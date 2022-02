Satakunnan Kansa seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa perjantaina 25. helmikuuta 2022.

Uutistoimisto Reutersin välittämässä Ukrainan sisäministeriön valokuvassa näkyy pahoin tuhoutunut kerrostalo. Reutersin mukaan kuva on Kiovasta perjantaiaamulta 25. helmikuuta. Kiovasta on kuulunut perjantaiaamun aikana useita ja voimakkaita räjähdyksiä.

Venäjä hyökkäsi varhain torstaiaamuna 24. helmikuuta Ukrainaan. Venäjä teki iskuja eri puolille Ukrainaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi perjantain vastaisena yönä, että taistelujen ensimmäisenä päivänä on kuollut yhteensä 137 ukrainalaista. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Lisäksi 306 ukrainalaista on haavoittunut taisteluissa. Luvuissa ovat mukana sekä sotilaat että siviilit.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan noin 100 000 ihmistä joutui jo torstaina evakkoon kodeistaan maan sisällä Ukrainassa. Lisäksi tuhannet ihmiset pakenivat sotaa maasta.

Sotilasliitto Nato pitää perjantaina ylimääräiseen huippukokouksen. Videokokoukseen osallistuu myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, vaikka Suomi ei ole Naton jäsenmaa. Kokouksessa käsitellään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Silminnäkijä: Ilmahälytyssireenit soivat Lvivissä

Kello 7.44: Uutistoimisto Reutersin silminnäkijän mukaan Lvivissä soivat varhain perjantaina ilmahälytyssireenit. Lviv sijaitsee aivan läntisessä Ukrainassa.

Rivnen kaupungin pormestarin mukaan kaupungin lentokentällä on ollut isku, joka ei kuitenkaan ole aiheuttanut vakavia vahinkoja. Asiasta uutisoi muun muassa ukrainalaislehti The Kyiv Independent. Myös Rivne sijaitsee Ukrainan länsiosassa.

Zelenskyi: Venäjän joukkojen eteneminen pysäytetty useilla suunnilla

Kello 7.25: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän joukot on pysäytetty useilla suunnilla, uutistoimisto Reuters kertoo.

Zelenskyin mukaan Venäjän iskuja on kohdistettu sekä sotilaallisiin kohteisiin että siviilikohteisiin.

Taistelut ovat jatkuneet yöllä monella rintamalla. Venäjän joukot vaikuttivat pyrkivän pohjoisesta Valko-Venäjän suunnalta kohti Kiovaa, koillisesta Venäjän suunnalta kohti Kiovaa ja Harkovaa sekä etelästä Krimin suunnalta kohti Hersonia.

Kiovassa on kuultu puoli viidestä alkaen useita voimakkaita räjähdyksiä.

Macron soitti ensimmäisenä Putinille

Kello 7.23: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on keskustellut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa puhelimessa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Macron on ensimmäinen lännen johtaja, joka on puhunut Putinin kanssa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Macron myönsi, ettei puhelusta irronnut juuri mitään, koska Putin ”on valinnut sodan tien”. Macron syytti Putinia kaksinaamaisuudesta sanomalla, että samaan aikaan kun hän ja muut läntiset johtajat keskustelivat Venäjän kanssa, miten Minskin sopimus saataisiin takaisin voimaan, Putin oli käytännössä jo päättänyt hyökkäyksestä. Minskin sopimus solmittiin vuonna 2015. Sen avulla Itä-Ukrainan separatistialueilla on ollut jonkinlainen, joskin hyvin rakoileva tulitauko.

Yön ja varhaisen perjantaiaamun uutiset lyhyestI:

Kello 6.47: Medioiden mukaan Ukrainan sisäministerin neuvonantaja kertoo, että Kiovaan olisi tehty perjantaiaamuna ohjusisku.

Guardianin mukaan Ukrainan sisäministeriö kertoo ampuneensa alas venäläiskoneen maan pääkaupungissa. Lehden mukaan väitettä ei ole pystytty vielä varmistamaan. Epäselvää on myös onko Kiovan taivaalta ammuttu alas lennokki, lentokone vai mahdollisesti ohjus.

BBC:n mukaan yhdeksänkerroksisen talon kerrotaan olevan tulessa.

Kello 6.16: Kaikki todisteet viittaavat siihen, että Venäjä aikoo saartaa Ukrainan pääkaupungin Kiovan, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken uutiskanava CNN:n mukaan.

Kello 6.00: Yhdysvaltain saamien tietojen mukaan venäläisjoukot pitävät Ukrainassa Tshernobylin ydinvoimalan henkilökuntaa panttivankina. Asiasta kertoo brittilehti Guardianin ja yhdysvaltalaisuutiskanava CBS Newsin mukaan Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki uskottavaksi kuvailemiinsa tietoihin pohjaten.

Yhdysvallat tuomitsee panttivankien ottamisen ja vaatii, että heidät vapautetaan. Venäläisjoukkojen toimet voivat Psakin mukaan vaarantaa ydinjätteisiin liittyvien laitosten ylläpidon ja suojaamisen.

Kello 5.35: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu ainakin kaksi voimakasta räjähdystä varhain perjantaina. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP, yhdysvaltalaisuutiskanava CNN sekä brittilehti Guardian.

Medioiden mukaan Ukrainan sisäministerin neuvonantaja kertoo, että Kiovaan olisi tehty perjantaiaamuna ohjusisku.

Kello 00.37: Venäjällä yli 1 700 Ukrainan sotaa vastustanutta mielenosoittajaa 51 kaupungissa otettiin torstaina kiinni, sanoi opposition protesteja tarkkaileva kansalaisjärjestö OVD-Info uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kello 00.30: Venäjä ei ensimmäisen hyökkäyspäivänsä iltaan mennessä ollut vielä saavuttanut merkittäviä voittoja Ukrainassa, arvioi everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa.