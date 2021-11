Britannia keskeyttää lennot kuudesta Afrikan maasta uuden koronavirusmuunnoksen takia – saattaa olla deltaakin tarttuvampi

Vauraat maat olivat viime kuussa julkaistujen tietojen mukaan toimittaneet vasta 14 prosenttia lupaamistaan 1,8 miljardista rokotteesta köyhiin maihin. Rokotusvaje lisää uusien ja tappavien varianttien riskiä.

Britannian terveysministeri Sajid Javid sanoi, että on mahdollista, että uusi muunnos olisi deltamuunnostakin tarttuvampi. Kuva on otettu marraskuun 9. päivä.

Lontoo/Helsinki

Britannia on ilmoittanut keskeyttävänsä väliaikaisesti kaikki lennot kuudesta Afrikan maasta uuden koronavirusmuunnoksen takia.

Keskeytys koskee Etelä-Afrikkaa, jossa uutta muunnosta on havaittu. Muut viisi maata ovat eteläisessä Afrikassa sijaitsevat Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho ja Eswatini. Keskeytys alkaa perjantaina kello 12 Britannian aikaa.

Britannian terveysministeri Sajid Javid sanoi, että on mahdollista, että uusi muunnos olisi deltamuunnostakin tarttuvampi. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vallitseva muunnos on delta. Herkemmin tarttuvan ja leviävän deltan on aiemmin arvioitu olevan niin vahva variantti, että se voi mahdollisesti estää uusien uhkaavien virusmuunnosten syntymisen.

”Varhaiset merkit tästä muunnoksesta osoittavat, että se saattaa olla tarttuvampi kuin deltamuunnos, ja nykyiset rokotteet voivat olla vähemmän tehokkaita sitä vastaan”, Javid sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Listalla olevista maista Britanniaan saapuvien tulee sunnuntaista alkaen mennä hotellikaranteeniin. Ennen sunnuntaita saapuvien tulee eristäytyä kodeissaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan muunnosta on Etelä-Afrikan lisäksi havaittu Botswanassa ja Aasiassa Hongkongissa. Yhteensä tartuntoja on kirjattu kymmeniä. Niitä ei ole havaittu Britanniassa.

Aiemmin ainakin Israel on muunnoksen takia keskeyttänyt matkustamisen eteläisestä Afrikasta Israeliin.

Miten deltaakin vaarallisempi variantti voi kehittyä?

Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut tarkkailevansa tiiviisti uuden B.1.1.529-muunnoksen kehitystä.

WHO jaottelee koronamuunnokset kolmeen luokkaan: huolestuttaviin, tehostetun seurannan alaisiin sekä seurattaviin. Järjestö saattaa tänään määritellä, onko uusi muunnos huolestuttava vai tehostetun seurannan alainen, sekä nimetä muunnoksen kreikkalaisten aakkosten mukaan, kuten esimerkiksi myös delta on nimetty.

Viruksille on tyypillistä, että ne muuntuvat koko ajan. Maailmalla kiertää useita eri koronan virusmuunnoksia ja uusia syntyy jatkuvasti. Valtaosa varianteista ei kuitenkaan aiheuta syytä huoleen.

Rokotusten edetessä on selvitetty myös rokotteiden suojatehoa uusia variantteja vastaan. Tutkimusten mukaan käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin vakavalta koronataudilta myös paremmin tunnettujen varianttien aiheuttamissa tartunnoissa.

On kuitenkin mahdollista, että kehittyy variantti, joka kiertää nykyistä deltavarianttia enemmän rokotteiden antamaa suojaa vakavaa tautia vastaan.

Köyhien maiden alhainen rokotuskattavuus vaikuttaa maailmanlaajuisesti

WHO on varoittanut, että Afrikan alhainen rokotuskattavuus voi johtaa siihen, että mantereesta tulee rokotuksille vastustuskykyisten virusmuunnosten lisääntymisalue. Järjestö on varoittanut, että rokotusvaje lisää uusien ja tappavien varianttien riskiä.

WHO:n Afrikan-yksikkö on sanonut aiemmin, että 17 prosenttia maanosan väestöstä saadaan rokotettua vuoden loppuun mennessä.

Rikkaat maat ovat luvanneet lahjoittaa rokoteannoksia köyhiin maihin. Vauraat maat olivat viime kuussa julkaistujen tietojen mukaan toimittaneet vasta 14 prosenttia lupaamistaan 1,8 miljardista rokotteesta köyhiin maihin.

Esimerkiksi Australian on uutisoitu hankkineen tänä vuonna puoli miljoonaa koronarokotetta Covax-rokoteohjelmasta, jonka tarkoitus on tasapuolinen rokotteiden jako. Brittilehti Guardian uutisoi elokuussa, että Australian hankinta herätti uudelleen keskustelua siitä, että ohjelman koronarokotukset tulisi varata köyhille maille.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on sanonut, että esimerkiksi lääkeyhtiö Pfizer ei ole toimittanut lupaamiaan rokotteita maailman köyhimpiin maihin.