Norjassa Kongsbergissä viisi ihmistä kuoli ja kaksi loukkaantui jousiaseella tehdyssä hyökkäyksessä keskiviikkoiltana. Poliisi vahvisti kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät puolenyön jälkeen Suomen aikaa.

Toinen loukkaantuneista oli siviiliasuinen poliisi, jota epäilty oli ampunut jousiaseella selkään. Loukkaantuneiden vammat ovat vakavia, mutta eivät hengenvaarallisia. He ovat tehohoidossa.

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan epäilty toimi yksin. Epäilty ei loukkaantunut kiinnioton yhteydessä. Hänet vietiin kiinnioton jälkeen läheiseen Drammenin kaupunkiin.

Poliisi kertoo Suomen aikaa aamuyöllä lehdistötiedotteessa, että epäilty on 37-vuotias mies. Hän on Tanskan kansalainen, joka on asunut paikkakunnalla.

Tanskalaisuutistoimisto Ritzaun mukaan miestä syytetään ainakin viiden ihmisen surmasta.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo torstaina aamulla, että poliisi on kuulustellut epäiltyä miestä yön aikana.

”Hän tekee yhteistyötä poliisin kanssa ja kertoo tapauksesta yksityiskohtaisesti”, miehen asianajaja Fredrik Neumann kertoo NRK:lle.

Norjalainen TV 2:n mukaan useat lähteet ovat kertoneet, että epäilty mies olisi kääntynyt islaminuskoon.

Lisäksi TV 2 kertoo, että epäilty on aiemmin ollut useita kertoja yhteydessä Norjan terveyspalveluihin.

Noin 27 700 asukkaan Kongsberg sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Oslosta lounaaseen.

Epäilty mies käytti hyökkäyksessä poliisipäällikön mukaan jousta ja nuolia.

”Valitettavasti voimme vahvistaa, että viisi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut”, Kongsbergin poliisipäällikkö Øyvind Aas sanoi lehdistötilaisuudessa puolenyön jälkeen.

Teon jälkeen alueen sairaalat asetettiin hälytystilaan. Tapahtuman jälkeen Norjan poliisit päätettiin aseistaa. Muutaman vuoden ajan Norjan poliisit eivät ole kantaneet aseita. Norjan hälytystilaa ei kuitenkaan muutettu.

Kongsbergin poliisipäällikkö Øyvind Aas.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, oliko kyse terrori-iskusta. Poliisi selvittää nyt tapahtumien kulkua useissa eri tekopaikoissa ja haastattelee silminnäkijöitä. Yksi tapahtumapaikoista oli Coop-ruokakaupassa.

”On syytä arvioida, oliko tässä kyse terrorismista, mutta motiivista on liian aikaista sanoa”, poliisipäällikkö Aas sanoi illalla.

Poliisi ei antanut tarkempaa tietoa muun muassa haavoittuneiden iästä tai sukupuolesta. Aasin mukaan hyökkäyksessä kuolleilla on kytköksiä alueeseen, jolla veriteko tapahtui.

”En voi antaa vastausta siihen, onko tekijän ja uhrien välillä mitään suhdetta”, Aas kertoi, mutta sanoi asiaa selvitettävän.

Norjan poliisilla oli Kongsbergissä apunaan poliisikoira.

Norjan pääministeri Erna Solberg kuvasi Kongsbergin tapahtumia järkyttäviksi.

Myöhään keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Solberg korosti, että tapahtumista ei vielä tiedetä paljoakaan. Pääministerin mukaan tekijän motiivin arviointi on vielä liian aikaista.

Solberg kertoi ajatustensa olevan nyt uhrien ja uhrien omaisten luona.

Maan kansanedustuslaitoksen eli Norjan suurkäräjien puhemies Eva Kristin Hansen on kommentoinut tapahtunutta norjalaisuutistoimisto NTB:lle.

”Kongsbergin vakava tapaus on syvän traaginen”, Hansen kirjoitti NTB:lle antamassaan lausunnossa keskiviikkoiltana.

Keskiviikon väkivallanteko tapahtui vain päivä ennen Norjan hallitusvallan vaihtoa. Tiedotustilaisuudessa mukana ollut oikeusministeri Monica Mæland kertoi vallanvaihdon tapahtuvan suunnitelmien mukaan. Uusi työväenpuolueen johtama hallitus aloittaa toimintansa torstaina uuden pääministerin Jonas Gahr Støren johdolla, oikeusministeri kertoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisi sai hälytyksen tapahtumista iltakuuden jälkeen paikallista aikaa. Alueelle hälytettiin lukuisia ambulansseja ja lääkintähelikoptereita. Paikalla oli Verdens Gang -lehden mukaan myös pommiryhmä.

Laagendalsposten-lehden mukaan poliisit ajoivat epäiltyä takaa juoksemalla ja ampuivat tämän perään. Poliisit saivat epäillyn kiinni noin puoli tuntia tapahtumien alun jälkeen.

Teko tapahtui Kongsbergin keskustan alueella. Laagendalspostenin mukaan tekijä liikkui laajalla alueella kaupunkia jakavan joen toisella puolella.

Paikkakunnalla ihmiset olivat järkyttyneitä tapahtumista.

”Oli sydäntäsärkevää ja raskasta kuulla tästä tapahtumasta. Ei tällaista odottaisi tapahtuvan Kongsbergissa”, yksi paikallisista kertoi VG:lle.

”Poliisi on kehottanut meitä pysymään sisätiloissa”, toinen asukkaista kertoi.

Ruokakauppaketju Coopin edustaja on kertonut VG:lle, että ketjun kaupassa ollut "vakava tapaus". Ketjun edustajan mukaan yksikään heidän työntekijöistään ei saanut vammoja.

Norjalaiskanava TV2:lle tapahtumia kommentoinut silminnäkijä kertoo olleensa matkalla kauppaan, mutta pysähtyneensä ensin tupakalle. Tuolloin hän näki kadun kulmassa miehen, jolla oli jousi kädessä ja nuolia olallaan kantamassaan viinissä. Tämän jälkeen hän näki ihmisten pakenevan henkensä edestä.

”Olen kiitollinen, että jäin polttamaan, muuten olisin jäänyt kaiken keskelle matkalla kauppaan”, hän sanoi televisiokanavalle.

Muut kanavan jututtamat silminnäkijät ovat muun muassa kertoneet kuulleensa kadulta huutoja ja nähneensä elottomia ihmisiä.