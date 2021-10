Ruotsissa kolme saanut vammoja vakavassa väkivaltarikoksessa – uhreista kaksi lapsia

TV4:n tietojen mukaan murhayrityksistä epäilty on lapsikaksikon isä.

Lycksele

Ruotsissa kaksi alle kymmenvuotiasta lasta ja 75-vuotias nainen ovat saaneet vammoja vakavassa väkivaltarikoksessa, joka tapahtui Lyckselessä Pohjois-Ruotsin Västerbottenissa. Aftonbladetin tietojen mukaan toinen lapsista on saanut hengenvaaralliset vammat.

Poliisi on pidättänyt noin 50-vuotiaan miehen epäiltynä kolmen murhan yrityksestä. Nelikolla on poliisin mukaan ollut yhteys toisiinsa entuudestaan. Expressen kertoi, että pidätetty on TV4:n tietojen mukaan lapsikaksikon isä.

Aftonbladetin mukaan epäilty tekijä käytti aamupäivällä tapahtuneessa rikoksessa sorkkarautaa. TV4:n tietojen mukaan mies käytti myös kirvestä.

Poliisi on järjestänyt tutkinnassa ensimmäiset kuulustelut ja lisäkuulustelut olivat iltapäivällä kesken, kertoi Ruotsin uutistoimisto TT. Aftonbladetin mukaan rikoksesta epäilty on kuljetettu Uumajaan.

Rikospaikka on eristetty teknisen tutkinnan ajaksi. Tapahtumapaikan naapurustossa asuva henkilö kertoi medialle, että paikalla on paljon poliiseja.