Kannatusmittausten perusteella laitaoikeistolainen Chega-puolue olisi kolmanneksi suosituin.

PSD:n johtaja Rui Rio on sanonut, että maan talouskasvun pitäisi olla vauhdikkaampaa.

Lissabon

Portugalissa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa, joiden tuloksesta odotetaan tiukkaa.

Sosialistisen puolueen Antonio Costan johtaman vähemmistöhallituksen taival päättyi viime vuoden loppupuolella budjettiäänestykseen, jossa se menetti tukensa myös perinteisiltä tukijoilta vasemmistosta. Kannatusmittausten perusteella sosialistinen puolue on jälleen voittamassa vaalit yli 35 prosentin kannatuksella, mutta vaalien alla kannatustaan on kasvattanut keskustaoikeistolainen sosiaalidemokraattinen puolue (PsD). Sen kannatus oli ennen vaaleja liki tasoissa sosialistien kanssa.

Minkään puolueen ei siis odoteta saavan parlamenttiin enemmistöä. Muiden puolueiden ja koalitioiden kannatus jää selvästi alle kymmenen prosentin.

Kyselyjen mukaan laitaoikeistolainen Chega-puolue olisi sijoittumassa vaalien kolmannelle sijalle noin kahdeksan prosentin kannatuksella, mikä tarkoittaisi selvää kannatuksen lisäämistä edellisistä, vuoden 2019 parlamenttivaaleista. Tuolloin se sai reilun prosentin kannatuksella yhden edustajan parlamenttiin.

Äänestyspaikat sulkeutuvat Suomen aikaa iltayhdeksältä. Koronaviruskaranteenissa olevien sallitaan käyvän äänestämässä, mutta heitä on opastettu äänestämään viimeisen aukiolotunnin aikana, jolloin äänestyspaikoilla on hiljaista.

Toiveissa vakaa lähitulevaisuus

Portugali saattaa olla saamassa heikon vähemmistöhallituksen aikana, jolloin se kaipaisi vakautta. Maa pyrkii kohentamaan turismista riippuvaista talouttaan, joka on kärsinyt pahoin koronaviruspandemian vuoksi.

Vaikka sosialistihallituksen jatko on vaakalaudalla, puolue on pärjännyt paremmin kuin sosialistipuolueet esimerkiksi Kreikassa ja Ranskassa, joissa niiden merkitys on hiipunut viime vuosina huomattavasti.

Jos sosialistit saavat suurimman äänisaaliin mutta ei enemmistöä, pääministeri Costan mukaan aikomuksena on hallita yksin ja neuvotella tukea muilta puolueilta kuhunkin lakiin tapauskohtaisesti. Lissabonin yliopiston politiikan tutkimuksen professori Antonio Costa Pinto arvelee, että näin toimivalla hallituksella olisi huonot mahdollisuudet selvitä koko kautta vuoteen 2026 asti.

Chegan roolista eri näkemyksiä

Costan valtakaudella Portugali on hellittänyt tiukkoja säästötoimia mutta pitänyt julkisen talouden menoja kurissa. Työttömyysluvut ovat laskeneet pandemiaa edeltävälle tasolle.

PsD:n johtaja Rui Rio on kuitenkin sanonut, että talouskasvun pitäisi olla vauhdikkaampaa. Puolue on esittänyt yritysverojen leikkaamista kasvun kiihdyttämiseksi.

Rion johtamana PsD on odotusten vastaisesti päihittänyt sosialistit Azoreiden aluevaaleissa vuonna 2020 sekä pääkaupunki Lissabonin pormestarivaalissa viime syyskuussa. Rio on sanonut olevansa valmis koalitiohallitukseen konservatiivisen CDS:n ja liberaalipuolue Liberaalin aloitteen kanssa. Tällainen koalitio tarvitsisi kuitenkin tukea myös Chegalta.

Costa on varoittanut, että PsD:n johtama hallitus olisi Chegan ”panttivanki”. Chega on muun muassa esittänyt seksuaalirikollisten kastrointia. Rion mielestä Costa vain yrittää lietsoa pelkoa, ja hänen mukaansa Chega ei kuuluisi PsD:n hallitukseen.

Iltapäiväneljältä paikallista aikaa äänestysprosentti oli sisäministeriön mukaan yli 45. Edellisissä vaaleissa lukema samaan aikaan oli alle 39 prosenttia.