Venäjän täytyy lopettaa hyökkäys ydinvoimalaan välittömästi ja sallia pelastuspalveluiden esteetön pääsy voimalarakennuksiin.

Johnson sanoi myös tiedotteen mukaan Zelenskyille, että Vladimir Putinin holtittomat toimet voivat uhata suoraan koko Euroopan turvallisuutta.

Johnson sanoi Britannian vaativan YK:n turvallisuusneuvostoa koolle välittömästi, vain muutamien tuntien kuluttua.

Sekä Johnson että Zelenskyi korostivat, että tulitauko on nyt elintärkeä.

Zelenskyi: Venäjän armeija on pysäytettävä välittömästi

Kello 6.02: Ukrainan presidenttiVolodymyr Zelenskyi vaati maailmalta välittömiä toimia sen jälkeen, kun Zaporižžjan ydinvoimala­rakennuksessa syttyi tulipalo Venäjän hyökkäyksen takia.

"Euroopan suurin ydinvoimala on nyt tulessa", Zelenskyi sanoi Twitterissä ja Telegramissa julkaistulla videolla.

Zelenskyi syytti venäläisiä Zaporižžjan ydinvoimalarakennusten tahallisesta ampumisesta.

"Venäjään lukuun ottamatta mikään maa ei ole koskaan tulittanut ydinreaktoria. Tämä on ensimmäinen kertoa historiassamme, ihmiskunnan historiassa. Terrorivaltio on nyt sortunut ydinterroriin."

Zelenskyi muistutti vuoden 1986 Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta ja varoitti, että reaktorin sulaminen Zaporižžjassa olisi paljon pahempi katastrofi.

Zelenskyi sanoi, että hän on ollut jo yhteydessä Britannian, EU:n, Puolan, Saksan ja Yhdysvaltojen johtajiin kuin myös Kansainväliseen atomienergiajärjestöön.

"Ukrainassa on 15 ydinreaktoria. Jos tapahtuu räjähdys, se on kaiken loppu, Euroopan loppu! Se on Euroopan evakuointi! Vain Euroopan välitön toiminta voi pysäyttää Venäjän joukot."

Yhdysvallat aktivoi ydinonnettomuuksien torjuntaryhmän

Kello 5.55: Yhdysvaltain energiaministeri Jennifer Granholm kertoo maan aktivoivan ydinonnettomuuksien torjuntaryhmän, joka toimii yhteistyössä Yhdysvaltain ulkoministeriön, ydinvalvontakeskuksen sekä Valkoisen talon kanssa, kertoo CNN.

Granholm kertoo keskustelleensa tilanteesta myös Ukrainan energiaministerin kanssa.

Ukrainalaisviranomaiset: Ydinvoimalan turvallisuus on taattu

Kello 5.25: Ukrainalaisviranomaiset kertovat, että Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvallisuus on taattu. Ydinvoimalassa syttyi yöllä tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena.

Brittilehti Guardian kirjoittaa ukrainalaisviranomaisten viestineen Telegramissa, että ydinsäteily on voimalan alueella normaalin rajoissa. Viranomaisten mukaan ainoastaan yksi ydinvoimalan kuudesta reaktorista on toiminnassa.

Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi ydinvoimalan ulkopuolisessa rakennuksessa, mutta Guardian ei ole kyennyt vahvistamaan tietoa. Myös IAEA raportoi, että säteilytasot eivät ole nousseet Ukrainassa.

Zaporizhzhjan alueen sotilashallinnon johtajan mukaan voimalasta vastuussa olevat kertoivat palon syttyneen laboratoriossa ja opetusrakennuksessa. Epäselvää on, onko palokunta päässyt sammuttamaan paloa, sillä aiempien tietojen mukaan siinä oli vaikeuksia.

Ydinvoimalan edustaja Andrei Tuz sanoo brittilehti Guardianin mukaan, että tulitus kohti ydinvoimalaa on loppunut, mutta hän kuvaa tilannetta erittäin epävarmaksi.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoo Enerhodarin kaupungin pormestarin Dmytro Orlovin sanoneen, että ydinvoimalan taisteluissa on syntynyt uhreja, mutta tarkka määrä ei ole olosuhteiden takia tiedossa. Orlov oli kertonut aiemmin, että ukrainalaisjoukot olivat taistelleet venäläisjoukkoja vastaan kaupungin laidalla.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo sanoo seuraavansa Zaporizhzhjan ydinvoimalan tilannetta. Yhdysvaltalaisvirkamiehen mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut ydinvoimalasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Etelä-Ukrainassa sijaitseva Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Se tuottaa noin 40 prosenttia Ukrainan ydinvoimaenergiasta.

NBC: Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimilla "kuuma linja" Ukrainan tilanteeseen liittyen

Kello 3.12: Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimien välille on luotu suora yhteys Ukrainan tilanteeseen liittyen, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava NBC News.

Yhdysvalloilla on joukkoja Nato-maissa Ukrainan lähialueilla. NBC:n mukaan kommunikointikanavien avulla on tarkoitus estää suorien konfliktien syntymistä maiden välillä.

Nimetön yhdysvaltalainen sotilaslähde kertoi NBC:lle torstaina, että kuluneen päivän aikana maiden välillä on ollut käytössä useampi kommunikointikanava.

Yhdysvalloilla ja Venäjällä on ollut vastaavanlainen "kuuma linja" Syyrian konfliktin aikana.

Yhdysvallat tarjoaa tilapäistä suojelua maassa oleville Ukrainan kansalaisille

Kello 3.10: Yhdysvallat on ilmoittanut, että se antaa maassa oleville ukrainalaisille niin sanotun "tilapäisen suojelun aseman" seuraavaksi 18 kuukaudeksi. Tämä mahdollistaa sen, että maassa olevat ukrainalaiset voivat pysyä Yhdysvalloissa, ja samalla Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto poistaa karkotusuhat.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että tilapäistä suojelua annetaan esimerkiksi aseellisten konfliktien tai luonnonkatastrofien takia. Sen mukaan suojelulistalla on ennestään kansalaisia 12 eri maasta.

EU:n ja Naton ulkoministerit keskustelevat Brysselissä

Kello 3.09: Euroopan unionin sekä sotilasliitto Naton jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat tänään tahoillaan Brysselissä. Kummassakin kokouksessa keskustellaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Sotilasliittoon kuulumattomat kumppanimaat Suomi ja Ruotsi ovat saaneet kutsun Naton ulkoministerikokoukseen. Myös EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell on kutsuttu mukaan.

Kokouksissa Suomea edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Merkittävät luottoluokittajat laskivat Venäjän luokitusta

Kello 3.07: Luottoluokittaja S&P Global Ratings on laskenut Venäjän luottoluokituksen tasolle CCC-. Luokitus oli aiemmin BB+. Luokittaja näkee, että Ukrainan sodan takia asetetut länsimaiset pakotteet ovat kasvattaneet maksukykyyn liittyviä riskejä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että luokittaja laski Venäjän luokitusta viimeksi alle viikko sitten.

Jo aiemmin torstaina keskeiset luottoluokittajat Fitch ja Moody's laskivat Venäjän valtionlainojen luokituksen roskalainaluokkaan. Se merkitsee, että luokittajien mielestä on olemassa vaara, ettei Venäjä pysty maksamaan velkojaan.

Moody's laski Venäjän luokituksen tasolle B3, kun se aiemmin oli ollut Baa3. Fitch laski oman luokituksensa tasolta BBB tasolle B ja arvioi myös näkymät negatiivisiksi.

Kaikki kolme merkittävää luottoluokittajaa ovat ilmaisseet, että luokitus voi vielä laskea.

Niinistö tapaa Bidenin Washingtonissa

Kello 3.04: Presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tänään Washingtonissa. Presidenttien tapaaminen on illalla Suomen aikaa.

Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa presidentit keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Niinistön ohjelmassa on presidentin kanslian mukaan lisäksi muun muassa tapaamisia useiden poliittisten toimijoiden kanssa. Tiivis työmatka on kestoltaan noin vuorokauden mittainen.

Ukrainan ulkoministeri: Voimalan räjähdys voisi aiheuttaa moninkertaiset tuhot Tshernobyliin verrattuna

Kello 3.02: Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoo Twitterissä palosta. Hänen mukaansa ydinvoimalan räjähdys voisi saada aikaiseksi moninkertaiset tuhot verrattuna Tshernobylin onnettomuuteen.

”Jos se räjähtää, tuhot ovat kymmenkertaiset Tshernobyliin verrattuna. Venäläisten on välittömästi lopetettava tulitus, päästettävä pelastusviranomaiset paikalle ja muodostettava turvavyöhyke”, Kuleba kertoo.

Zaporizhzhjan ydinvoimalassa on syttynyt tulipalo

Kello 2.55: Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Zaporizhzhjan ydinvoimalassa on syttynyt tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Asiasta kertovat läheisen Enerhodarin kaupungin pormestari Dmytro Orlov ja voimalan tiedottaja uutistoimistojen Reutersin ja AFP:n mukaan. Ydinvoimala on Euroopan suurin.

Voimalan tiedottajan mukaan venäläistulitusta on osunut voimalayksikköön. Reutersin mukaan palomiehet eivät pääse yksikön luokse, sillä voimalaan kohdistuu yhä tulitusta.

Reutersin mukaan Venäjän joukot ovat kohdistaneet voimalaan hyökkäyksen. Myös esimerkiksi The Guardian julkaisi myöhään torstai-illalla videon, jossa venäläisjoukot ampuvat voimalaa kohti valojuova-ammuksia.

Orlov vaati videoviestissä voimalan tulituksen välitöntä lopettamista.

Enerhodarin kaupungin asukkaat ja puolustusjoukot pystyttivät aiemmin barrikadin, jonka läpi venäläisjoukot pyrkivät voimalalle. Enerhodarissa on ollut paikoittain vesi- ja sähkökatkoksia venäläisten hyökättyä kaupunkiin.

YK:n Kansainvälisen atomienergiajärjestön ydinvoimatarkkailijat varoittivat aiemmin vaarasta ydinvoimalalle Venäjän joukkojen piirityksen takia.