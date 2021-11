Etiopiaan julistettiin maanlaajuinen hätätila – taistelut lähestyvät pääkaupunki Addis Abebaa

Kapinalliset ovat kertoneet vallanneensa kaupunkeja Addis Abeban pohjoispuolella. Pääkaupungin asukkaita on kehotettu valmistautumaan taisteluihin.

Etiopian hallitus on julistanut maahan koko maan laajuisen hätätilan kapinallisjoukkojen etenemisen vuoksi, valtiollinen media kertoo. Aiemmin tiistaina viranomaiset määräsivät pääkaupunki Addis Abeban asukkaat rekisteröimään tuliaseensa ja valmistautumaan puolustamaan kotikulmiaan.

Tämä viittaa siihen, että maan hallinto valmistautuu Tigrayn kapinallisjoukkojen mahdolliseen etenemiseen pääkaupunkiin.

Tigrayn TPLF-joukot ovat kertoneet vallanneensa viime päivinä kaksi tärkeää kaupunkia Addis Abeban pohjoispuolella. Hallitus on kiistänyt tiedot. Etiopian sodasta on hyvin vaikea saada luotettavaa tietoa, sillä nettiyhteydet on katkaistu suuresta osasta maata ja toimittajia ei ole päästetty raportoimaan etulinjalta.

Jos tiedot pitävät paikkansa, kuten nyt näyttää, Tigrayn joukot ovat saavuttaneet merkittäviä voittoja vuoden kestäneiden taisteluiden jälkeen. Eteneminen Addis Abebaan tarkoittaisi uuden humanitaarisen kriisin riskiä viiden miljoonan asukkaan kaupungissa.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed väitti maanantaisessa puheessaan, että Tigrayn joukoissa olisi myös ulkomaisia taistelijoita. Hän ei täsmentänyt väitettään. Tiettävästi ainoat Etiopian sodassa taistelleet ulkomaalaiset ovat olleet eritrealaisia, jotka ovat taistelleet hallituksen joukkojen puolella.

Sota alkoi Etiopiassa vuosi sitten, kun Abiy lähetti joukkoja Tigrayhin ja ennusti taistelujen olevan ohi parissa viikossa. Sota kuitenkin venyi, ja kesällä kapinalliset kertoivat saaneensa komennon valtaosasta Tigrayn maakuntaa. Samalla taistelut levisivät viereisiin Afarin ja Amharan maakuntiin.