STUK: Tshernobylin lähellä kohonneet säteilytasot eivät aiheuta vaaraa Suomessa

Tshernobylin ydinvoimalan joutuminen Venäjän joukkojen haltuun herättää huolta.

Helsinki

Tshernobylin ydinvoimalan lähellä kohonneet säteilytasot eivät aiheuta vaaraa Suomessa, kertoi Säteilyturvakeskus (STUK) perjantaina.

Säteilytasot laitoksen lähistöllä ovat kohonneet torstai-illasta alkaen, kertovat Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen julkaisemat tiedot. Arvot ovat nousseet reaktorien lähistöllä, mutteivät kauempana olevissa mittapisteissä.

STUK:n mukaan Suomessa ei ole tarvetta hankkia joditabletteja.

Torstai-iltana Venäjän joukot onnistuivat Ukrainan presidentinkanslian mukaan ottamaan haltuunsa ydinvoimalan alueen. STUK:n mukaan on arvioitu, että alueella liikkuvat raskaat ajoneuvot nostavat ilmaan radioaktiivisuutta sisältävää pölyä.

– Ilmaan noussut radioaktiivinen pöly nostaa säteilytasoa paikallisesti, mutta vaaraa ei aiheudu Suomeen, sanotaan tiedotteessa.

Henkilökuntaa pidetään panttivankina

STUK:n mukaan alueelta ei saa sotatilan vuoksi täsmällistä ja varmistettua tietoa säteilytilanteesta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ukrainan viranomaiset kertovat, että he ovat ilmoittaneet Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) menettäneensä ydinvoimalan hallinnan. Ukrainan ympäristönsuojelusta vastaavan ministeriön mukaan voimalaitoksen siirtymisellä Venäjän joukkojen käsiin voi olla vakavia seurauksia.

Yhdysvaltain saamien tietojen mukaan venäläisjoukot pitävät Tshernobylin ydinvoimalan henkilökuntaa panttivankina. Asiasta kertoo brittilehti Guardianin ja yhdysvaltalaisuutiskanava CBS Newsin mukaan Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki.

Silloisen Neuvostoliiton alueella Tshernobylissa tapahtui vakava ydinvoimalaonnettomuus keväällä 1986. Tällöin yksi ydinvoimalan neljästä reaktorista räjähti.

Onnettomuuden seurauksena laitosalueen ympärille muodostettiin halkaisijaltaan 30 kilometrin suojavyöhyke. Radioaktiivisen saastumisen vuoksi pääsyä vyöhykkeelle on rajoitettu.

Taistelut alueella voisivat vapauttaa radioaktiivista ainetta

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan vahingoittumattomista reaktoreista poistettua ydinpolttoainetta on pidetty säilössä veden alla. Radioaktiivista ainesta on sittemmin siirretty pikkuhiljaa pitkäaikaiseen sijoituspaikkaan, joka avattiin vuoden 2020 lopulla. Lisäksi alueella on vähemmän vaarallisen jätteen säilömiseen tarkoitettuja tiloja.

Jos esimerkiksi pommi tai jokin muu räjähdys onnistuisi vahingoittamaan näitä varastoja, niistä voisi päästä vapaaksi radioaktiivista ainesta.

Suurin huolenaihe on, jos taisteluita käytäisiin onnettomuudessa räjähtäneen nelosreaktorin lähistöllä. Tuhoutuneen reaktorin pohjalla on edelleen noin 200 tonnia ydinpolttoainetta, jota ei ole lehden mukaan suojattu kummoisesti.

Nelosreaktorin ympärille on rakennettu suojakuori, jonka olisi tarkoitus kestää sata vuotta.