Koronaviruksen omikronmuunnosta on nyt havaittu neljässä osavaltiossa Yhdysvalloissa. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa omikronmuunnosta on havaittua viidellä ihmisellä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin suunnitelma koronatalven varalle sisälsi muun muassa tiukennuksia Yhdysvaltoihin matkustamiseen liittyen. Maanantaista lähtien maan ulkopuolelta Yhdysvaltoihin lentävien matkustajien maahanpääsyn ehtona on päivän sisällä ennen matkan alkamista saatu negatiivinen koronatestitulos. Testitulos vaaditaan kaikilta matkustajilta rokotestatuksesta riippumatta.

Maailman terveysjärjestö (WHO) määritteli maanantaina omikronin huolestuttavaksi muunnokseksi. Järjestön mukaan seuraukset voivat olla vakavat, jos omikron aiheuttaa uuden tartunta-aallon.

Yhdysvalloissa on viimeisten viikkojen aikana raportoitu yli 80 000 tartuntaa päivässä, The New York Times kirjoittaa. Lehden oman tietokannan mukaan kuusi kuukautta sitten tartuntoja raportoitiin noin 12 000 päivässä.

Presidentti Bidenin pian vuoden kestänyttä presidenttikautta on hallinnut koronaviruksesta selviytyminen ja sen hoito.

Torstaina suunnitelmansa koronatalven varalle julkistanut presidentti pysyi yhä samalla rauhallisella linjalla kuin alkuviikosta. Tuolloin viesti oli, ettei koronaviruksen omikronmuunnos anna aihetta paniikkiin eikä Bidenin näköpiirissä ollut tiukempia koronasulkuja tai matkustusrajoituksia.

Asiantuntijat ennustavat, että talvi nostaa koronavirustartuntojen määrän kasvuun Yhdysvalloissa riippumatta siitä, miten omikronmuunnos leviää.

”Meidän on oltava valmiina”, Yhdysvaltain terveysvirastossa Marylandissa pitämässään puheessa Biden sanoi torstaina.

”Tiedän, että covid-19 on jakanut tätä maata rajusti ja siitä on tullut poliittinen asia, mikä on surullista. Talvea kohti siirtyessämme voimme toivottavasti pitää yhtä”, presidentti sanoi.

Tähän asti Bidenin koronasuunnitelma on keskittynyt pitkälti rokottamisen tärkeyden korostamiseen. Tätä viestiä presidentti korosti myös Marylandissa pitämässään puheessa.

Torstaina julkistettu suunnitelma sisältää muun muassa satojen rokotepisteiden avaamisen, mutta panostaa aiempaa enemmän myös testaamiseen. Jotta koronavirustartunnat saataisiin pidettyä kurissa ja omikronmuunnossa hallinnassa, presidentin tavoitteena on, että jokaisella amerikkalaisella olisi mahdollisuus ilmaisiin kotona tehtäviin koronatesteihin.

Hillitäkseen koronavirustartuntojen ripeää kasvua Biden kertoi laajentavansa rokotteiden ja tehosteannosten saatavuutta.

Valkoisen talon torstaina julkaiseman työlistan kärjessä on tehosterokotteiden saaminen kaikille niille sadalle miljoonalle aikuiselle, jotka eivät toistaiseksi ole ottaneet tehostetta. Tavoite on linjassa maan tartuntatautiviraston CDC:n tämänviikkoisen ohjeistuksen kanssa, jonka mukaan kaikkien aikuisten tulisi ottaa tehoste. Tähän mennessä tehosteen on ottanut 41 miljoonaa amerikkalaista.

Tavoitteeseen pyritään tehostamalla rokotteiden saatavuutta muun muassa apteekeista.

Liittovaltion työntekijät ovat voineet jo aiemmin käydä rokottautumassa työajalla, mutta torstaina presidentti vetosi työnantajiin, jotta nämä mahdollistaisivat työntekijöilleen saman oikeuden myös silloin, jos nämä auttavat perheenjäseniään hankkimaan rokotteen.

Heti seuraavana tavoitteena on viisi vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten rokottaminen.

”Tänään yli 99 prosenttia kouluistamme on auki, ja meidän on varmistettava, että näin on myös tänä talvena”, Biden kirjoitti USA Today -sanomalehdessä torstaina julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.