Kansainvälinen sotarikostuomioistuin (ICC) on käynnistämässä tutkinnan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

ICC:n syyttäjä Karim Ahmad Khan ilmoitti asiasta maanantaina. Khanin mukaan hänellä on tarpeeksi perusteita uskoa, että Ukrainassa on tapahtunut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan vuodesta 2014 alkaen.

Kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen ICC:iin kohdistuu nyt paine. Venäjän toimien tutkimista Ukrainassa ovat pyytäneet ainakin Liettua ja Kanada.

”Pelkäämme, että jo valmiiksi brutaalit hyökkäykset muuttuvat entistä brutaaleimmiksi”, sanoi EU:n humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan komissaari Janez Lenarčič Euractiv-julkaisulle tiistaina.

Samaa ennusti ansioitunut brittiläinen Venäjä-tutkija, ajatuspaja Chatham Housen Keir Giles kirjoituksessa The Guardianissa keskiviikkona.

”Ukrainassa Venäjä ei toistaiseksi vaikuta käyttäneen kemiallisia aseita. Mutta samalla, Syyriasta saatujen kokemusten valossa, Moskovassa ei ole epäselvyyttä niiden pelotteesta ja tuhovoimasta. Kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt, jos ja kun ne ilmestyvät kuvaan”, Giles kirjoittaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt tutkintaa ainakin valtioiden toimia tutkivalta YK:n kansainväliseltä tuomioistuimelta ICJ:lta.

Tuomioistuin aloittaa ensi viikolla kuulemiset, jotka liittyvät Venäjän presidentti Vladimir Putinin joukkomurhaväitteisiin.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä Ahmad Khan.

Sodankäynti on laillista tietyin säännöin. Sääntöjä kutsutaan sodan oikeus­säännöiksi, ja niiden rikkomista sotarikoksiksi. Siviileihin kohdistuvat rikokset näissä olosuhteissa ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Sotarikokset määrittää Rooman perussäännön artikla 8. Siinä säädetään esimerkiksi siviilikohteisiin iskemisestä, siviilien läsnäolon hyväksikäyttämisestä sodassa, kidutuksesta, kemiallisista aseista ja monesta muusta.

Koko artiklan voit lukea tästä linkistä.

Alla joitakin julkisista lähteistä havaittuja esimerkkejä, joita Ukrainassa on väitetty tapahtuneen. Lihavoidut kohdat ovat toimituksen mukailemia lyhennelmiä Rooman sopimuksesta.

Artikla 8 mukaan sotarikos on: Sotilasmerkkien väärinkäyttö, vihollisen tunnuksien harhaanjohtava käyttö, YK:n tunnusten tai valkoisen lipun väärinkäyttö.

Ukrainan asevoimat on varoittanut toistuvasti, että Venäjän lähettämät sabotoijat saattavat naamioitua Ukrainan sotilaiksi tai käyttää siviilivaatteita. Ukrainan armeijan mukaan he saattavat myös käyttää ambulansseja ja ukrainalaisissa kilvissä olevia henkilöautoja.

Kuvassa Ukrainan viranomaiset pidättivät Mykolajevissa väitetysti venäläisiä sotilaita, jotka ovat pukeutuneet Ukrainan armeijan univormuihin.

Artikla 8 mukaan sotarikos on: Tahallinen hyökkäys uskonnon harjoittamiseen, opetukseen, taiteiden tai tieteen harjoittamiseen tai hyväntekeväisyystarkoitukseen käytettäviä rakennuksia, historiallisia muistomerkkejä ja sairaaloita vastaan – elleivät ne eivät ole sotilaskohteita.

Heti hyökkäyssodan ensimmäisenä päivänä rypälepommi osui Itä-Ukrainan Vuhledarissa sairaalan pihalle. Neljä siviiliä kuoli ja kymmenen loukkaantui, kertoi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

Ivankivissa Venäjän joukot sytyttivät palamaan museon, jossa oli arvostetun paikallisen naivistin Maria Primatšenkon teoksia. Harkovassa ohjus iski teatteriin ja Kiovassa sekä muissa kaupungeissa ohjukset ovat osuneet useille asuinalueille ja asuintaloihin. Kun keskiviikkoaamuna Harkovaa pommitettiin, iskuissa vaurioitui myös Harkovan yliopiston rakennuksia.

Tiistaina illalla Venäjä pommitti Kiovan televisiotornia. Viisi siviiliä kuoli ja tornin vieressä oleva Babi Jarin muistomerkki ja opetuskeskus vaurioituvat.

Babi Jar muistaa ja jakaa tietoa natsien ja heidän liittolaistensa toisen maailmansodan aikana toteuttamasta joukkomurhasta Ukrainassa. Vähintään 34 000 juutalaista murhattiin kahden päivän aikana. Tässä kohtaa on paikallaan muistuttaa, että Ukrainan presidentti Zelenskyi on juutalainen.

Artikla 8 mukaan sotarikos on: Laajamittainen omaisuuden tuhoaminen ja anastaminen, joka ei ole perusteltu sotilastoimella.

Venäläisten sotilaiden on useilla sosiaalisessa mediassa liikkuvilla videoilla dokumentoitu varastavan suljetuista kaupoista.

Maailman suurin rahtikone Antonov-225 Mriya tuhoutui sunnuntaina ilmeisesti ohjuksen iskettyä Hostomelin lentoasemalla lentokonehalliin, jossa Mriya oli.

Artikla 8 mukaan sotarikos on: Tahallinen hyökkäyksen aloittaminen tietoisena siitä, että siitä aiheutuu vammoja myös siviileille ja kohtuuttomia ihmishenkien menetyksiä.

Hyökkäyksen tahallinen aloittaminen on tärkeä kohta. Tämän arvioidaan olevan oleellinen koko tutkinnan kannalta, ja sen puolesta puhuu ICC:n syyttäjän Karim Ahmad Khan reagoinnin nopeus.

YK:n turvallisuusneuvosto voi antaa hyväksynnän aseellisen voiman käyttöön, jos YK:n jäsenvaltio puolustautuu aseellista hyökkäystä vastaan. Ukraina ei ole kuitenkaan uhannut Venäjää aseellisesti.

Venäjä kokosi asevoimiaan ilmeisen tarkoituksellisesti Ukrainan rajojen ympäristöön useiden viikkojen ajan sekä järjesti vielä ylimääräiset sotaharjoitukset Valko-Venäjällä, josta Venäjän joukot ovat jatkaneet matkaa Ukrainaan.

Hyökkäyspuheessaan torstaina 24. helmikuuta presidentti Putin puhui natsien poistamisesta Ukrainasta ja Itä-Ukrainan asukkaiden suojelusta.

Lisätodisteista saattaisivat käydä Yhdysvaltain tiedustelutiedot. Presidentti Joe Biden sanoi helmikuun 18. päivä, että heillä on vahva arvio siitä että Putin on päättänyt hyökätä sekä tulisi tähtäämään pääkaupunki Kiovaan. Helmikuun alussa he varoittivat omien tiedustelutietojensa valossa, että Venäjä etsii lavastuksista tekosyytä sotilaallisen voiman käytölle.

Tutkinnassa voi olla aiheellista arvioida myös Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan osuutta. Tiistaisten tietojen mukaan myös Valko-Venäjän asevoimat ovat tunkeutuneet Ukrainan maaperälle.

Artikla 8 mukaan sotarikos on: Kielletyt aseet, ammukset ja tarvikkeet: sellaiset, jotka ovat omiaan aiheuttamaan liiallisia vammoja, tarpeetonta kärsimystä tai ovat muuten umpimähkäisiä.

Ihmisoikeusjärjestöjen Amnesty International ja Human Rights Watch mukaan Venäjä on käyttänyt sekä termobaarisia aseita että rypälepommeja.

Termobaarinen räjähde täyttää ilman ensin aerosolilla, jonka syttyessä palamaan syntyy valtava paineaalto. Räjähteen vaikutusalueelle muodostuu tyhjiö, koska voimakkaasti palava kaasu imee ympäröivästä ilmasta kaiken hapen.

Jos tutkinta käynnistetään ja todisteita on riittävästi, voi ICC voi antaa tutkittavasta pidätysmääräyksen. Tämä tarkoittaisi käytännössä, että jäsenvaltiot olisivat velvollisia pidättämään tutkittavan. Tässä tapauksessa tutkinnan kohteita ei ole vielä määritelty, mutta joukossa voi olla valtiojohtoa, joita pidetään tapahtumista vastuullisina. Arvioiden mukaan tässä etujoukossa on presidentti Vladimir Putin ja hänen ministereitään.

ICC:n toiminnan aikana tutkinnan kohteina ovat olleet esimerkiksi Norsunluurannikon entinen presidentti Laurent Gbagbo ja hänen vaimonsa, ugandalainen militantti ja terroristi Joseph Kony sekä Libyan diktaattori Muammar Gaddafin poika Saif al-Islam.

Ukrainan tahtotila sotarikostutkinnan käynnistämisessä on ratkaiseva, sillä ilman Ukrainaa sotarikostuomioistuimella ei ole mandaattia eli toimivaltuuksia Ukrainan maaperällä.

Ukraina ei ole ratifioinut eli saattanut muodollisesti voimaan Rooman sopimusta, joka määrittää sotarikostuomioistuimen toimintaa, mutta sopimus on allekirjoitettu vuonna 2000.

Ukrainan kanssa on sovittava yksityiskohtaisesti, mitä toimivaltuuksia ICC:lla on Ukrainan maaperällä. Tähän kuuluvat esimerkiksi yksityiskohdat rikospaikkatutkinnasta ja kuulusteluista.