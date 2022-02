Ukraina on kehittänyt asevoimiaan Krimin miehityksen jälkeen jatkuvasti. Rahoitus asettaa kuitenkin rajoitteita.

Ukrainan asevoimien kyky puolustautua Venäjän suurhyökkäystä vastaan on ollut arvoitus.

Syynä tähän on, että asevoimat ovat olleet jatkuvassa muutoksessa vuodesta 2014 eli Krimin miehityksestä alkaen.

Ukrainassa puolustusasiamiehenä vuosina 2013–2016 toiminut Juhani Pihlajamaa kehottaa tutkimaan Ukrainan historiaa:

”Ukrainan asevoimien pääryhmitys oli itsenäistymisen jälkeen vielä länsirajalla, eli se oli Neuvostoliiton hyökkäys- ja puolustusryhmitys. Ukrainalaiset joutuivat tekemään lähes täydellisen 180 asteen käännöksen, varsinkin vuoden 2014 jälkeen.”

Ukrainan parlamentti hyväksyi itsenäistymisjulistuksen 24. elokuuta 1991 muiden neuvostotasavaltojen joukossa. Itsenäistymisen jälkeen Ukrainan taloustilanne oli vaikea, mistä kärsi asevoimienkin rahoitus.

”Tämä kaikki johti siihen, että Krimin miehityksen aikana tilanne oli mikä oli, eivätkä venäläiset kohdanneet siellä vastarintaa.”

Pihlajamaa muistuttaa, että kun Krimin valtaus eskaloitui edelleen Itä-Ukrainaan, Ukrainan asevoimat ei aluksi pärjännyt taisteluissa mutta tilanne muuttui nopeasti.

”Venäläiset pysäytettiin. Varmaan he olisivat silloin halunneet ottaa haltuunsa koko Donetskin ja Luhanskin alueen, mutta se jäi murto-osaan siitä.”

Ukrainan asevoimien uudistus lähti liikkeelle vuoden 2014 kovista kokemuksista. Pihlajamaa sanoo sen näkyneen hyvin käytännössä.

”Aikaisemmin asioita hoidettiin venäjäksi, mutta silloin niitä ruvettiin hoitamaan ukrainaksi tai englanniksi. Mentaalinen muutos oli siinä aika voimakas.”

Pihlajamaan mukaan kahdeksan vuoden aikana on tapahtunut selkeitä parannuksia sekä aseistuksessa että koulutuksessa.

Asevoimissa on toteutettu monia länsimaisia koulutus­operaatioita. Ukraina on saanut myös kalustotukea ja tehnyt omia hankintoja.

”Mikä tärkeintä, siellä on vaihdettu henkilöstöä. Siellä on varmaan tehty puhdistus, että on saatu lojaalimpaa väkeä. Uudella väellä on ollut automaattisesti enemmän maanpuolustus­henkeä kuin aikaisemmin”, Pihlajamaa sanoo.

"Esimerkiksi Venäjän yleisesikunta-akatemiassa vuosina 2012–2013 opiskellut ukrainalaiseversti erotettiin vuonna 2014 asevoimista juuri tuon Venäjällä opiskelun takia."

Ukrainan armeijan vahvuudeksi Pihlajamaa nimeää pyrkimyksen länsimaisiin toimintamalleihin. Heikkoutena on edelleen se, ettei rahoitus ole vieläkään ollut ”ylitsevuotavan runsasta”.

Ukrainan puolustusbudjetti oli viime vuonna runsaat 3,5 miljardia euroa.

”Terävä kärki on siksi kaluston ja joukkojen osalta kapeampi kuin jossain muissa ammattiarmeijoissa.”

Ukraina on kehittänyt itselleen eräänlaisen sekajärjestelmän, jossa isohkon ammattiarmeijan tukena on varusmies­palveluksen käyneitä reserviläisiä. Varusmiehet eivät saa kuitenkaan palvella rintamalla.

Reserviläisiä on kierrätetty myös Donbassissa kontaktilinjalla, jolloin maahan on kertynyt suuri määrä sotakokemusta omaavia reserviläisiä.

Ukrainalla on ollut viime vuosina käytössä rotaatio­järjestelmä, jossa noin kolmasosa vahvuudesta kiertää vuorollaan kontaktilinjalla eli rintamalla.

Ukraina on ollut viime vuosina merkittävä Yhdysvaltojen sotilasavun kohde. Yhdysvallat on auttanut kehittämään erityisesti Ukrainan ilmavoimia, jotta niistä olisi vastusta Venäjän ilmavoimille.

Lisäksi Yhdysvallat on tukenut meritilanne­kuvan ja erikoisjoukkojen kehittämistä. Varsinkin modernien erikoisjoukkojen luomista on pidetty erittäin onnistuneena hankkeena.

Kahdeksan viime vuoden aikana myös noin 370 ukrainalaista eri tason upseeria on koulutettu amerikkalaisissa sotilas­oppilaitoksissa.

Yhdysvallat avusti Ukrainaa aluksi ei-tappavalla materiaalilla, kuten ajoneuvoilla, pimeänäkö­laitteilla, radioilla ja vastatykistötutkilla. Presidentti Donald Trumpin hallinto laajensi apua muihinkin tuotteisiin vuonna 2017.

Tämän jälkeen Ukraina on hankkinut Yhdysvalloista muun muassa elektronisen sodankäynnin välineitä, partioveneitä, panssarintorjunta­ohjuksia, käsiaseita, ampuma­tarvikkeita ja tulenjohtovälineitä.

Tiettävästi Ukrainaan on viety myös Afganistaniin alun perin tarkoitettuja kuljetus- ja tulitukihelikoptereita.

Neuvostoliiton hajottua Ukrainaan jäi valtava aseteollisuus. Maassa valmistettiin panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja, lentokoneita, tutkia, sotilas­elektroniikkaa, ohjuksia ja sotalaivoja.

Jäljellä oleva puolustustarvike­teollisuus toimii nykyään yhden ison valtiollisen konglomeraatin Ukroboronpromin alla. Siihen kuuluu yli 130 yhtiötä.

” Vaikka Ukraina haluaa kehittää ammattisotilaista koostuvaa ammattiarmeijaa, ei se ole ollut helppoa. Ongelmina ovat huonot palkat sekä koulutus­mahdollisuuksien ja kunnon asuntojen puute.

Ukrainan kaksi vuotta sitten hyväksytty kansallisen turvallisuuden strategia toteaa, että Venäjä on uhka maan kansalliselle turvallisuudelle ja että suhteita pitää kehittää läheisemmiksi EU:n ja Naton kanssa.

Ukraina on systemaattisesti pyrkinyt siirtymään Nato-standardeihin ja -käytäntöihin. Onnistumisen asteesta liikkuu eriäviä tietoja.

Ilmeisesti toimintojen läpinäkyvyydessä ja korruption vastaisessa taistelussa on ainakin osittain onnistuttu. Amerikkalaisten arvion mukaan asevoimat ovat myös ammattimaistuneet koko ajan, ja tärkeäksi koetussa komento­järjestelmän reformissa on edistytty.

Asevoimien suurin puolustushaara on maavoimat. Siihen kuuluu muun muassa panssarijoukkoja, mekanisoituja joukkoja, vuoristojääkäreitä, ohjus- ja tykistöjoukkoja, maavoimien ilmavoimat ja ilmapuolustus­yksiköitä.

Maavoimien välineistö on pääosin päivitettyä neuvostoajan perintöä. Kriitikoiden mukaan maavoimat on kyllä kehittynyt Naton käytäntöjen suuntaan mutta neuvostoperintö painaa vielä vahvasti.

Ukrainan johdolla on suunnitelmia maan merivoimien kehittämiseksi. Tavoitteena on rakentaa pienten alusten laivasto, koska Venäjän suurille aluksille ei uskota pärjättävän.

Merivoimien vahvuuteen kuuluu myös rannikkopuolustus­joukkoja ja kaksi eliittijoukoiksi luettua merijalkaväkiprikaatia.

Ukrainan asevoimien suurin heikkous on ilmavoimat. Suuri osa koneista ja ilmapuolustusjärjestelmistä on kymmeniä vuosia vanhaa.

Arvostettu varustelualan julkaisu The Military Balance kertoo Ukrainalla olevan 124 taistelukelpoista sotakonetta, joista 70 on hävittäjiä. Hävittäjistä 36 on Mig-29-hävittäjiä ja loput Su-27-hävittäjiä.

Ukrainassa on myös sisäministeriön alainen erillinen kansalliskaarti. Siihen on liitetty Krimin kriisin jälkeen syntyneitä vapaaehtois­pataljoonia. Kansalliskaartin vahvuus on 60 000 kaartilaista.

Lisäksi Ukrainalla on raja- ja merivartiojoukot, joiden vahvuus on 42 000.

Ukrainan tuorein suunnitelma on rakentaa suuri alueellinen reservijoukko. Se muodostuisi 25 prikaatista eli yli 150 pataljoonasta, joita perustettaisiin maan hallinnollisen jaon mukaisesti kaikkialle maahan.

Alueelliseen reserviin kuuluisi 130 000 reserviläistä, ja järjestelmää pyörittäisi noin 10 000 kokopäiväsotilasta. Alueellinen reservi on perustettu virallisesti vasta tämän vuoden alussa, ja sen käynnistyminen vienee vielä vuosia.

Juhani Pihlajamaan mukaan vielä ei kannata tehdä päätelmiä uuden venäläishyökkäyksen tuloksesta.

”Tässä pitää varmaan vähintäänkin viikon taistelut katsoa ihan rauhassa, ennen kuin vedetään mitään johtopäätöksiä mistään. Ei tällainen hyökkäys ratkea päivässä, ellei se ratkea heti alussa jollain totaalisella romahduksella.”