Yhdysvallat kertoi perjantaina luopuvansa omikronmuunnoksen vuoksi asetetuista eteläisen Afrikan maiden matkustuskielloista.

Koronapandemia ja sitä kiihdyttänyt omikronmuunnos on sekoittanut joulun ajan suunnitelmia monissa maailman maissa.

The New York Times -lehden mukaan ainakin 2 000 lentoa on jouduttu perumaan maailmanlaajuisesti, niistä suuri osa Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Esimerkiksi amerikkalainen United Airlines -lentoyhtiö kertoi peruneensa 150 lentoa jouluaattona ja ainakin 44 lentoa joulupäivänä, koska yhtiöllä on vaikeuksia saada riittävästi henkilökuntaa kentille ja koneisiin monien tartuntatapauksien vuoksi.

Lentomatkustajat tekivät lähtöselvitystä Orlandon lentoasemalla aatonaattona torstaina.

Samaa selitystä lentojen peruuttamiselle käytti australialainen halpalentoyhtiö Jetstar. Yhtiön mukaan monet työntekijät ovat joutuneet karanteeniin, koska heidän pelätään altistuneen koronatartunnalle, CNN-kanava kertoo.

Sydneyn lentokentällä on jouluaattona peruttu ainakin 80 kotimaista lentoa 500:sta.

Uutistoimisto Reuters kertoi jouluaattona Australian koronatilanteesta otsikolla: ”Australia lyhentää tehosterokotteiden odotusaikaa samalla kun omikronräjähdys muutti lomat kaaokseksi.”

Viranomaiset ovat lyhentämässä tehosterokotteen saamista aiemmasta kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen edellisen rokotuksen saamisesta laskien, Australian terveysministeriö tiedotti perjantaina.

Australiassa kirjattiin perjantaina noin 9 100 uutta tartuntaa, joka rikkoi vuorokauden ikäisen edellisen ennätyksen (8 200 tartuntaa).

Joulumatkailun kaoottisesta tilanteesta huolimatta Yhdysvaltojen hallinto tiedotti perjantaina maan aikovan luopua eteläisen Afrikan maita koskevista matkustuskielloista.

Kahdeksasta Afrikan maasta, joihin kuuluvat muun muassa Etelä-Afrikka, Mosambik ja Zimbabwe, tapahtuvaa matkustamista Yhdysvaltoihin rajoitettiin marraskuun lopulla omikronmuunnoksen leviämisen estämiseksi.

Maahantuloa näistä maista vapautetaan 31. joulukuuta alkaen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kasvomaskein suojautuneita ihmisiä Kreikan kansalliskirjaston portailla torstaina Ateenassa.

Nopeasti pahentunut tartuntatilanne on heijastunut arvaamattomuutena ja uusina rajoitustoimina myös Euroopassa. Politico-sivuston mukaan Espanjan, Italian ja Kreikan hallitukset ilmoittivat torstaina, että maskipakko otetaan käyttöön myös ulkotiloissa.

Espanjassa kaikkien yli kuusivuotiaiden on pidettävä maskia ulkona. Maskia ei tarvitse kuitenkaan käyttää urheiluharrastuksissa tai jos henkilö on yksin tai kotitaloutensa jäsenten kanssa vuorilla tai rannalla, Politico kertoo.

Kreikassa pitää jouluaatosta alkaen käyttää ”tuplamaskeja” eli kahta päällekkäistä tavallista kasvomaskia tai yhtä tehokkaampaa FFP2-hengityssuojainta julkisessa liikenteessä ja supermarketeissa.

Kreikan hallitus määräsi myös, että kaikki jouluun ja uuteenvuoteen liittyvät julkiset juhlat on kielletty. Ulkomaisia turisteja ”kehotetaan voimakkaasti” tekemään PCR-koronatesti muutama päivä maahan saapumisen jälkeen. Myös ennen maahan saapumista on oltava negatiivinen testitulos, vaikka turistilla olisi rokotustodistus.

Nikolai Lilkov odotti koronarokotuksia haluavia ihmisiä Kansallisen kulttuuripalatsin metroaseman rokotuspisteellä Bulgarian pää­kaupungissa Sofiassa syyskuussa.

Bulgarian hallitus puolestaan ilmoitti torstaina, että 65 vuotta täyttäneille kansalaisille aletaan maksaa noin 40 euroa, jos he ottavat koronarokotteen, The Sofia Globe -lehti kertoo. Bulgariassa vasta 27 prosenttia koko kansasta on saanut täyden rokotussarjan, kun vastaava lukema on EU- ja Eta-maissa 68 prosenttia, Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tilastot näyttävät.

”Ihmiset luulevat, että rokotteisiin pannaan myrkkyä, mikrosiruja ja kaikkea paskaa. Että Bill Gates haluaa laittaa sirun käsivarteesi, jotta hän voisi seurata, missä liikut. Se on hulluutta, silkkaa hulluutta”, totesi HS:n syyskuussa haastattelema rokotuspisteen virkailija Nikolai Lilkov bulgarialaisista, jotka ovat koronapandemian aikana olleet Euroopan rokotevastaisin kansa.

Sulkutilaan määrätyssä Xianin kaupungissa Kiinassa oli hiljaista torstaina.

Kiinassa joulu on melko marginaalinen tapahtuma, mutta myös siellä viranomaiset käyvät kovilla kierroksilla uusien koronatartuntojen vuoksi. Runsaan kahdeksan miljoonan asukkaan Xianin kaupunki määrättiin tiukkaan sulkutilaan torstaista alkaen kaupungissa kirjattujen runsaan sadan tartunnan vuoksi.

Sulkutilan on uutisoitu koskevan noin kolmeatoista miljoonaa ihmistä Xianin alueella. Viranomaismääräysten mukaan vain yksi ihminen kustakin kotitaloudesta voi käydä ulkona ostoksilla joka toinen päivä. Poikkeuksia sallitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien ammattien harjoittajille, uutistoimisto Reuters kertoo.

Helmikuun talviolympialaisiin valmistautuva Kiina ilmoitti perjantaina 87 uudesta vahvistetusta koronatartunnasta. Torstaina tapauksia ilmoitettiin tasan sata.

Nollan tartunnan politiikkaa tavoittelevassa Kiinassa virallisesti ilmoitettuja tartuntoja on pandemian alusta lähtien ollut noin 100 000 ja kuolemia on kirjattu runsaat 4 600:aa.