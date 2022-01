Kazakstanin presidentti: Mielenosoittajien kanssa ei neuvotella, joukot ampuvat varoituksetta

Sisäministeriön mukaan 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni. Presidentin mukaan venäläisjoukot turvaavat strategisia kohteita.

Kazakstanin presidentin mukaan maan levottomuuksien tukahduttamisessa ei ole sijaa keskusteluille.

”Terroristit jatkavat omaisuuden vahingoittamista ja käyttävät aseita siviilejä vastaan. Olen antanut lakia valvoville luvan ampua tappavasti varoituksetta”, sanoi presidentti Kassym-Jomart Tokajev televisiopuheessaan perjantaina.

Tokajevin mukaan ulkomaiden vaatimukset neuvotteluista ovat hölynpölyä. ”Olemme tekemisissä sekä ulkomaisten että kotimaisten aseistettujen ja koulutettujen rosvojen kanssa. Siispä heidät on tuhottava, ja niin tehdään pikaisesti.”

Presidentin mukaan "aseistetut rosvot", jotka muun muassa hyökkäsivät maan entiseen pääkaupunkiin Almatyyn, tullaan tuhoamaan. Tokajevin mukaan kaupunkiin hyökkäsi 20 000 "rosvoa, joilla oli selkeä suunnitelma ja jotka olivat valmiita taisteluun".

Tokajev kiitti myös Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia siitä, että tämä lähetti Kazakstaniin Ivy-maiden kollektiivisen turvallisuusjärjestön CSTO:n joukkoja.

Almatyn keskustasta on perjantainakin kuultu ammuntaa ja siellä on sotilaita sekä aseistettuja joukkoja, kertoi yleisradioyhtiö BBC. Internet- ja matkapuhelinyhteydet maahan ovat edelleen laajalti poikki ja riippumattomia tietoja kriisistä on vaikea saada.

Kymmeniä kuollut

Kazakstanin sisäministeriö kertoi aikaisemmin, että 26 mielenosoittajaa, joita ministeriö kutsuu aseistetuiksi rikollisiksi, on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni. Turvallisuusjoukkoihin kuuluvia on kuollut 18 ja liki 750 on haavoittunut.

Viranomaisten mukaan toista tuhatta ihmistä on haavoittunut yhteenotoissa: heistä liki 400 on joutunut sairaalaan ja yli 60 tehohoitoon.

Presidentti väitti jo aikaisemmin perjantaina aamulla tiedotteessa, että maahan on saatu pääosin palautettua perustuslain mukainen järjestys.

”Laillisuutta valvovat joukot tekevät kovaa työtä. Perustuslaillinen järjestys on saatu pääosin palautettua kaikille alueille”, presidentin lausunnossa sanottiin.

Seitsemisenkymmentä tiesulkua on pystytetty ympäri maata. ”Paikallisviranomaiset tarkkailevat tilannetta, mutta terroristit käyttävät yhä aseita ja vahingoittavat siviiliomaisuutta. Siksi terrorismin vastainen operaatio jatkuu, kunnes militantit on saatu täysin tuhottua.”

Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev kommentoi maan tilannetta perjantaina 7. tammikuuta.

Viipyvät "rajoitetun ajan"

Tokajevin mukaan CSTO:n joukot viipyvät maassa vain niin kauan kuin tarve vaatii.

”Tämä joukko viipyy maassa rajoitetun ajan, ja sen tehtävänä on suojella ja varmistaa strategisten kohteiden turvallisuutta”, presidentti ilmoitti lausunnossaan.

Presidentin mukaan myös muihin toimiin maan vakauttamiseksi on ryhdytty, mutta niitä ei lausunnossa yksilöity tarkemmin. CSTO kertoi jo torstaina lähettäneensä maahan sotilasapua. Uutistoimisto Tassin mukaan sotilaat ovat "rauhanturvaajia".

Yhdysvallat on varoittanut Kazakstaniin saapuneita venäläisjoukkoja ottamasta valvontaan Kazakstanin instituutioita.

Maan levottomuudet alkoivat Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Nestekaasua käytetään Kazakstanissa laajasti autojen polttoaineena.

Torstaina maan hallinto yritti tasapainottaa tilannetta väliaikaisin myönnytyksin. Hallinto kertoi, että Kazakstan asettaa hintarajat muun muassa nestekaasulle ja bensiinille kuuden kuukauden ajaksi.

Lisäksi hallinto on kieltänyt väliaikaisesti ainakin joidenkin ruokatarvikkeiden viennin tasapainottaakseen sosiaalisesti merkittävien ruokatuotteiden hintoja. Vientikielto koskee muun muassa naudanlihaa ja perunoita.

Päivitetty 7.1.2022 kello 13.46: Juttua päivitetty kauttaaltaan tuoreilla tiedoilla.