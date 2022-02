Venäjä on hyökännyt Ukrainaan – Ukrainan presidentti: Venäjän ohjusiskut kohdistuneet sotilaskohteisiin ja raja­vartiostoon

Satakunnan Kansa seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä torstaina 24. helmikuuta 2022.

Venäläisiä armeijan ajoneuvoja oli pitkässä rivissä Rostovin alueella aivan Donetskin separatistialueen tuntumassa keskiviikkona 23. helmikuuta. Rostov sijaitsee Venäjän eteläisessä osassa ja Donetsk puolestaan on Ukrainan itäisessä osassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoittaa Venäjän järjestävän sotilasoperaation Itä-Ukrainassa. Putinin puhe näytettiin yllättäen torstaiaamuna noin kello viisi Suomen aikaa.

Putin väittää, että operaatiolla on määrä puolustaa Itä-Ukrainassa olevia Venäjän tukemia separatisteja. Lisäksi presidentti kehottaa ukrainalaissotilaita laskemaan aseensa ja varoittaa operaatioon puuttuvia kostotoimilla. Putin ilmoitti asiasta puheessa, joka esitettiin samaan aikaan, kun YK:n turvallisuusneuvosto piti omaa hätäkokoustaan Ukrainan tilanteesta.

Venäjä tunnusti maanantaina Itä-Ukrainan separatistialueita ja kertoi määräävänsä niille sotilaita. Lisäksi venäläisjoukkojen määrä Ukrainan ympärillä on lisääntynyt alituiseen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi antoi vastikään tuoreita arvioita Ukrainan ympärillä olevien venäläisjoukkojen määrästä. Ukrainan rajan läheisyydessä on hänen mukaansa liki 200 000 sotilasta ja tuhansia taisteluajoneuvoja.

Seuraamme Venäjän hyökkäystä Ukrainaan:

Ukrainan armeija sanoo ampuneensa alas useita venäläiskoneita

Kello 8.16: Ukrainan armeijan mukaan se on ampunut alas viisi venäläiskonetta ja yhden venäläisten helikopterin Luhanskin alueella, uutistoimisto Reuters kertoo.

Ukrainan rajavartiolaitos: Maahan hyökätään pohjoisesta ja etelästä

Kello 8.11: Ukrainaan kohdistuu tykistötulta ja maahyökkäys pohjoisella ja eteläisellä rajalla, sanoo Ukrainan rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan Ukraina vastaa tuleen.

Rajavartiolaitoksen mukaan Venäjän joukot saavat tukea Valko-Venäjältä, ja myös Venäjän miehittämältä Krimiltä on hyökätty.

Rajalle hyökätään tykistöä, raskasta kalustoa ja pienaseita käyttäen, rajavartioston lausunnossa sanotaan.

Ukrainan sisäministeriön virkamiehen mukaan Shtshastjan kaupunki Luhanskin alueella on joutunut Ukrainan hallinnolta Venäjän tukemien separatistien käsiin.

Mika Aaltola Ylellä: ”Kysymys on hyökkäyssodasta”

Kello 7.31: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo Ylellä, että Venäjä on aloittanut suoran hyökkäyssodan Ukrainassa.

”Ei kannata olla moniselitteinen. Kysymys on hyökkäyssodasta ja kaikki ajatukset ovat ukrainalaisten puolella. Ukraina on joutunut eräänlaisen ylivertaisuusnäytelmän kohteeksi. Eurooppa on tällä hetkellä maailman tulenaroin alue, ikävä kyllä.”

Venäjä hyökkää Ukrainan sotilasinfrastruktuuria ja rajavartijoita vastaan

Kello 7.18: Ukrainan presidentti Volodymer Zelenskyin mukaan maahan julistetaan poikkeustila. Hän kertoo Venäjän hyökkäävän Ukrainan sotilasinfrastruktuuria ja rajavartijoita vastaan. Presidentti pyytää kansalaisia olemaan panikoimatta ja sanoo Ukrainan voittavan.

Marin tuomitsee Venäjän toimet jyrkästi

Kello 6.55: Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo Twitterissä tuomitsevansa jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa. Myös Marin kertoo, että tp-utva kokoontuu aamulla. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi tp-utvan kokoontumisesta aiemmin torstaina aamulla.

”Hyökkäys loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta ja vaarantaa lukuisten siviilien hengen. Suomi ilmaisee vahvan tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille. Haemme tapoja lisätä tukeamme heille”, Marin kirjoittaa.

EASA varoittaa: Siviilikoneet vaarassa Ukrainan yllä

Kello 6.48: EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA varoittaa, että siviilikoneet voivat tulla ammutuksi Ukrainan yllä. Virasto painottaa Ukrainan olevan aktiivinen konfliktialue. Ukraina ilmoitti aiemmin rajoittavansa turvallisuussyistä siviilikoneiden liikkumista maan ilmatilassa.

YK:n turvallisuusneuvosto hätäkokoustaa

Kello 6.41: YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu jo toiseen hätäkokoukseensa tällä viikolla Venäjän Ukrainan vastaisten toimien vuoksi. Asiasta kertovat diplomaattilähteet, joiden mukaan kokous järjestetään alueen sotilaallisen tilanteen kehittymisen vuoksi.

Hätäkokouksen järjestämistä pyysi keskiviikkona Ukraina, ja turvallisuusneuvoston länsimaiset jäsenet tukivat pyyntöä. Kokous järjestetään lähteiden mukaan Suomen aikaa tänään varhaisaamusta.

Uutistoimisto: Venäjän joukot saapuneet Mariupoliin ja Odessaan

Kello 6.32: Venäjän joukot ovat saapuneet Mariupoliin ja Odessaan, kertoo uutistoimisto Interfax. Uutistoimiston mukaan Venäjän joukot yrittävät tunkeutua Ukrainaan joka puolelta.

Niinistö tuomitsee Venäjän toimet jyrkästi

Kello 6.24: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo Twitterissä tuomitsevansa jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet.

”Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta samalla ne hyökkäävät koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan”, Niinistö kirjoittaa. ”Tunnemme syvää myötätuntoa Ukrainaa kohtaan ja haemme tapoja lisätä tukeamme Ukrainalle.”

Toisessa tviitissään presidentti kertoo, että tp-utva eli tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta tulee heti aamulla käsittelemään tilannetta.

Ukrainan ulkoministeri: Venäjä aloittanut täysimittaisen sodan

Kello 6.15: Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan ja rauhanomaiset ukrainalaiskaupungit ovat joutuneet iskujen kohteeksi, kirjoittaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba Twitterissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Suomen aikaa varhain aamusta Venäjän järjestävän sotilasoperaation Ukrainassa. Pian ilmoituksen jälkeen kansainvälisessä mediassa kerrottiin räjähdyshavainnoista ympäri Ukrainaa.

Kuleba painottaa, että Venäjän tuore operaatio on hyökkäyssota. Ulkoministerin mukaan Ukraina tulee puolustamaan itseään ja voittamaan. Kuleban mukaan maailma voi pysäyttää Putinin ja näin täytyy myös tehdä.

Stoltenberg: Naton jäsenten tapaavan torstaina

Kello 6.09: Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tuomitsee Venäjän "edesvastuuttoman ja provosoimattoman hyökkäyksen" Ukrainaa vastaan. Stoltenberg sanoo Naton jäsenvaltioiden tapaavan torstaina reagoidakseen Venäjän hyökkäykseen.

Putin: Luvassa ennennäkemättömiä seurauksia

Kello 5.46: Uutistoimisto AP:n mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin varoittaa muiden maiden kohtaavan ennennäkemättömiä seurauksia, jos ne puuttuvat Venäjän sotilasoperaatioon. Putinin mukaan yhteenotot Ukrainan ja Venäjän joukkojen välillä ovat väistämättömiä ja vain "ajan kysymys".

Venäläispresidentti syytti myös Yhdysvaltain liittolaisineen jättäneen huomiotta Venäjän vaatimukset niin kutsutuista turvatakuista sekä vaateet estää Ukrainaa liittymästä sotilasliitto Natoon.

Lisäksi presidentti kehottaa ukrainalaissotilaita laskemaan aseensa. Putinin mukaan Venäjän sotilasoperaation tavoitteena on Ukrainan demilitarisaatio. Kaikkien aseensa laskevien ukrainalaissotilaiden annetaan Putinin mukaan poistua taistelualueelta turvallisesti.

Kiovassa kuultu räjähdyksiä

Kello 5.41: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä. Myös muualta maasta ilmoitetaan räjähdyksistä. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja monet paikalla Ukrainassa tilannetta seuraavat toimittajat.

Biden: ”Venäjä yksin vastuussa”

Kello 5.39: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden otti välittömästi kantaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin televisiopuheeseen, jossa tämä sanoi aloittavansa sotilastoimet Itä-Ukrainassa.

"Venäjä yksin on vastuussa siitä kärsimyksestä, mikä tästä seuraa", hän sanoi.

Bidenin mukaan Yhdysvallat Nato-liittolaisineen päättää "painavasta ja yhtenäisestä" reaktiosta. Hän sanoi kertovansa myöhemmin tänään niistä seurauksista, jotka Venäjää odottavat.

Eri puolilla Ukrainaa kuultu räjähdyksiä

Kello 5.30: Useat lähteet kertovat räjähdyksistä eri puolilla Ukrainaa. Esimerkiksi CNN:n toimittajat kertovat kuulleensa useita äänekkäitä räjähdyksiä lähellä Kiovaa.

Lisäksi Twitterissä useat Ukrainaa seuraavat toimittajat ovat kertoneet voimakkaista räjähdyksistä, muun muassa Kramatorskissa, Harkovassa ja Odessassa.

Siviililentokoneiden liikkumista on rajoitettu Ukrainan ilmatilassa, Guardian-lehti kertoo.

Blinken: Hyökkäys voi alkaa koska tahansa

Kello 5.28: Vain hetkeä ennen Vladimir Putinin puhetta USA:n ulkoministeri Anthony Blinken sanoi ABC News -uutiskanavan haastattelussa uskovansa, että Venäjä käynnistää hyökkäyksensä koska tahansa, jopa ennen aamua.

Ukrainassa on otettu käyttöön poikkeustila ja Kreml on raportoinut yön aikana useamman kerran "Ukrainan armeijan aggressioista", joiden vuoksi separatistialueet ovat Kremlin mukaan pyytäneet Putinin apua. Tällaiset pyynnöt voisivat toimia Venäjän tekosyynä hyökkäyksen käynnistämiselle.