Vetoomustuomioistuimen linjaus on entiselle presidentille jo toinen tappio.

Liittovaltion vetoomustuomioistuin hylkäsi torstaina Yhdysvaltain entisen presidentin yrityksen estää asiakirjojen julkaisua. Kuva on otettu 24. marraskuuta 2020, kun Trump toimi vielä presidenttinä.

STT

Liittovaltion vetoomustuomioistuin tyrmäsi torstaina Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin yrityksen estää Capitolin mellakkaan liittyvien asiakirjojen julkaisu.

Vetoomustuomioistuimen linjaus on Trumpille jo toinen tappio. Linja tammikuun 6. päivä tapahtuneeseen mellakkaan on sama kuin alemman oikeusasteen päätös viime kuussa.

Marraskuun alussa liittovaltion piirituomioistuimen eli alioikeuden tuomari päätti, että Trumpin tulisi luovuttaa tutkintakomitealle sen vaatima, satojen sivujen materiaali. Myös vetoomustuomioistuimen mukaan Yhdysvaltain edustajainhuoneen asettamalla tutkintakomitealla on oikeus saada haluamansa dokumentit. Trump puolestaan vetoaa etuoikeuteensa entisenä presidenttinä pitää asiakirjat ja puhelutiedot salassa.

Vetoomustuomioistuimen torstainen päätös mukaili alemman oikeusasteen päätöstä, jonka mukaan istuvan presidentin Joe Bidenin toimeenpanovalta ylittää entisen presidentin vaatimukset.

”Tässä tapauksessa presidentti Biden on havainnut kongressin osoittaneen, että tarve juuri näille asiakirjoille on pakottava ja että niiden paljastaminen on kansakunnan edun mukaista”, tuomioistuin linjasi.

Edessä korkein oikeus

Ylioikeuden päätös ei kuitenkaan tarkoita, että asiakirjat pitäisi luovuttaa välittömästi. Trumpin asianajajilla on kaksi viikkoa aikaa viedä valituspäätös Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

Perustuen Trumpin lakitiimin aiempiin kommentteihin, on varsin todennäköistä, että ex-presidentin asianajajat vievät taistelun korkeimpaan oikeuteen ja pyytävät oikeutta jäädyttämään oikeustaistelun kohteena olevat dokumentit harkinnan ajaksi.

Trumpin tiedottaja Liz Harrington tviittasi torstaina, että huolimatta tuoreesta päätöksestä, jutun oli aina määrä päätyä korkeimpaan oikeuteen.

”Presidentti Trumpin velvollisuus puolustaa perustuslakia ja presidentin kansliaa jatkuu ja hän tulee taistelemaan jokaisen amerikkalaisen ja jokaisen tulevan hallinnon puolesta”, Harrington muotoili.

Satoja sivuja kansallisarkistossa

Loppiaisena vielä vallassa olleen presidentti Trumpin kannattajat hyökkäsivät Washingtonin Capitol-kukkulalla sijaitsevaan kongressirakennukseen, kun edustajainhuone ja senaatti olivat kokoontuneet vahvistamaan Joe Bidenin vaalivoittoa. Viisi ihmistä kuoli mellakoinnin aikana.

Trumpia syytetään hyökkäyksen lietsomisesta.

Entinen presidentti on yrittänyt oikeusteitse estää satojen sivujen mittaisen, Yhdysvaltain kansallisarkistossa säilytettävän materiaalin luovuttamisen tutkintakomitealle. Hänen mukaansa tuolloin vallassa olleena presidenttinä hänellä on oikeus päättää siitä, luovutetaanko dokumentit. Vastapuoli näkee, että dokumenteista voisi mahdollisesti löytyä mellakkaan liittyvää tietoa.

Komitean varapuheenjohtajan Liz Chenneyn mukaan tutkinnassa on kuultu liki 300:aa todistajaa. Myös torstaina kuultiin neljää todistajaa, heidän joukossaan Trumpin kannattajiin lukeutuva puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö Kashyap Patel.

Aiemmin on kerrottu, että todistamaan on kutsuttu myös Valkoisen talon entinen apulaiskansliapäällikkö Dan Scavino, Trumpin entinen päästrategi Steve Bannon ja Valkoisen talon entinen kansliapäällikkö Mark Meadows.

Bannon ei kuitenkaan ole suostunut todistamaan tutkinnassa, mikä johti syytteeseen kongressin halventamisesta.

Vielä viikko sitten Meadows oli suostuvainen tutkintakomitean kuulemiseen. Alkuviikosta hän kuitenkin yllättäen kieltäytyi todistamasta tutkinnassa. Bannonin tavoin myös Meadows voi saada syytteen kongressin halventamisesta.

Meadows vastasi omilla oikeustoimillaan haastaen keskiviikkona oikeuteen tutkintakomitean sekä kongressin edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin.