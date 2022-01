Lukashenka sanoo Valko-Venäjän liittyvän sotaan, jos Venäjän kimppuun hyökätään

Valko-Venäjän johtaja varoitti, että sodassa "menetetään kaikki."

Washington

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka sanoo, että hänen maansa lähtee sotaan, jos sen keskeistä liittolaista Venäjää vastaan hyökätään.

Lukashenka lupasi tänään pitämässään televisioidussa puheessaan myös, että Valko-Venäjä on valmis ottamaan alueelleen "satojatuhansia" Venäjän sotilaita konfliktin sattuessa.

Lukashenka sanoi televisiopuheessaan ensin, että Valko-Venäjä lähtee sotaan, jos sinne hyökätään.

”Toinen tapaus, joka voi johtaa Valko-Venäjän mukaan sotaan, olisi suora hyökkäys liittolaistamme Venäjää vastaan”, Lukashenka sanoi.

”Nousemme puolustamaan maatamme – meidän kotimaatamme”, hän sanoi viitaten Valko-Venäjään.

Lukashenka kuitenkin lisäsi, että tuollaisessa sodassa ei olisi voittajia, vaan "kaikki menetetään".

Venäjä on parin viime kuukauden aikana keskittänyt noin 100 000 sotilasta ja raskasta kalustoa Ukrainan rajojen tuntumaan. Viime viikkoina se on siirtänyt sotilaita myös Valko-Venäjälle, jossa niiden on virallisesti tarkoitus osallistua helmikuussa maiden yhteiseen sotaharjoitukseen. Lännessä on pelätty myös sitä vaihtoehtoa, että Venäjä voisi hyökätä Valko-Venäjältä käsin Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa kohti.

Venäjä on Lukashenkan hallinnon tärkeä tukija. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat virallisesti valtioliitossa, mutta Lukashenka ei kuitenkaan ole perinteisesti ollut täysin Kremlin talutusnuorassa.

Vuoden 2020 vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien ja niitä seuranneiden protestien väkivaltaisen musertamisen jälkeen Lukashenka on ollut kansainvälisesti entistä enemmän eristyksissä ja yhä vahvemmin riippuvainen Venäjän tuesta.