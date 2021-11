Kuvaajan vahingossa ampunut Alec Baldwin: Kuvauspaikalla tulisi olla poliiseja, jos kuvauksissa käytetään aseita

Kymmenettuhannet ovat vaatineet asekieltoa kuvauksissa, ja ainakin Dwayne Johnson on kertonut lopettavansa oikeiden aseiden käytön elokuvissaan.

Los Angeles

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwinin mukaan kuvauspaikoilla tulisi olla jatkossa poliiseja, jos kuvauksissa on käytössä aseita.

Näyttelijä ehdottaa Twitterissä, että elokuvatuotantojen pitäisi palkata poliiseja aseturvallisuutta tarkkailemaan siitä riippumatta käytetäänkö kuvauksissa oikeita aseita vai jäljitelmiä.

Baldwin esitti näkemyksensä reilu kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Baldwin laukaisi Rust-lännenelokuvan kuvauksissa rekvisiitta-aseen, joka oli ladattu kovin panoksin. Luoti surmasi kuvaaja Halyna Hutchinsin ja haavoitti ohjaaja Joel Souzaa.

Ennen tapahtunutta apulaisohjaaja oli kertonut Baldwinille, että ase on turvallinen.

Tapauksen jälkeen on vaadittu enenevässä määrin, että aseturvallisuutta parannettaisiin Hollywood-kuvauksissa. Baldwin itsekin on aiemmin kertonut, että on kiinnostunut näistä pyrkimyksistä.

Asekieltoa vaativa verkkovetoomus on kerännyt 110 000 allekirjoitusta, ja esimerkiksi Dwayne "The Rock" Johnson on kertonut lopettavansa oikeiden aseiden käytön elokuvissaan.

Asemestarin asianajajat vihjailleet ilkivallalla

Tapaus on herättänyt kysymyksiä tuotannon turvallisuusjärjestelyistä. Hutchinsin kuoleman seurauksena myrskyn silmään ovat päätyneet muun muassa apulaisohjaaja Dave Halls ja aseista kuvauspaikalla vastuussa ollut 24-vuotias asemestari Hannah Gutierrez-Reed.

Baldwinin aseen ladannutta asemestaria edustavat lakimiehet ovat sanoneet, että ampumisen taustalla voisi olla ollut "kuvausryhmän tyytymättömien jäsenten ilkivalta".

Osa elokuvan kameraryhmästä oli tiettävästi irtisanoutunut ampumista edeltävänä päivänä, osittain ampuma-aseiden ja räjähteiden turvallisuusongelmien vuoksi.

Lakimiehet kertoivat tv-ohjelmassa, että Gutierrez-Reed oli ladannut Baldwinin rekvisiitta-aseen paukkupatruunoiden laatikosta.

”Oletamme, että joku laittoi oikean luodin sisältävän patruunan tuohon laatikkoon”, juristi Jason Bowles sanoi.