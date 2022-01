New Yorkin oikeuskanslerin mukaan Donald Trump ja hänen kaksi lastaan ovat olleet läheisesti tekemisissä liiketoiminnoissa, joiden talousluvuista on kerrottu harhaanjohtavasti lainanantajille, vakuutusyhtiöille ja verotoimistolle.

Yhdysvaltojen entistä presidenttiä, kiinteistöliiketoimistaan tunnettua Donald Trumpia vaaditaan oikeuden eteen selvittämään yhtiöönsä liittyviä taloudellisia epäselvyyksiä.

New Yorkin syyttäjänvirasto katsoo, että Trumpin perheyhtiö esitti toistuvasti vääristeleviä lukuja omistustensa arvosta saadakseen esimerkiksi lainoja ja vakuutuksia paremmilla ehdoilla sekä verovähennyksiä.

Tieto ilmenee viranomaisen oikeuteen toimittamista asiakirjoista, joissa syytetään Trump Organization -yritysrypästä ”petollisista tai harhaanjohtavista” toimintatavoista.

Oikeuden eteen vaaditaan myös Donald Trumpin jälkikasvua eli Ivanka Trumpia ja Donald Trump Jr:ia. New Yorkin oikeuskansleri Letitia James twiittasi asiakirjojen oikeuteen jättämisen jälkeen, että Trumpit ovat olleet ”läheisesti tekemisissä kyseisissä liiketoimissa”.

Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja uutistoimisto Reuters. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun syyttäjänvirasto on nostanut esiin yhtä yksityiskohtaisia syytöksiä Trumpin liiketoimia vastaan.

Toistaiseksi on epäselvää, tullaanko Trumpeja varsinaisesti syyttämään talousrikoksista. Yritysryppääseen liittyvä tutkinta on kesken ja nyt esitetty vaatimus koskee sitä, että Trumpit halutaan oikeuteen antamaan valaehtoiset lausunnot.

New York Timesin julkaisema asiakirja nostaa esiin, että yhtiö olisi antanut harhaanjohtavia lukuja liittyen kuuteen sen omistamaan kiinteistöön ja Trump-brändiin. Kiinteistöihin kuuluvat muun muassa Skotlannissa ja New Yorkin Westchester Countyssa sijaitsevat golf-klubit, kokonainen rakennus Manhattanilla ja Donald Trumpin oma kattohuoneisto Trump Tower -kiinteistössä.

Asiakirjan mukaan useiden kiinteistöjen arvoa ”paisuteltiin osana jatkuvaa toimintamallia, jonka tavoitteena oli esittää [Donald] Trumpin nettovarallisuus suurempana kuin miltä se olisi muuten vaikuttanut”.

Trumpit olivat oikeuteen välitettyjen asiakirjojen mukaan väittäneet, että Trump Towerin huoneistossa olisi ollut liki 1 900 neliömetriä enemmän tilaa kuin todellisuudessa.

Lisäksi yhtiö oli väittänyt laskuttavansa golf-klubillaan 150 000 dollarin aloitusmaksuja, joita ei koskaan kerätty ja rakennuttaneensa Donald Trumpin omistamalle tontille kartanoita, joita ei todellisuudessa tuossa vaiheessa ollut olemassa.