Tutkimuksen mukaan noin 10-senttisellä maan alla oleskelevalla eliöllä on 1 306 jalkaa.

Australiassa tutkijat ovat löytäneet ensimmäistä kertaa eliön, jolla on yli tuhat jalkaa, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja National Geographic.

Selkärangaton eliö löydettiin noin 60 metrin syvyydestä maan pinnan alta australialaisella kaivosalueella.

Se sai latinankieliseksi nimekseen eumillipes persephone kreikkalaisen mytologian alamaailman jumalan Persephonen mukaan. Kreikankielinen eu-etuliite tarkoittaa todellista. Latinan milli ja pes -sanat taas suomentuvat tuhanneksi jalaksi.

Tuhatjalkaisen nauhamainen keho on mitaltaan noin 10 senttimetriä ja paksuudeltaan vain alle millimetrin. Siltä on löydetty enimmillään yhteensä 1 306 jalkaa. Sen keho on väritön ja sillä ei ole näkökykyä, mikä on tyypillistä koko elämänkaarensa maanpinnan alla eläville eliöille. Tuhatjalkaisen pää on kartionmuotoinen, mikä auttaa sitä etenemään maa-aineksessa.

Niveljalkaisiin eliöihin kuuluvat tuhatjalkaiset eivät tähän mennessä ole olleet nimensä veroisia. Aiempi ennätys tunnetun eliölajin jalkojen lukumäärässä oli 750. Ennätystä piti hallussaan Yhdysvaltain Kaliforniassa elävä noin kolmen senttimetrin mittainen tuhatjalkainen.