Venäjän presidentti Vladimir Putin kyseenalaisti tv-puheessaan maanantaina Ukrainan koko olemassaolon itsenäisenä valtionaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti maanantaina Venäjän tukemien separatistien hallitsemien Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden.

Hän teki tunnustuksen televisioidussa allekirjoitus­seremoniassa noin tunnin mittaisen rönsyilevän puheen päätteeksi, jota esimerkiksi Ranskan entinen YK- ja Yhdysvaltain-suurlähettiläs Gérard Araud kuvaili Twitterissä ”paranoidiksi deliriumiksi rinnakkais­universumissa”.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt puolestaan vertasi Twitterissä Putinin puhetta maaliskuun 2014 puheeseen Krimin niemimaan valtauksen yhteydessä.

”Tämä oli paljon rönsyilevämpi, hujan hujan ja vailla pidäkkeitä. Ja myös vaarallisempi. Nyt hän kyseenalaistaa Ukrainan koko olemassaolon kansakuntana. Kyseessä on mies, jolla on valtavasti valtaa ja joka on irtaantunut todellisuudesta.”

Lontoon King’s College -yliopiston politiikan professori ja Venäjä-instituutin johtaja Sam Greene kertoi Twitterissä seuranneensa tukun Putinin puheita, mutta epäili, ettei ole koskaan aiemmin nähnyt tällaista.

”Puhe on uskomattoman synkkä ja aggressiivinen. – – Tämän puheen ei ole tarkoituskaan tehdä ihmisiä iloisiksi, tarkoitus on tehdä heidät vihaisiksi.”

Hetkellisesti puhe oli Greenen mielestä aidosti huvittava, ainakin kun Putin puhui ukrainalaisten oligarkkien rikoksista. Samoin Greenen mielestä oli huvittavaa, että Putin muisti, että Ukrainan perustuslaki kieltää ulkomaisten sotilastukikohtien läsnäolon alueellaan.

Brittilehti The Guardianin Keski- ja Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja Shaun Walker puolestaan kiinnitti Twitterissä huomiota Putinin hallinnon tv-teatteriin: ensin tv-lähetys kokouksesta, jossa Putin väittää, että keskustellaanpa ”kansantasavaltojen” mahdollisesta tunnustamisesta, haluan kuulla kaikkien mielipiteet, olen aidosti epävarma, mitä tulisi tehdä. Sitten pari tuntia myöhemmin tv-puhe, jossa päätös tunnustamisesta ja sen kylkiäisiksi ”86 000 sanan” (tahallista liioittelua) mittainen puhe asiasta.

Myöhemmin Walker kirjoitti puheesta analyysin The Guardianin sivuille. Walkerin mielestä myöhempi historiankirjoitus tulee pitämään maanantain tv-teatteria suurena käännekohtana Putinin nyt 22-vuotisella johtokaudella. Putin vaikutti puheessa aidosti vihaiselta ja kiihkeältä, ja Walkerin mukaan Putin myös kirjoitti puheen lähes varmasti itse.

”Tämä ei ollut poliitikko kokoontumassa keskusteluun ryhmänsä kanssa, tämä oli ylin johtaja kutsumassa käskyläisensä paikalle varmistamaan kollektiivinen vastuu päätöksestä, joka vähintään muuttaa turvallisuustilanteen Euroopassa ja voi hyvin johtaa hirvittävään, Ukrainan tuhoavaan sotaan.”

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesissa taas sanottiin, ettei ole varmaa, uskooko Putin todella omaan versioonsa Ukrainan historiasta, eli käytännössä siihen, että historiallisesti Ukraina on sisältynyt aina Venäjään. Se saattaa olla myös kyynistä mytologian sepittämistä, osa suurempaa suunnitelmaa.

Lehti muistuttaa, että Putin on joka tapauksessa esittänyt saman väitteen eli Ukrainan olemattomuuden omana valtionaan ainakin jo vuonna 2008 silloiselle Yhdysvaltain presidentille George W. Bushille.

Kuin tilauksesta kuuluisa historiantutkija Timothy Snyder julkaisi maanantai-iltana ennen Putinin puhetta blogikirjoituksen Ukrainan monimutkaisesta, yli tuhatvuotisesta historiasta.

”Myytti ikuisesta veljeydestä, jota Venäjän presidentti nyt vilpillisesti tarjoaa, täytyy ymmärtää osana politiikkaa, ei historiaa. Mutta ripaus historiaa auttaa näkemään vilpillisyyden ja ymmärtämään politiikkaa.”