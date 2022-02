EU:n ilmatila nyt suljettu venäläiskoneilta, Ukrainan presidentti: Seuraavat 24 tuntia ovat ratkaisevia – Satakunnan Kansa seuraa

Satakunnan Kansa seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä maanantaina 28. helmikuuta 2022.

Venäjä hyökkäsi varhain torstaiaamuna 24. helmikuuta Ukrainaan. Useat eri ukrainalaiskaupungit joutuivat torstaina ja perjantaina pommitusten kohteeksi. Lauantaina Venäjän joukot lähestyivät pääkaupunki Kiovaa. Sunnuntaiaamun sarastaessa Kiova oli vielä Ukrainan hallussa.

Ukrainan presidentin kanslia kertoi sunnuntaina, että Ukraina on suostunut neuvotteluihin Venäjän kanssa. Maiden delegaatioiden on määrä tavata Valko-Venäjän rajalla maanantaina.

EU:n ulkoministerit kertoivat sunnuntaina sopineensa pakotteiden laajentamisesta venäläisiin oligarkkeihin, Venäjän keskuspankkiin kohdistuvista rajoittavista toimista sekä tiettyjen venäläispankkien sulkemisesta Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Lisäksi ministerit sopivat Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden laajentamisesta ja EU:n ilmatilan sulkemisesta venäläisiltä koneilta. Päätökset vahvistetaan vielä muodollisesti EU:n päätöksentekokoneistossa.

Seuraamme Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 28.2.2022:

Ukrainan armeija: Venäjä hidastanut hyökkäyksensä tahtia

Kello 9.12: Ukrainan armeijan mukaan Venäjän joukot ovat hidastaneet hyökkäyksensä tahtia. Maan armeija tiedotti asiasta tänään. Ukrainan armeijan esikunta ilmoitti, että venäläiset ovat hidastaneet hyökkäyksensä vauhtia, mutta yrittävät silti edetä joillakin alueilla.

Venäjä hyökkää Ukrainaan nyt viidettä päivää. Ukrainan pääkaupungista Kiovasta ja maan toiseksi suurimmasta kaupungista Harkovasta on raportoitu kuuluneen tänään aamuna räjähdyksiä.

Video: Ihmiset yrittävät haalia käteistä Venäjällä

Kello 8.56: Venäjällä ihmiset yrittävät haalia itselleen käteistä ja automaateille on muodostunut pitkiä jonoja.

Länsi on määrännyt uusia Venäjän vastaisia pakotteita. Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat päättäneet jäädyttää Venäjän keskuspankin ulkomaiset sijoitukset ja irrottaa venäläisiä pankkeja kansainvälisestä Swift-maksujenvälitysjärjestelmästä.

Lisäksi Venäjän rupla on laskenut ennätysalhaiselle tasolle.

BBC: Zelenskyin kannatus noussut yli 90 prosenttiin

Kello 8.44: Yli 90 prosenttia ukrainalaisista sanoo kannattavansa presidentti Volodymyr Zelenskyia, kertoo BBC. Tuki presidentille oli noussut viikonloppuna tehdyssä kyselyssä jyrkästi joulukuun mielipidekyselyn tuloksista.

Arvostetun Rating Sociological -ryhmän tekemän kyselyn mukaan 91 prosenttia ukrainalaisista kannatti nyt Zelenskyia, vain 6 prosenttia vastusti häntä ja 3 prosentin kanta oli epäselvä. Kyselyyn vastasi 2 000 ukrainalaista eri puolilla maata. Krimin ja Itä-Ukrainan separatistialueiden asukkaat eivät olleet mukana otoksessa.

Kysyttäessä Ukrainan mahdollisuuksista torjua Venäjän hyökkäys, 70 prosenttia sanoi uskovansa sen olevan mahdollista. Myös tuki Ukrainan asevoimille on lisääntynyt huomattavasti juuri ennen Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen alkua.

Brasilia ei lähde mukaan pakotteisiin

Kello 8.34: Brasilia ei lähde mukaan Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Asiasta ilmoitti presidentti Jair Bolsonaro, jonka mukaan Brasilia pysyy puolueettomana Ukrainan sodan suhteen.

Bolsonaro puolusti sunnuntaina paikallista aikaa myös Venäjän päätöstä tunnustaa itsenäisiksi Itä-Ukrainan irtautumisalueet, Donetskin ja Luhanskin. Bolsonaro huomautti, että Brasilian maatalous on riippuvainen lannoitteiden tuonnista Venäjältä.

Bolsonaro vieraili helmikuun puolivälissä Moskovassa. Matka herätti mittavaa vastustusta Brasiliassa.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa 16. helmikuuta. Bolsonaron matka Venäjälle herätti Brasiliassa mittavaa vastustusta.

Jääkiekkoliitto: Venäjä ja Valko-Venäjä suljettava ulkopuolelle

Kello 8.32: Suomen jääkiekkoliitto: Venäjä ja Valko-Venäjä suljettava kansainvälisen jääkiekkotoiminnan ulkopuolelle. Ruotsin, Suomen ja Tshekin liitot neuvottelevat tänään vaikutuksista EHT-kiertueeseen.

Valko-Venäjä: Neuvottelupöytä on valmiina

Kello 8.21: Valko-Venäjän ulkoministeriö on julkaissut Twitter-tilillään valokuvan neuvottelupöydästä, jonka ääreen Ukrainan ja Venäjän olisi määrä istua neuvottelemaan tänään.

”Kaikki on valmiina”, maan ulkoministeriön tviitissä kirjoitetaan. ”Odotetaan delegaatioita saapuvaksi.”

Sunnuntaina kerrottiin, että Venäjän ja Ukrainan neuvottelisivat tilanteesta tänään. Sittemmin eri mediat ovat kertoneet, että Valko-Venäjä valmistautuu liittymään Venäjän hyökkäykseen. Valko-Venäjällä hyväksyttiin sunnuntaina perustuslain muutos, joka mahdollistaa ydinaseiden ja Venäjän joukkojen sijoittamisen maahan pysyvästi.

Etelä-Korea liittyy Swift-pakotteisiin

Kello 8.13: Etelä-Korea on päättänyt rajoittaa vientiä Venäjälle ja liittyy lännen Swift-pakotteisiin, kertoo maan ulkoministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan. Ministeriön mukaan vientikielto koskee ”strategisia tuotteita”. Etelä-Korea lisää myös humanitaarista apua Ukrainalle.

Aiemmin EU-maat, Yhdysvallat, Britannia ja Kanada päättivät sulkea tietyt venäläiset pankit pois kansainvälisestä Swift-maksujärjestelmästä.

S-ryhmä poistaa venäläiset tuotteet kaupoistaan

Kello 7.49: S-ryhmä poistaa venäläiset tuotteet markettiensa valikoimista Suomessa. Valikoimasta poistuu noin 50 tuotetta. S-ryhmä perustelee päätöstä Ukrainan tilanteella.

Kiovan saarrosta ristiriitaisia tietoja

Kello 7.45: Sunnuntaina kerrottiin laajasti, että Ukrainan pääkaupunki Kiova olisi saarrettu ja siviilien poistuminen kaupungista olisi mahdotonta. Näin tilannetta kuvaili kaupungin pormestari Vitali Klytško uutistoimisto AP:lle.

”Olemme humanitäärisen katastrofin rajalla”, Klytško kertoi. ”Tällä hetkellä meillä on vielä sähköä, meillä on vettä ja lämmitystä kodeissamme. Mutta ruuan ja lääkkeiden kuljetukseen käytettävä infrastruktuuri on tuhottu.”

Toisaalta Kiovan tilanteesta liikkui sunnuntai-iltana ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi Meduza-julkaisun mukaan Klytškon tiedottaja kiisti kaupungin saarron. AP täsmensi myöhemmin sunnuntaina, ettei se ole pystynyt vahvistamaan Klytškon sanomisia.

Kiovassa soinut jälleen ilmahälytykset

Kello 7.37: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa on kuultu räjähdyksiä tänä aamuna, kerrotaan valtion viestintäviranomaisen Telegram-kanavalla.

Kyiv Independent -uutissivusto kirjoitti puolestaan Twitter-tilillään ilmahälytyksistä pääkaupungissa ja kehotti kaupunkilaisia hakeutumaan lähimpään suojaan.

Maan pohjoisosassa sijaitsevassa Tshernihivissä puolestaan kerrotaan venäläisohjuksen osuneen asuinrakennukseen. Ukrainan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan rakennuksessa syttyi tämän seurauksena tulipalo.

Näin savua nousi Ukrainan pääkaupunki Kiovan laitamilla sunnuntaina 27. helmikuuta.

Mediat: Valko-Venäjä valmistautuu hyökkäykseen Ukrainaa vastaan

Kello 7.01: Valko-Venäjä valmistautuu liittymään Venäjän hyökkäykseen, kertovat Kyiv Independent ja Washington Post lähteisiinsä pohjaten.

Yhdysvaltain hallinnon viranhaltija kertoo Washington Postille Valko-Venäjän voivan lähettää sotilaita Ukrainaan venäläisjoukkojen tueksi jo maanantaina. Nimettömänä kommentoinut viranhaltijalähde kuvaili olevan hyvin selvää, että Valko-Venäjän hallinto on Venäjän hallinnon jatke.

Kyiv Independentin mukaan useat lähteet kertovat, että päätös valkovenäläisten joukkojen lähettämisestä on tehty ja ensimmäisen kuljetuslentokoneen uskottiin lähtevän liikkeelle jo tänään aamusta.

EU:n ilmatila meni kiinni venäläiskoneilta

Kello 6.46: EU:n ilmatila on nyt suljettu venäläiseltä lentoliikenteeltä ja kaikki liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa on kielletty. EU-neuvoston päätös julkaistiin unionin virallisessa lehdessä.

Ilmatilasulku koskee venäläisyhtiöiden ja Venäjällä rekisteröityjen koneiden lisäksi venäläisten omistamia tai vuokraamia tai "muulla tavoin määräysvallassa" olevia koneita. Vain pakkolaskut ja ylilennot hätätilanteessa ovat sallittuja, kuten myös laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento humanitaarisista syistä.

Lisäksi liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa on kielletty paitsi jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä koko unionin ja jäsenvaltion rahoitusvakaudelle.

Biden ja liittolaiset puhelinkokoukseen

Kello 6.27: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pitää liittolaisten ja kumppaneiden kanssa puhelinkokouksen keskustellakseen viimeaikaisista käänteistä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Puhelusta tiedottanut Valkoinen talo ei tarkentanut, keitä puheluun osallistuu, mutta kertoo tarkoituksena olevan yhtenäisten toimien koordinointi. Puhelun on määrä olla Suomen aikaa kello 18.15.

Zelenskyi: Seuraavat 24 tuntia ratkaisevia Ukrainalle

Kello 6.09: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan seuraavat 24 tuntia ovat ratkaisevia Ukrainalle, kertoo Britannian pääministerinkanslia.

Zelenskyi puhui Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa myöhään sunnuntai-iltana. Pääministerinkanslian tiedotteen mukaan Johnson ylisti ukrainalaisten rohkeutta ja Zelenskyin johtamista Venäjän hyökkäyksen alla ja sitä vastaan.

Ukrainalaisten vastarinta on sankarillista, Johnson lisäsi tiedotteen mukaan. Pääministeri lupasi myös tehdä kaikkensa, jotta puolustusapu Britanniasta ja sen liittolaisilta saapuu Ukrainaan.

Rupla sukelsi ennätysalhaisiin lukemiin

Kello 5.39: Venäjän rupla on laskenut ennätyksellisen alhaiselle tasolle Yhdysvaltain dollariin nähden, kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja qatarilaismedia al-Jazeera.

Ruplan arvon alamäen taustalla ovat länsimaiden Venäjän vastaiset pakotteet. Venäläispankkeja on muun muassa päätetty sulkea kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Guardianin mukaan rupla sukelsi uuden pörssipäivän avautuessa liki 30 prosenttia verrattuna dollariin.

EKP ennustaa Sberbankin Euroopan-tytäryhtiön kaatuvan

Kello 5.36: Venäjän valtion omistaman Sberbankin eurooppalainen tytäryhtiö on kaatumaisillaan tai todennäköisesti kaatuu, arvioi Euroopan keskuspankki (EKP). Sberbank Europe AG:n pääkonttori on Itävallassa ja sillä on konttorit Kroatiassa ja Sloveniassa.

Tallettajat ovat kiireen vilkkaa siirtäneet varojaan pois pakotteiden kohteina olevista pankeista. EKP:n mukaan pankin huono likviditeettitilanne tarkoittaa, ettei pankki suoriudu maksuvelvoitteistaan.

Yhdysvallat kohdisti torstaina pakotteita Sberbankiin ja VTB:hen eli Venäjän kahteen suurimpaan pankkiin rajoittaakseen niiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti. Viikonloppuna ilmoitettiin, että EU ja Yhdysvallat liittolaisineen ovat sopineet sulkevansa tiettyjä venäläispankkeja kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Sberbank Europella on muitakin tytäryhtiöitä, mutta ne eivät ole EKP:n toimivallan alaisuudessa. EKP on kertonut olleensa yhteydessä kyseisten maiden kansallisten viranomaisten kanssa.

Alkuyön hiljaisuus katkesi: Jälleen räjähdyksiä Kiovassa ja Harkovassa

Kello 5.16: Kiovassa ja Harkovassa kuultiin aamuneljän aikaan jälleen räjähdyksiä, tiedottivat Ukrainan viranomaiset uutistoimistojen mukaan.

Pommitukset ovat tuttuja aiemmilta öiltä, mutta sunnuntain ja maanantain välinen yö oli Kiovassa sujunut tähän asti rauhallisesti.

Aiemmin yöllä Ukrainan viranomaiset varoittivat sotilaslentokoneiden tulosta Valko-Venäjältä Ukrainan ilmatilaan.

Ukrainan tukimielenosoituksiin osallistui yhteensä satojatuhansia ympäri maailman

Kello 2.20: Ukrainan tueksi järjestetyissä mielenosoituksissa oli sunnuntaina yhteensä satojatuhansia ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Euroopassa esimerkiksi Berliinissä poliisi arvioi sunnuntain mielenosoituksen osallistujamääräksi ainakin satatuhatta ihmistä, ja järjestäjien arvio oli viisinkertainen. Prahassa osallistujia oli kymmeniätuhansia ja Amsterdamissa 15 000.

Yhdysvalloissa mielenosoituksia järjestettiin useissa kaupungeissa, muun muassa Washingtonissa Valkoisen talon edustalla.

Myös Venäjällä oli sunnuntaina jälleen mielenosoituksia, ja yhteensä yli 2 000 ihmistä otettiin kiinni. Jo aiemmin viikolla kiinniottoja tehtiin tuhansia.

”Pysäytä Putin”, alkoi yhden mielenosoitukseen osallistuneen kyltin teksti Saksan Berliinissä sunnuntaina 27. helmikuuta.

Yhdysvalloissa Kalifornian Santa Monicassa ihmiset kuljettivat mukanaan kaksiväristä, pitkää lippua.

Mielenosoittajia kokoontui yhteen sunnuntaina myös Kanadan Montrealissa.

YK:n yleiskokous alkaa käsitellä Ukrainan tilannetta maanantaina

Kello 1.32: Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lähteet kertovat, että Ukrainan tilanteen käsittely siirtyy YK:n turvallisuusneuvostolta maanantaina kokoontuvalle YK:n yleiskokoukselle. Päätöksestä äänestäessä 11 jäsenmaata kannatti, Venäjä vastusti ja kolme maata, Intia, Arabiemiraatit ja Kiina äänestivät tyhjää.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaa Venäjä torjui turvallisuusneuvoston päätöslauselman viime viikolla veto-oikeudellaan. Aiemmin julkisuudessa oli spekuloitu, että YK ei edisty Venäjän tuomitsemisessa niin kauan kuin se on turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaa. Puheenjohtajamaa vaihtuu helmikuun päättyessä maanantaina.

Yleiskokouksessa Venäjällä ei ole veto-oikeutta.

Siviiliuhrien määrä Ukrainassa kasvoi yli 350:een

Kello 0.11: Yhdysvaltalainen uutissivusto CNN kertoo Ukrainan sisäministeriön ilmoittaneen sunnuntaina, että Venäjän hyökkäyksessä on kuollut 352 siviililä. Ministeriön mukaan kuolleista 14 on lapsia.

Lisäksi 1 684 siviiliä on loukkaantunut hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Loukkaantuneista 116 on lapsia.

YK:n pakolaisjärjestö kertoi aiemmin sunnuntaina Ukrainasta paenneen noin 368 000 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan. Järjestön mukaan arvio perustuu eri maiden kertomiin tietoihin.