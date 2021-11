Myös Brasilia on mukana allekirjoittamassa sopimusta. Brasiliaa on aiemmin kritisoitu Amazonin sademetsän laajoista hakkuista.

Glasgow

Skotlannin Glasgow'ssa käynnissä olevassa, historiallisessa COP26-ilmastokokouksessa on päästy sopuun metsäkadon ja metsien hävittämisen lopettamisesta. Joukko valtioiden johtoa allekirjoittaa tänään sopimuksen, jossa luvataan lopettaa metsien hävittäminen vuoteen 2030 mennessä. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ilmastokokousta isännöivän Ison-Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan päätös on keskeinen, jotta yhteiseksi tavoitteeksi asetettu lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen saavutettaisiin.

”Näiden ennennäkemättömien lupauksien avulla meillä on mahdollisuus päättää ihmiskunnan pitkä historia luonnon valloittajana ja ryhtyä sen sijaan luonnon hoitajiksi”, kommentoi Johnson päätöstä.

Samankaltaisia päätöksiä tehtiin kuitenkin jo New Yorkin ilmastokokouksessa 2014. Tuolloin tavoitteeksi asetettiin metsien hävittämisen puolittaminen vuoteen 2020 mennessä ja lopettaminen niin ikään vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastojärjestö Greenpeace on kritisoinut päätöstä, koska järjestön mukaan se antaa hyväksynnän metsien hävittämiselle vielä yhden vuosikymmenen ajaksi.

Mukana allekirjoittamassa myös Venäjä ja Brasilia

Yli sata maata tulee allekirjoittamaan sopimuksen. BBC:n mukaan maiden alueilla sijaitsee noin 85 prosenttia maapallon metsistä.

Sopimusta on allekirjoittamassa myös Brasilia, jossa on suurilla alueilla kaadettu Amazonin sademetsää. Myös laittomista liikahakkuista kritisoitu Venäjä on allekirjoittamassa sopimusta.

Sopimuksen tueksi luvataan lähes 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Metsien hävittäminen vaikuttaa ilmastokriisiin, sillä metsät sitovat merkittävästi hiilidioksidia. Maailmanlaajuisesti lähes neljännes ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy maankäytön seurauksista, kuten maanviljelyksestä sekä metsien hakkuista ja hävittämisestä.