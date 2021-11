Koronarajoituksia vastustanut mielenosoitus muuttui mellakaksi Hollannissa – poliisi ampui varoituslaukauksia ja kertoi haavoittuneista

Hollannissa on voimassa osittainen koronasulku.

Haag

Hollannissa poliisi on perjantaina ampunut varoituslaukauksia koronavirusrajoituksia vastustavien protestien yhteydessä. Poliisin mukaan laukauksiin liittyy haavoittumisia. Poliisin edustaja ei vahvistanut uutistoimisto AFP:lle haavoittuneiden määrää. Paikallispoliisi kertoo, että Rotterdamissa järjestetyt mielenosoitukset olivat yltyneet mellakoiksi.

Rotterdamin poliisi kertoi Twitterissä, että protestien yhteydessä sytytettiin tulipaloja ja lauottiin ilotulitteita. Tviitin mukaan poliisi on ampunut useita varoituslaukauksia. Poliisi on myös käyttänyt vesitykkejä.

Poliisin edustaja kertoo AFP:lle, että ainakin yksi poliisiauto oli sytytetty tuleen protesteissa, jotka alkoivat iltakahdeksalta paikallista aikaa. Lisäksi palamaan sytytettiin muun muassa sähköpotkulautoja.

Paikallisviranomaiset ottivat käyttöön hätätoimen, jolla pystytään estämään ihmisten kokoontuminen alueella. Myös Rotterdamin vilkas rautatieasema suljettiin.

Yli 21 000 uutta tartuntaa

Hollannissa on voimassa osittainen koronasulku lisääntyneiden koronavirustartuntojen takia. Sulku alkoi viime viikon lauantaina ja sen on määrä kestää kolme viikkoa. Tämän jälkeen hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen. Se on pohtinut vaihtoehtoa, jossa rokottamattomia ei jatkossa päästettäisi baareihin ja ravintoloihin.

Baarien, ravintoloiden, kahviloiden ja supermarkettien tulee sulun aikana sulkea ovensa kello 20 ja ei-välttämättömät liikkeet suljetaan kahta tuntia aiemmin.

Ihmisiä on ohjeistettu työskentelemään etänä. Tapahtumia on peruttu ja jalkapallo-otteluita pelataan ilman yleisöä.

Hollanti oli ensimmäinen Länsi-Euroopan maa, joka päätyi tänä talvena osittaiseen sulkutilaan.

Maassa kerrottiin perjantaina yli 21 000 uudesta koronatartunnasta.