Etyjin tarkkailijat: Tulitaukorikkomusten määrä Itä-Ukrainassa on lisääntynyt dramaattisesti viime päivinä

Venäläismedian mukaan Itä-Ukrainan separatistialueilla on ollut kaksi räjähdystä, joista toinen tapahtui alueen läpi kulkevalla öljyputkella.

Washington

Itä-Ukrainassa tulitaukorikkomusten määrät ovat lisääntyneet merkittävästi viime päivinä, kertovat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) tarkkailijat tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan tulitaukorikkomusten määrä vastaa tasoa, jolla määrä oli ennen kuin tulitaukoa sovittiin vahvistettavan vuoden 2020 heinäkuussa.

Tarkkailijoiden perjantaina julkaiseman raportin perusteella Itä-Ukrainassa Venäjän tukemien separatistien hallussa olevilla alueilla oli kirjattu torstai-iltaan mennessä satoja tulitaukorikkomuksia.

Donetskin alueella oli kirjattu tuohon mennessä yli 220 tulitaukorikkomusta mukaan lukien 135 räjähdystä. Edeltävänä päivänä rikkomuksia kirjattiin noin 190. Tiistaina vastaava lukema oli 24.

Luhanskin alueella puolestaan kirjattiin noin 650 rikkomusta, joista noin 520 oli räjähdyksiä. Luhanskissa kirjattiin edeltävänä päivänä nelisen sataa rikkomusta ja tiistaina 129.

Tulipallo valaisi yötaivaan Luhanskissa

Itä-Ukrainassa on kerrottu tapahtuneen kaksi räjähdystä, joista toisen kerrotaan tapahtuneen separatistialueiden läpi kulkevalla öljyputkella, kertoo venäläismedia. Öljyputken kerrotaan kulkevan Venäjältä useisiin osiin itäistä- ja Keski-Eurooppaa.

Druzhban öljyputken väitetystä perjantaisesta räjähdyksestä on kertonut muun muassa uutistoimisto RIA Novosti, jonka mukaan räjähdys tapahtui Venäjän tukemien separatistien hallussa olevassa Luhanskin kaupungissa.

Alueelta sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa näkyy, kuinka tulipallo valaisee öisen taivaan. Kuvien aitoutta ei ole pystytty varmistamaan.

Venäjän valtionmedia kertoi myöhemmin myös toisesta räjähdyksestä alle tunti ensimmäisestä kertomisen jälkeen.

Luhanskin separatisteihin yhdistetyn sosiaalisen median tilin mukaan toinen räjähdys tapahtui kaupungin laitamilla sijaitsevalla bensa-asemalla.

Kummankaan väitetyn räjähdyksen syy ei ole tiedossa. Ainakaan välittömästi ei ollut tiedossa, että kumpikaan räjähdys olisi johtanut henkilövahinkoihin.

Ukrainan kaasun siirtoverkonhaltija Gas TSO kommentoi öljyputkeen liittyvää räjähdysuutisointia Twitterissä. Yrityksen mukaan ”väliaikaisesti miehitettyjen” alueiden läpi ei kuljeteta kaasua eikä näiden alueiden kaasuinfrastruktuuri ole liitettynä yrityksen infraan.

Sodan osapuolia kehotetaan pitäytymään sitoumuksissaan

Tarkkailijat kehottivat sodan osapuolia pitäytymään antamissaan sitoumuksissa ja ryhtyvän kaikkiin toimiin jännitteiden liennyttämiseksi.

Etyj lähetti tarkkailijansa Ukrainaan vuonna 2014 sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa. Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet ukrainalaisjoukkoja vastaan jo kahdeksan vuoden ajan.

Sodan vuoksi on saanut surmansa yli 14 000 ihmistä ja yli 1,5 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Länsimaat ovat viime aikoina varoitelleet toistuvasti Venäjän suunnittelevan uutta hyökkäystä Ukrainaan ja muun muassa Yhdysvallat on arvioinut Venäjän pyrkivän kehittämään valheellisen oikeutuksen uudelle sodalle.

Perjantaina lehdistötilaisuudessa Ukrainan tilannetta kommentoineen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan hän on nyt vakuuttunut siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan.

Bidenin mukaan on perusteltua uskoa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan tulevalla viikolla tai tulevina päivinä, ja kohteena on Ukrainan pääkaupunki Kiova. Bidenin mukaan diplomatia on kuitenkin mahdollista hyökkäykseen asti.

Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet, mutta koonnut yhdysvaltalaisarvioiden mukaan ainakin liki 150 000 sotilasta Ukrainan rajan läheisyyteen.

Britannia ja Yhdysvallat syyttävät Venäjää kyberhyökkäyksestä

Perjantaina sekä Yhdysvallat että Britannia syyttivät Venäjää ukrainalaistoimijoihin aiemmin tällä viikolla kohdistuneesta kyberhyökkäyksestä.

Yhdysvaltain edustaja myönsi, että arvio annettiin varsin nopeasti tapahtuneen jälkeen, mutta painotti samalla asian kiireellisyyttä.

Ukrainan puolustusministeriön ja asevoimien verkkosivut sekä kaksi pankkia joutuivat kyberhyökkäyksen kohteeksi tiistaina. Jo tuolloin kerrottiin, että palvelunestohyökkäys saattoi olla Ukrainan hallinnon mukaan peräisin Venäjältä.

Kyberhyökkäys tapahtui kuukausi sen jälkeen, kun aiempi kyberisku kaatoi hetkellisesti Ukrainan hallituksen tärkeimmät verkkosivustot.