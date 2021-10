Uzbekistan äänestää presidentistä – nykyisellä presidentillä ei ole todellisia haastajia

Riippumatonta ehdokasta ei päästetty edes yrittämään.

Tashkent

Uzbekistanissa äänestetään presidentinvaaleissa, joissa istuva presidentti Shavkat Mirzijojev oli varmistamassa uudelleenvalintansa ilman todellisia haastajia.

Mirzijojev on hallinnut maata vuodesta 2016, jolloin hänen oppi-isänsä, 27 vuotta valtaa pitänyt diktaattori Islam Karimov kuoli. Karimovin kuoleman jälkeisissä vaaleissa Mirzijojev keräsi lähes 89 prosenttia äänistä.

Mirzijojev on saanut kiitosta "Uusi Uzbekistan" -nimellä kulkevista, uudistuksista, joihin kuuluvat puuvillatuotannon pakkotyöjärjestelmän lopettaminen ja varovainen median vapauden lisääminen.

Talouden puolella koronakriisi on kuitenkin aiheuttanut turismilla tienanneelle maalle ongelmia. Työttömyys on noussut korkeaksi ja elinkustannukset kallistuneet. Mirzijojevin on epäilty olevan luisumassa takaisin kohti edeltäjänsä itsevaltaisia tapoja.

Etyjiltä moitteita

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj tarkkailee vaaleja ja on todennut, että median mahdollisuudet toimia vapaasti ovat edelleenkin rajoitetut. Toimittajia ja bloggaajia ahdistellaan yleisesti, ja median toimintaa koskeva lainsäädäntö asettaa tiukkoja rajoituksia. Etyjin antamista suosituksista on pantu toimeen vain osa.

Mirzijojevin hallinto on parin viime vuoden ajan tiukentanut otettaan maassa ja rajoittanut uzbekistanilaisten pääsyä internetiin. Pääsyä useisiin sosiaalisen median palveluihin on rajoitettu.

Vaalien tuloksesta ei vallitse tälläkään kertaa suurta epävarmuutta, sillä ehdolle on päästetty Mirzijojevin lisäksi neljä hänen hallinnolleen uskollista ehdokasta. Ehdokkaat edustavat puolueita, jotka toimivat Mirzijojevin kumileimasimena parlamentissa.

Ehdolle pyrki myös riippumaton akateemikko Hidirzanar Allakulov, mutta yritys epäonnistui, koska hän ei saanut rekisteröityä puoluetta, joka olisi voinut asettaa hänet ehdolle.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoi aiemmin lokakuussa, että viranomaiset häiritsivät Allakulovin puolueen kannattajia ja haittasivat heidän yrityksiään kerätä kannatusilmoituksia.