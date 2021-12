Östermalmin kauppahalli Tukholmassa on kaupungin hienoin ja suurin. Pandemian aikana hallissa nähtiin kaupan voimakasta kasvua. Joulu on kauppiaille vuoden tärkein aika, ja muutokset tilauksissa kertovat ruotsalaisen joulukulttuurin kehityksestä.

Tukholma

Vuoden kiireisin hetki on ovella.

Tukholman Östermalmin kauppahallille joulusesonki on vuoden tuottoisinta aikaa. Kaupungin suurin kauppahalli on hiljattain remontoitu, ja joulukuussa halli on pyntätty joulukoristein.

Asiakkaiden joulutilauksien vyöry hallin putiikkeihin käynnistyi heti joulukuun alussa, mutta kiireisimmät päivät hallissa ovat joulukuun 22. ja 23. päivä.

”Ne ovat vuoden suurimpia päiviä. Monet haluavat ostaa sillinsä 23. päivänä”, sanoo Anders Malmberg. Hän pyörittää hallissa toimivaa lihakauppa Husmans Deliä ja kalakauppa Lisa Elmqvistiä, jolla on hallissa myös ravintola.

Vuonna 1888 avatun Östermalmin kauppahallin sisäänkäynti. Halli remontoitiin täysin vuosina 2016–2020. Esiin restauroitiin muun muassa alkuperäiset seinämaalaukset.

Anders Malmberg esittelee kalakaupan antimia.

Vaikka pandemia on runnellut Ruotsinkin taloutta rankasti, monet Östermalmin hallin liikkeet ovat kertoneet kaupan kasvusta.

Iltapäivälehti Expressen raportoi vuosi sitten jouluna, että jotkut asiakkaat ostavat hallista tavaraa jopa 40 000 kruunulla (4 000 euroa) joka kuukausi.

Östermalm onkin Tukholman varakkainta seutua. Pandemia-ajan kasvusta ovat päässeet osalliseksi myös Anders Malmbergin kaupat.

”Meillä on kaksi jalkaa: ravintolat ja kaupat. Ravintoloilla ei ole mennyt pandemian aikaan hyvin, mutta kaupoissa olemme nähneet kasvua. Kasvu johtui siitä, että asiakkaat eivät ole matkustaneet ja käyneet ravintoloissa entiseen tapaan”, hän sanoo.

Ruotsalaisessa joulupöydässä perinteiset herkut ovat suosituimpia, mutta tarjolla on myös uudempia vaihtoehtoja.

Joulukuun alussa koronaviruksen uusi omikronvariantti ei ollut tiettävästi vielä kovin laajalle levinnyt, mutta joulun lähestyessä omikron on päässyt irti ja myös Ruotsi on kertonut uusista rajoituksista.

Huolena on ollut, tuleeko tästä joulusta samanlainen rajoitettu joulu kuin viime vuonna, jolloin hallitus suositteli viettämään joulua vain pienessä piirissä. Ruotsissakin on tapana kokoontua jouluna suurella joukolla joulupöydän, julbordin, ääreen.

Tänä jouluna rajoitukset eivät kuitenkaan ole yhtä tiukkoja. Hallitus toivoo, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuisi korkeintaan 50 ihmistä.

”Viime vuonna oli pienempiä joulupöytiä, mutta tästä joulusta on tulossa isompi, meille valtavan hyvä. Sen huomaa tilauksista: jos viime jouluna tilattiin kahdeksan lohisiivua, nyt tilataan kaksikymmentä siivua”, Malmberg sanoo.

Suosituimmat jouluruoat Tukholmassa ovat Malmbergin tilausten mukaan joulukinkku, prinssinakit, lihapullat, lohet ja sillit, joita on jopa kolmeakymmentä sorttia.

”Ja sitten kaikki tilpehöörit, punakaali, brunkål-salaatti, sylttyjä. Paljon kaikkea”, hän listaa.

Nelisen vuotta Husmans Delissä työskennellyt Lucas Öfors nauttii joulukaupasta, vaikka päivät ovat kiireisiä ja venyvät usein pitkiksi. ”Ihmiset ovat jouluisin yleensä hyvällä mielellä.”

Pandemian aikana kotiinkuljetusten ja noutotilausten määrä on kasvanut. Monet liikkeet ovat pystyttäneet kojuja myös hallin ulkopuolelle, mistä tilatut tuotteet on voinut noutaa turvallisesti.

Malmbergille tämä joulu on jo seitsemästoista hallissa. Vuosien aikana hän on nähnyt ruotsalaisen jouluruokakulttuurin muutoksen.

”Joulukinkku on yhä suuri hitti, mutta ihmiset ovat nykyään tiedostavampia. Koko kinkun sijaan ostetaan ehkä vain siivuja. Ja kun lihaa ostetaan, halutaan yhä parempaa. Ihmiset ovat ylipäätään tiedostavampia ruokailu­tottumuksissaan kuin 10–15 vuotta sitten.”

Ja vaikka joulupöydän antimien määrä näyttää tänä vuonna kasvavan verrattuna viime vuoteen, ruotsalaiset eivät enää osta liikaa ruokaa kuten joskus ennen.

”Ylimääräistä ei haluta ostaa, koska ruokaa ei haluta heittää pois. Aiemmin joulupöytään haluttiin kaikki. Siellä oli ruokia, joiden piti vain olla siellä, vaikka kukaan ei niitä söisi.”

Maria Faal Tiikkaja nauttii jouluna työskentelystä. Melandersilla hän on työskennellyt vuodesta 2013 ja siirtyi hiljattain hallin toimipisteeseen.

Maria Faal Tiikkaja asettelee sillejä paikalleen Melandersin tiskillä, joka sijaitsee hallin toisella puolella. Faal Tiikkaja on työskennellyt hallissa muutaman kuukauden, joten edessä on ensimmäinen joulu Östermalmin hallissa.

”Täällä on ihanaa, mysigt!” hän sanoo.

Melandersin ravintolapäällikkö Daniel Pramberg kertoo, että joulu on myös heille vuoden tärkein aika.

”On kova kiire ja hullu meininki. Teemme kaiken itse. Silli ja lohi ovat suurimmat myyntiartikkelimme jouluna. Toki tärkeitä ovat myös pääsiäinen ja juhannus, ja Ruotsissa syödään käytännössä samoja ruokia kaikkina juhlina. Joulu on kuitenkin tilausten suhteen suurin.”

Prambergin mukaan tavallinen tilaus jouluna voi olla seuraavanlainen: joulukinkkua, 30 siivua lohta, 40 prinssinakkia ja 40 lihapullaa.

”Monet ostavat toki valmiin joulupakettimme.”

Paketissa on muun muassa sillejä, lohia, sinappia, kinkkua, janssoninkiusausta ja skagenröraa.

Daniel Pramberg kertoo, että pandemian aikana kauppojen tilaukset alkoivat kasvaa mutta ravintoloiden menekki heikkeni. ”Sen minkä ravintoloilla hävisimme, voitimme kaupoilla.”

Faal Tiikkaja jatkaa sillien asettelua paikalleen ja vetää hihansa ylös.

Oikeasta kädestä paljastuu tatuointi, joka esittää Suomen karttaa. Tampereen kohdalla on musta piste. Sitten hän vetää ylös vasemman hihansa ja paljastaa kavalkadin Muumihahmoja.

Mistä on kyse?

Paljastuu, että koko elämänsä Tukholmassa asunut Faal Tiikkaja on puoliksi suomalainen. Suomi ja suomen kieli ovat tärkeitä, mitä hän havainnollistaa vaihtamalla kielen ruotsista täydelliseksi suomeksi.

”Pojalleni puhun suomea. Tapaamme käydä Suomessa neljä kertaa vuodessa tapaamassa isoäitiä. Pandemian aikaan se ei ole valitettavasti onnistunut”, hän sanoo.

Jan Wiklund on hiljattain siirtynyt pyörittämään vuonna 1926 perustettua Betsy Sandberg Choklad & Glass -kauppaa. Hän pitelee kädessään suosittua joulupöydän herkkua, marsipaanipossua.

Aatonaatto on vuoden kiireisin päivä myös suklaa- ja jäätelöpuotia pitävälle Jan Wiklundille.

”Aattona halli on suljettu, mutta aatonaatto on meidän suurin päivämme. Silloin täällä on kaaos, ihan liikaa väkeä näihin aikoihin.”

Suklaa- ja jäätelöpuodin myynti on pysynyt hyvänä koko pandemian ajan. Pandemiavuosi oli itse asiassa tavallista vuotta parempi, Wiklund kertoo.

”Ruotsilla on ollut vähän erilainen politiikka kuin teillä. Vähemmän rajoituksia. Mikä sitten on oikein, mikä väärin, sitä on vaikea sanoa.”

Wiklundin kauppa tekee korkealuokkaisia konvehteja ja jäätelöitä, jotka valmistetaan käsin kaupan tehtaanmyymälässä Lidingössä Tukholman kaupungin ulkopuolella. Jouluna kaupaksi käyvät etenkin konvehtivalikoimat, joita antavat lahjaksi sekä yksityishenkilöt että varsinkin yritykset työntekijöilleen.

Ruotsissa on arvioitu, että tänä jouluna ruotsalaiset ostavat joululahjoja 21 miljardin kruunun arvosta (210 miljoonaa euroa), kertovat kaupan alan työnantajajärjestön Svensk Handelin tiedot.

Se tarkoittaa runsaan 300 euron lahjabudjettia henkeä kohti. Luku on samaa luokkaa kuin viime vuonna, mikä tarkoittaa järjestön mukaan, että kuluttajat ovat vielä suhteellisen varovaisia.

Suomen tilastokeskuksen mukaan suomalaisten lahjabudjetti on suurin piirtein samaa luokkaa.

Pian selviää, millaisella innolla tukholmalaiset rynnivät aatonaattona kauppahalliin vai hyydyttääkö omikronin pelko shoppailu­innon. Putiikkien pitäjät näyttävät olevan valmiita molempiin lopputuloksiin.