Reuters: Donetskin läpi liikkuu epätavallisen suuria määriä sotilasajoneuvoja, Moskovan pörssi rytisi alas – SK seuraa Ukrainan tilannetta

Satakunnan Kansa seuraa Venäjän Ukrainaan kohdistamaa uhkaa ja tilanteen kehittymistä hetki hetkeltä 22. helmikuuta 2022.

Venäjän Ukrainaan kohdistama uhka kasvoi entisestään maanantaina, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tunnustavansa itsenäisyyden Itä-Ukrainan separatistialueille. Tunnustamisen on pelätty kärjistävän kriisiä entisestään.

Myöhemmin illalla Putinin uutisoitiin lähettävän sotilaita tunnustetuille Itä-Ukrainan separatistialueille. Putinin mukaan sotilaat "lähtevät turvaamaan rauhaa".

Useiden länsimaiden edustajat ovat jo tuominneet Putinin päätöksen tunnustaa niin kutsuttujen Luhanskin ja Donetskin kansantasavaltojen itsenäisyys. Muun muassa Suomi tuomitsi maanantai-iltana Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamisen. Presidentinkanslian mukaan Venäjän toimet loukkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

Seuraamme tilannetta hetki hetkeltä tiistaina 22. helmikuuta:

Sotilaskalustoa oli liikkeellä yöllä lähellä Donetskin kaupunkia.

Moskovan pörssi rytisi alas, markkinat reagoivat sodan uhkaan

Kello 9.26. Moskovan pörssi rytisi voimalla alas maanantaina, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tunnustavansa Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden.

Hurjimmillaan pörssi kävi 10,5 prosentin notkossa, ja pörssi sulkeutui kahdeksan prosentin laskuun.

Kyse on Venäjän pahimmasta pörssisukelluksesta sitten vuoden 2014, kun Krimin miehitys puhalsi markkinoilta miljardeja pois.

Baltian maat tuomitsevat jyrkästi Putinin päätöksen tunnustaa separatistialueet Itä-Ukrainassa

Kello 8.41. Baltian maiden johtajat ovat tuominneet jyrkin sanoin Venäjän presidentti Vladimir Putinin eilisen päätöksen tunnustaa Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyys Itä-Ukrainassa.

Viron pääministeri Kaja Kallas vaati lausunnossaan Venäjään kohdistuvia vahvoja sanktioita Euroopan unionilta.

Myös Latvian valtionjohdon lausunnossa Putinin julistus tuomittiin täysin ja kansainväliseltä yhteisöltä vaadittiin vahvoja toimia.

Liettuan pääministeri Ingrida Simonyte taas kertoi Twitter-tilillään, että Putin on valheillaan "pannut Kafkaa ja Orwelliakin paremmaksi". Kirjailijat Franz Kafka ja George Orwell käsittelivät teoksissaan muun muassa autoritaaristen hallintojen vallankäyttöä.

Silminnäkijä: Donetskin alueella kulkee parhaillaan paljon sotilasajoneuvoja

Kello 6.43: Uutistoimisto Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan Donetskin kaupungin läpi liikkuu parhaillaan epätavallisen suuria määriä sotilasajoneuvoja ja muuta kalustoa. Nämä ajoneuvot olivat tunnuksettomia eikä siis ole varmaa, ovatko ne Venäjän vai separatistien omistuksessa.

Donetsk on Venäjän presidentin Vladimir Putinin maanantaina itsenäiseksi tunnustamien separatistialueiden suurin kaupunki.

Ranskalaislehti Le Figaron Moskovan-kirjeenvaihtaja puolestaan kertoi Twitterissä todistaneensa, kuinka kymmeniä venäläisiä panssarivaunuja ja sotilasajoneuvojen vetämää tykistöä eteni kohti Donetskin kaupunkia tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Hänen mukaansa kyse oli nimenomaan venäläisestä kalustosta.

Yhdysvallat sanoo määräävänsä tänään pakotteita Venäjälle

Kello 6.30: Yhdysvallat on sanonut määräävänsä tänään pakotteita Venäjälle, kertoo Valkoisen talon tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Valkoisen talon mukaan se aikoo ensin keskustella pakotteista liittolaistensa kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on määrännyt jo pakotteita Itä-Ukrainan separatistisille alueille, jotka Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti maanantaina. Myös Britannian on määrä tänään julkistaa uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Asiasta kertoi myöhään maanantaina Britannian ulkoministeri Liz Truss Twitterissä.

Biden allekirjoitti maanantaina ainoastaan asetuksen, jonka mukaan Yhdysvaltain kansalaisilta kielletään kaikki itsenäiseksi tunnustetuille separatistialueille suuntautuvat sijoitukset sekä tuote- ja teknologiavienti. Pakotteita Venäjää vastaan ei ole toistaiseksi asetettu.

YK:n turvallisuusneuvosto piti hätäkokouksen Ukrainan pyynnöstä

Kello 6.28: Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield arvosteli turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa kovin sanoin Venäjän päätöstä lähettää joukkoja tunnustamilleen Itä-Ukrainan separatistialueille. Thomas-Greenfieldin mukaan "kaikki tietävät mitä joukot oikeasti ovat".

YK:n poliittisten ja rauhanrakennusasioiden alipääsihteeri Rosemary DiCarlo kutsui Venäjän päätöstä lähettää joukkoja alueelle "valitettavaksi".

Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzja sanoi Venäjän olevan yhä "avoin diplomatialle" mutta korosti myös tarvetta puolustaa Itä-Ukrainan separatistialueita Ukrainan aggressioilta.

YK:n pääsihteeri: Venäjän ratkaisu ristiriidassa YK:n peruskirjan periaatteiden kanssa

Kello 6.26: YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ilmoittanut, että Venäjän päätös tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sekä on ristiriidassa YK:n peruskirjan periaatteiden kanssa. Guterres myös tuomitsee Venäjän päätöksen.

Venäjän ratkaisun vuoksi Guterres on päättänyt palata kiireisesti takaisin YK:n päämajaan New Yorkiin. Hänen oli tarkoitus matkustaa Kongon demokraattiseen tasavaltaan vierailulle, mutta tämä matka on peruttu.

Macron, Scholz ja Biden: Venäjän päätös ei jää ilman vastatoimia

Kello 6.21: Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden keskustelivat myöhään maanantaina puhelimessa ja tuomitsivat Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätöksen tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet.

Kolmikko kutsui Putinin ilmoitusta Minskin sopimuksen "selväksi rikkomiseksi". Lisäksi kolmikon julkilausumassa vakuutettiin, ettei Venäjän päätös jää ilman vastatoimia.

Macron, Scholz ja Biden lisäksi ilmaisivat tukensa Ukrainan alueen koskemattomuudelle ja kiittivät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin maltillisuutta. Kolme suurvaltajohtajaa "aikovat tehdä kaikkensa, ettei tilanne eskaloidu enempää".

Venäjä voi perustaa sotilastukikohtia Itä-Ukrainaan

Kello 00.38: Venäjällä on oikeus rakentaa ja perustaa sotilastukikohtia Itä-Ukrainaan, kertoo Reuters. Uusi sopimus separatistijohtajien kanssa mahdollistaa tämän.

Presidentti Biden tuomitsee Putinin päätöksen

00.35: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut puhelimessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa siitä, miten jatkavat vastauksensa koordinointia seuraavassa vaiheessa.

"Biden tuomitsi vahvasti Venäjän presidentti Putinin päätöksen tunnustaa Luhanskin ja Donetskin alueiden 'itsenäisyyden'", Valkoinen talo kuvaili Bidenin puhelua Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

EU:n Borrell keskusteli Ukrainan ulkoministerin kanssa

Kello 00.23: EU:n ulkoasioista vastaava Josep Borrell kertoo Twitterissä keskustelleensa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa seuraavista askelista Ukrainan tilanteessa.

"Järkkymätön tuki ja sitoutuminen Ukrainan itsenäisyyteen, suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen", Borrell kirjoittaa.

Aiemmin illalla hän kuvaili Twitterissä, että Venäjän päätös tunnustaa separatistialueiden itsenäisyys on kansainvälisen oikeuden, Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja Minskin sopimusten räikeää rikkomista. Hän vakuutti, että EU ja sen liittolaiset aikovat reagoida siihen yhtenäisesti, lujasti ja päättäväisesti, solidaarisesti Ukrainaa kohtaan.

EU:n ulkoasioista vastaava Josep Borell puhui medialle Brysselissä maanantaina 21. helmikuuta.

Oikaisu 22.2. kello 0.27: Dmytro Kuleban titteliksi oli virheellisesti mainittu pääministeri. Hän on Ukrainan ulkoministeri.