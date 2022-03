Ukraina: Venäjä pudottanut laskuvarjojoukkoja Harkovaan, yli 450 000 ukrainalaista paennut Puolaan – Satakunnan Kansa seuraa

Satakunnan Kansa seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä keskiviikkona 2. maaliskuuta 2022.

Sota Ukrainassa jatkuu keskiviikkona 2. maaliskuuta seitsemättä vuorokautta.

Edellisenä päivänä tiistaina 1. maaliskuuta Venäjä teki iskuja muun muassa Harkovan kaupunkiin. Myös Valko-Venäjän uutisoitiin ylittäneen Ukrainan rajan.

Ukrainasta paenneiden määrä kasvoi arviolta 660 000 ihmiseen.

Seuraamme Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 1.3.2022:

Ukraina: Kaksi kuollut ja 16 loukkaantunut Zytomyrin kaupunkiin tehdyssä iskussa

Kello 9.12: Ukrainan sisäministeriön kertomien tietojen mukaan kaksi ihmistä on kuollut ja 16 loukkaantunut Zytomyrin kaupunkiin tehdyssä yöllisessä ohjusiskussa. Zytomyr sijaitsee 120 kilometriä Kiovasta länteen. Iskusta kertoo brittiläinen BBC. Ohjusisku oli Ukrainan mukaan suunnattu ilmatukikohtaan, mutta osui moniin asuinrakennukseen.

Ukrainan hätätilaministeriö julkaisi videon pelastustöistä Zytomyrin kaupungissa:

Yli 450 000 ihmistä paennut Ukrainasta Puolaan

Kello 8.50: Yli 450 000 ihmistä on saapunut Ukrainan rajan yli Puolaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viime torstaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Puolan varasisäministeri Pawel Szefernaker kertoi asiasta puolalaisen radiokanava Zetin haastattelussa keskiviikkona.

Szefernakerin mukaan Puolaan saapui tiistaina Ukrainasta 98 000 ihmistä. Maanantaina maiden rajan Puolaan ylitti yli 100 000 ihmistä.

Suurin osa Venäjän hyökkäystä paenneista ukrainalaisista on suunnannut Puolaan. YK:n mukaan Ukrainasta oli tiistaihin mennessä lähtenyt liikkeelle yli 660 000 turvapaikanhakijaa.

Ukrainan armeijan yleisesikunta: Venäjän joukot yrittävät edetä joka suunnassa, mutta ukrainalaiset ovat panneet vastaan

Kello 8.30: Ukrainan puolustusvoimien yleisesikunta tiedotti rintamien operatiivisesta tilanteesta sellaisena kuin se oli kello 6 aamulla.

Yleisesikunnan mukaan Venäjän joukot ovat yön aika yrittäneet edetä joka suunnassa, mutta lähes kaikissa etenemissuunnissa ne ovat kohdanneet voimakasta ukrainalaisten joukkojen vastarintaa ja kärsineet tappioita.

Koska Venäjän joukot eivät ole pystyneet etenemään suunnitellusti, Venäjä jatkaa ohjus- ja tykistöiskuja siviiliväestön terrorisoimiseksi, yleisesikunta kertoi ukrainalaisen Kyiv Independent -lehden mukaan.

Venäjän armeijan joukkoja Donetskissa Ukrainassa 1. maaliskuuta 2022.

Sberbank jättää Euroopan markkinat

Kello 8.11: Venäläispankki Sberbank kertoi keskiviikkona poistuvansa Euroopan markkinoilta. Sberbank on Venäjän suurin pankki esimerkiksi myönnettyjen lainojen arvossa mitattuna.

Pankki kertoo, ettei se enää pysty tarjoamaan likviditeettiä Euroopassa toimiville tytäryhtiöilleen. Pankin mukaan sen varat kuitenkin riittävät eurooppalaisten talletusten palauttamiseen.

Aiemmin keskiviikkona kerrottiin, että Euroopan keskuspankki on määrännyt Sberbankin eurooppalaisen tytäryhtiön suljettavaksi ja sen toiminnan keskeytettäväksi, kertovat Reuters ja AFP.

Twitter rajoittaa RT:n ja Sputnikin julkaisuja alustallaan

Kello 8.10: Twitter kertoo aikovansa rajoittaa Venäjän valtio-omisteisten tietotoimistojen RT:n ja Sputnikin toimintaa alustallaan, kertoo Reuters.

"Euroopan unionin pakotteet vaativat meitä todennäköisesti laillisesti kieltämään tiettyjä sisältöjä EU:n jäsenvaltioissa", sanoo Twitterin tiedottaja.

Euroopan unionin neuvosto päätti tiistaina, että RT:n ja Sputnikin lähetykset kielletään EU:n alueella.

Twitter kertoo aikovansa rajoittaa venäläisten uutistoimistojen näkyvyyttä myös EU:n ulkopuolella. Lisäksi se on lisännyt Venäjän valtion ylläpitämien Twitter-tilien julkaisuihin maininnan tilien taustasta.

Aiemmin myös Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta, Googlen ja Youtuben emoyhtiö Alphabet ja Tiktok ovat ilmoittaneet estävänsä RT:n ja Sputnikin sisällöt alustoillaan.

YK: Ainakin 136 siviiliä kuollut torstain jälkeen, 13 heistä lapsia

Kello 7.48: YK:n ihmisoikeusasioista vastaavan osaston mukaan ainakin 136 siviiliä on kuollut tiistaihin mennessä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Kuolleista 13 on lapsia. Tiedoista kertoo uutistoimisto Reuters.

Kuolleiden lisäksi ainakin 400 siviiliä on loukkaantunut. Heistä 26 on lapsia, kertoi YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston tiedottaja Liz Throssell CNN:n ja Reutersin mukaan. ”Nämä ovat uhreja, jotka olemme pystyneet varmistamaan. Oikea uhrimäärä on todennäköisesti paljon korkeampi.”

Throssellin mukaan suurin osa kuolemista ja loukkaantumisista on laajaa tuhoa aiheuttavien räjähteiden syytä: raskaan tykistön kranaattitulta, raketinheittimien tulta ja ilmaiskuja.

Ukrainan sisäministeriö kertoi jo sunnuntaina YK:n lukemia selvästi suuremmista siviiliuhrien määristä. Sen mukaan sunnuntaihin mennessä 352 siviiliä oli kuollut ja 1 684 loukkaantunut Venäjän torstaina alkaneen hyökkäyksen jälkeen. Erilaisia varmistamattomia lukuja on liikkeellä paljon, joten niihin on suhtauduttava kriittisesti.

Britannia asettaa lisäpakotteita Venäjää vastaan

Kello 7.46: Britannia asettaa uusia pakotteita Venäjää vastaan. Pakotteet kohdistuvat muun muassa Venäjän keskuspankkiin, minkä lisäksi venäläisiltä aluksilta evätään pääsy Britannian satamiin.

Aluksia vastaan asetetut pakotteet koskevat kaikkia aluksia, jotka ovat minkään Venäjään liitoksissa olevan tahon omistuksessa ja niitä, joita venäläiset operoivat. Britannian viranomaiset saavat myös lisävaltuuksia ottaa haltuunsa venäläisiä aluksia.

Moskovan pörssin osakekauppa kiinni myös keskiviikkona

Kello 7.47: Venäjän keskuspankki ilmoitti keskiviikkoaamuna, ettei Moskovan pörssin osakekauppa avaudu myöskään keskiviikkona lukuun ottamatta sellaisia suoria osakkeiden lunastuksia, joiden selvitykset tehdään ruplissa.

Lentoyhtiö Wizz Air tarjoaa satatuhatta ilmaista lentolippua Ukrainasta paenneille

Kello 7.46: Unkarilainen lentoyhtiö Wizz Air tarjoaa satatuhatta ilmaista lentolippua Ukrainasta sen naapurimaihin Puolaan, Slovakiaan, Unkariin ja Romaniaan paenneille ihmisille. Nolla euroa maksavat liput ovat saatavilla maaliskuun Manner-Euroopan lennoille noista neljästä maasta niin kauan kuin niitä riittää. Vaatimuksena on vain Ukrainan passi. Ilmaisella lipulla mukaan saa ottaa yhden käsimatkatavaran.

Venäjän joukkojen kerrotaan saaneen haltuunsa Hersonin kaupungin

Britannian yleisradioyhtiö BBC raportoi, että Venäjän joukkojen kerrotaan saaneen haltuunsa Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin kaupungin, mistä Satakunnan Kansa kertoi tiistaisessa seurannassa. Paikallinen valtuustonjäsen kertoi BBC:lle, että 200 ihmistä on kuollut. Hänen mukaansa moni uhreista on siviilejä. Taistelut ovat yöllä jatkuneet Ukrainassa.

Ukrainan hätäpalvelut kertoi yöllä Twitterissä, että ilmaisku myöhään tiistaina vaurioitti kymmentä yksityistä asuinrakennusta. Talojen raunioissa uskotaan olevan jumissa ihmisiä.

Sekaannusta Puolan sotilaskoneista

Kello 6.32: Aiemmin kerrottiin Ukrainan saavan venäläisvalmisteista hävittäjälentokoneita muun muassa Puolalta. Puolan presidentti Andrzej Duda kuitenkin kertoi tiistaina, ettei hänen maansa lähetä sotilaskoneita Ukrainaan, koska se näyttäisi hänen mukaansa sotilaalliselta sekaantumiselta konfliktiin. Sotilasliitto Nato ei Dudan mukaan ole konfliktin osapuoli. Puola on Naton jäsenmaa.

Duda tapasi tiistaina Puolassa vierailleen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin. Stoltenbergin mukaan Nato ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan tai siirtää lentokoneita Ukrainan ilmatilaan.

Ukrainan asevoimat: Venäjä pudottanut laskuvarjojoukkoja Harkovaan

Kello 6.23: Uutistoimisto AFP kertoo, että Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on pudottanut laskuvarjojoukkoja Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan. Venäläis- ja ukrainalaisjoukkojen välillä on käynnissä taisteluita.

Ukrainan asevoimat kertoo Telegram-viestisovelluksessa, että Venäjän joukot olisivat hyökänneet paikalliseen sairaalaan Harkovassa.

Harkovan keskusaukio oli eilen tiistaina Venäjän armeijan raskaan tulituksen kohteena.

Tältä näytti runneltu ukrainalaiskaupunki Harkova tiistaina 1. maaliskuuta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC raportoi, että Venäjän joukkojen kerrotaan saaneen haltuunsa Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin kaupungin. Paikallinen valtuustonjäsen kertoi BBC:lle, että 200 ihmistä on kuollut. Hänen mukaansa monet uhreista ovat siviilejä.

Ukrainan kerrotaan neuvottelevan humanitaaristen käytävien järjestämisestä, jotta pahoin kärsineille alueilla saataisiin lääkkeitä ja ruokaa Kyiv Independent -media raportoi Twitterissä.

Muun muassa BBC uutisoi Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan kertoneen, että Valko-Venäjä aikoo kaksinkertaistaa joukkojensa määrän Ukrainan vastaisella rajallaan.

Ukrainan parlamentin mukaan valkovenäläiset joukot ovat jo tunkeutuneet Ukrainan alueella maan pohjoisosassa Tshernihivin alueella. Asiasta liikkui aiemmin hajanaisia huhuja.

Presidentti Biden: Vapaus tulee aina voittamaan tyrannian

Kello 6.20: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aloitti ensimmäisen kansakunnan tila -puheensa puhumalla pitkään Ukrainan tilanteesta kohdentaen viestinsä niin kotiyleisölle kuin ulkomaillekin. Puheessa oli myös viesti Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Bidenin mukaan vapaus tulee aina voittamaan tyrannian ja Putin tulee maksamaan sodasta korkean hinnan.

Ukrainan sodan lisäksi Bidenin puhe käsitteli Yhdysvaltain taloustilannetta. Presidentti esitteli keinojaan muun muassa polttoaineen ja lääkkeiden hinnan madaltamiseen.

Puhe alkoi Suomen aikaa aamuneljän aikoihin. Valkoinen talo julkaisi otteita Bidenin puheesta jo aiemmin tiistaina. Republikaanien vastauksen Bidenin puheelle pitää Iowan kuvernööri Kim Reynolds, joka on vastustanut voimakkaasti koronavirusrajoituksia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui odotetusti kansakunnan tila -puheessaan Ukrainasta.

Yhdysvallat sulkenee ilmatilansa venäläiskoneilta

Kello 6.20: Yhdysvallat on aikeissa sulkea ilmatilansa venäläisiltä koneilta. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalaismediat kuten Wall Street Journal.

Euroopan unionin ilmatila suljettiin aiemmin venäläiseltä lentoliikenteeltä. Ilmatilasulku koskee venäläisyhtiöiden ja Venäjällä rekisteröityjen koneiden lisäksi venäläisten omistamia tai vuokraamia tai muulla tavoin määräysvallassa olevia koneita. Sulku on vastaliike Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin aloittaa ensi viikolla kuulemiset Ukrainaan liittyvistä kansanmurhasyytöksistä

Kello 6.18: YK:n kansainvälinen tuomioistuin aloittaa ensi viikolla julkiset kuulemiset, jotka liittyvät syytöksiin kansanmurhasta Ukrainassa. Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN.

Tuomioistuimen sivuilla aiemmin julkaistussa dokumentissa kerrotaan, että Ukraina kiistää Venäjän syytökset kansanmurhasta Luhanskin ja Donetskin separatistialueilla. Samalla Ukraina syyttää Venäjää kansanmurhatekojen suunnittelusta Ukrainassa.

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n merkittävin oikeudellinen elin, jonka tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen selvittäminen.

Maailmanpankki valmistelee Ukrainalle kolmen miljardin dollarin apupakettia

Kello 6.18: Maailmanpankki valmistelee sodan keskellä olevalle Ukrainalle taloudellista apupakettia. Apupaketti on suuruudeltaan kolme miljardia Yhdysvaltain dollaria. Paketin on määrä sisältää ainakin 350 miljoonaa dollaria välitöntä apua.

Maailmanpankin mukaan avun ensimmäinen erä etenee hyväksyttäväksi tällä viikolla. Toisen, terveydenhuoltoon ja koulutukseen tarkoitetun erän on määrä olla arvoltaan 200 miljoonaa dollaria.

Myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF käsittelee Ukrainan pyytämää hätärahoitusta jo ensi viikolla. Sekä Maailmanpankki että IMF lupasivat tukensa Ukrainalle jo aiemmin.

Mediat: Puolalaiset nationalistit yrittävät hyökätä Ukrainasta pakenevien, Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olevien opiskelijoiden kimppuun

Kello 6.18: Brittilehti Guardian kertoo, että Puolassa joukko nationalisteja on häirinnyt Ukrainasta pakenevia, Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olevia opiskelijoita. Heidän kerrotaan yrittäneen hyökätä opiskelijoiden kimppuun.

Miehet olivat eilen illalla kokoontuneet lähelle Kaakkois-Puolassa sijaitsevan Przemyslin rautatieasemaa. Puolalaistoimittajat raportoivat Guardianin mukaan uutistoimisto Okolle, että miehet huusivat maahanmuuttajavastaisia iskulauseita. Heidän kerrotaan ahdistelleen opiskelijoita. Puolan poliisi hajotti joukon.

Jo aiemmin on raportoitu, että Ukrainasta pakenevia afrikkalaisia on esimerkiksi estetty ylittämästä Puolan rajaa.

Kiinan ulkoministeri on keskustellut ukrainalaiskollegansa kanssa

Kello 6.18: Kiinan ulkoministeri Wang Yi ja Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ovat keskustelleet puhelimitse Ukrainan sodasta.

Kiinan valtiollisen median CCTV:n mukaan Wang pahoitteli tilannetta Ukrainassa ja sanoi Kiinan seuraavan siviilien kohtaloa. CCTV kertoo, että Ukraina oli tehnyt aloitteen puhelulle.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Kiina on päätynyt tasapainottelemaan diplomaattisesti. Se ei ole halunnut tuomita läheistä liittolaistaan Venäjää, mutta samalla se on toistuvasti jo ennen konfliktia puhunut valtioiden suvereniteetin puolesta.

Aiemmin Kiina pidättäytyi äänestämästä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman puolesta. Lauselmassa olisi tuomittu Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Autourheilun kattojärjestö päätti: venäläiset ja valkovenäläiset kuljettajat saavat kilpailla

Kello 6.17: Kansainvälinen autoliitto FIA päätti hallituksensa kokouksessa tiistaina, että venäläiset ja valkovenäläiset saavat kilpailla jatkossakin liiton hallinnoimissa sarjoissa. Maiden tunnukset ja hymnit toki kielletään, urheilijoiden kilpaillessa "neutraalin" eli FIA:n lipun alla.

Näin ollen autourheilun kuninkuussarjan formula ykkösten venäläiskilpailija, Haas-tallin Nikita Mazepin on oikeutettu ajamaan ensi kuussa alkavalla F1-kaudella. Kotimaahansa hän ei pääse ajamaan, sillä FIA virallisti kokouksessaan Venäjän gp:n perumisen.

– FIA seuraa tapahtumia Ukrainassa surullisella ja järkyttyneellä mielellä, ja toivon, että tilanteeseen saadaan nopea ja rauhaisa ratkaisu. Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, FIA:n puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem totesi.