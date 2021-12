13-metrinen pukki on tunnettu siitä, että se on usein tuhottu pian kasaamisensa jälkeen.

Ruotsin Gävlessä kaupungin keskustaan vuosittain pystytettävä valtava olkipukki paloi maan tasalle perjantain vastaisena yönä, kertovat muun muassa Aftonbladet ja SVT.

Gävlen olkipukki vuonna 2015.

13 metriä korkea pukki on tunnettu siitä, että se on usein tuhottu pian kasaamisensa jälkeen. Useimmiten tuhoutumisen syynä on ollut tuhopoltto.

Nyt vuodesta 1966 saakka Gävlen torille pystytetty pukki on kuitenkin saanut olla rauhassa poikkeuksellisen pitkään, jopa viiden vuoden ajan.

Aftonbladetin mukaan poliisi ja pelastuslaitos saivat kello 3.37 ilmoituksen, että maailmankuulu olkipukki on sytytetty palamaan.

”Tilanne on pitkälti ohi sillä sekunnilla kun hälytys on annettu. Olki palaa kuin tähtisädetikku, tuli etenee niin helkkarin nopeasti”, sanoo pelastuslaitoksen johtaja Thomas Fahlstedt Aftobladetille.

Kun sammutustyöntekijät vihdoin pääsivät pukin luokse, ei mitään ollut enää tehtävissä. Jäljellä oli ainoastaan pukin tumma tukiranka ja pieniä liekkejä.

Silminnäkijöiden mukaan tulipalon sytyttyä tapahtumapaikalta oli poistunut tummiin vaatteisiin sonnustautunut pitkä urheilullisen näköinen mieshenkilö.

Poliisin mukaan mies oli sanonut paikalta poistuessaan tapahtuman silminnäkijälle, ettei hänellä ole sytytintä mukanaan.

Keski-Ruotsin poliisi tiedotti perjantaina, että olkipukin polttamisesta epäiltynä on otettu kiinni 40-vuotias mies. Epäillyn kädet olivat poliisin mukaan pidätettäessä nokiset.

Gävlen olkipukki oli saanut olla rauhassa poikkeuksellisen pitkään ennen perjantain murheellisia tapahtumia. Pukki oli rikkonut viime viikonloppuna ennätyksen, kun se oli ollut yli viisi vuotta palamatta.

Edellisen kerran pukki tuhottiin vuonna 2016. Pukki täytti tuolloin 50 vuotta, minkä kunniaksi sille oli järjestetty suuret syntymäpäiväjuhlat. Vain tunteja juhlan jälkeen joku kävi tuikkaamassa vuohen ilmiliekkeihin.