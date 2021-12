Kaksi rahtilaivaa törmäsi Itämerellä: tapauksessa epäillään ruorijuopumusta – kaksi ihmistä yhä kateissa

Aamuyöllä tapahtuneen törmäysonnettomuuden syy ei ole edelleenkään selvillä, mutta brittialuksen kerrotaan ajaneen kovaa vauhtia.

Kaksi rahtialusta, tanskalainen Karin Hoej ja brittiläinen Scot Carrier, törmäsivät Itämerellä aamuyöllä. Tanskalaiselta alukselta oli turman jälkeen kateissa kaksi ihmistä.

Törmäyksestä on aloitettu tutkinta mahdollisesta törkeästä huolimattomuudesta meriliikenteessä. Ruotsin rannikkovartiosto ilmoitti maanantai-iltapäivällä, että asiassa on syytä epäillä myös muita rikoksia, mukaan lukien vesiliikenne- eli ruorijuopumusta. Tapauksen vuoksi useita ihmisiä on otettu poliisin säilöön.

Kahta kadoksissa ollutta ihmistä ei enää etsitä. Muun muassa Ruotsin merenkulkulaitos kertoo SVT:lle, että etsinnät merellä keskeytetään. Kaatunutta tanskalaisalusta on määrä tutkia tarkemmin esimerkiksi sukeltajien voimin, kun se on saatu siirrettyä lähemmäksi satamaa. Myös Tanskan puolustusvoimat ilmoittivat etsintöjen lopettamisesta merellä.

Heitä on etsitty aamuyöstä saakka. Noin kahdeltatoista Suomen aikaa pelastus- ja etsintätoimia johtava Bengt Blomqvist kuitenkin kertoi SVT:lle, että ruotsalaiset pelastusalukset palaavat Ystadin satamaan.

”Meidän aluksemme ovat matkalla takaisin Ystadiin. Tanskalaisalusta siirretään Ruotsin rannikkoa päin, jotta se olisi poissa muiden alusten tieltä”, Blomqvist kertoi.

Blomqvist sanoi sekä SVT:lle että Expressenille, ettei kadonneita ole järkeä enää etsiä vedestä, sillä hänen mukaansa kukaan ei pystyisi selviämään niin pitkään elossa kylmässä merivedessä.

Vuotaa öljyä

Aiemmin muun muassa ruotsalaiskanava TV4 kertoi, että alus olisi alkanut vuotaa öljyä.

SVT:n haastattelema Ruotsin merivartioston tiedottaja Valdemar Lindekrantz taas kertoo, ettei hänellä ole tietoa mahdollisesta öljyvuodosta.

”Alus siirretään ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vuoksi. Tarkoitus on saada hallinta tilanteesta ja estää laivan uppoaminen”, hän sanoi kanavalle.

Ruotsin merenkulkulaitoksen oikeuspäällikkö Carl-Johan Linden mukaan kaatuneessa aluksessa ei ollut lastia, kuten kemikaaleja.

Tutkitaan merenkulun vaarantamisena

Tanskalainen ja brittiläinen rahtilaiva törmäsivät toisiinsa Itämerellä Ruotsin etelärannikolla sijaitsevan Ystadin ja tanskalaisen Bornholmin saaren välillä aamuyöllä.

Tanskalaisalus kääntyi ylösalaisin törmäyksen johdosta.

Törmäys tapahtui medioiden mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä noin kello 3.30 Ruotsin aikaa. Toinen laivoista on ruotsalaismedioiden mukaan Tanskan lipun alla purjehtiva, 55 metriä pitkä Karin Hoej. Toinen on Britannian lipun alla purjehtiva Scot Carrier. Se on 90 metriä pitkä.

Onnettomuuden syy ei ole tiedossa, mutta Ruotsin viranomaisten mukaan asiasta avataan tutkinta. Asiaa tutkitaan muun muassa merenkulun vaarantamisena.

Ruotsalaisia pelastusviranomaisia edustavan Johan Nilssonin mukaan on selvää, että isompi, 90 metriä pitkä brittialus törmäsi 55 metriä pitkään pienempään tanskalaisalukseen. Hän totesi Aftonbladetille, että brittialus on ajanut kovaa vauhtia.

”Suurempi alus törmäsi pienempään, joka kääntyi ylösalaisin välittömästi”, hän sanoi.

Dagens Nyheterin mukaan britannialaisen aluksen miehistön on raportoitu olevan kunnossa ja auttaneen kahden kadonneen etsinnöissä.

Sääolosuhteet merellä ovat varsin kylmät, sillä merivesi on noin neliasteista. Paikalla on kylmää ja pimeää, mutta ei kuitenkaan erityisen tuulista.

Onnettomuuden syystä ei tietoa

Kaatunut alus on tanskalainen ja se oli matkalla Södertäljestä Tanskaan Nykøbing Falsteriin. Tanskalaisaluksessa ei ollut lastia. Brittiläinen alus oli matkalla Latvian Salatsista Skotlannin Montroseen.

Scot Carrier on rakennettu vuonna 2018, tanskalaisalus vuonna 1977. Scot Carrierin omistaa brittiläinen merenkulkuun erikoistunut yritys Scotline Ltd, tanskalaisaluksen puolestaan Rederiet Höj -tanskalaisyritys.

Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa. Ruotsin ilmatieteen laitoksen SMHI:n meteorologi Therese Fougman arvioi uutistoimisto TT:lle, että onnettomuuspaikalla on voinut olla huono näkyvyys esimerkiksi sumun takia.