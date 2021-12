Sao Paulo

Brasilialainen jalkapallolegenda Pele odottaa kotiutuvansa piakkoin sairaalahoidosta. Paksusuolen syöpää sairastava Pele vietiin torstaina Sao Paulossa Albert Einstein -sairaalaan kemoterapiahoitoja varten, ja hän uskoo pääsevänsä kotiin ”muutamassa päivässä”.

”Olen saanut sairauteni hoitoon kuuluvia kemoterapiahoitoja, joista viimeiset saan tänään”, 81-vuotias mestaripelaaja kertoi Instagramissa.

”Haluan jakaa tämän kanssanne”, koska jokainen pieni voitto on juhlimisen arvoinen.

Pele leikattiin syyskuussa. Sen jälkeen hän on ollut kemoterapian lomassa kotihoidossa.

Pele eli oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento on jalkapallon ainoa nelinkertainen maailmanmestari. Hänen terveytensä on heikentynyt viime vuosina, eikä häntä ole juuri nähty julkisuudessa.